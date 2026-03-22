Sin Bandera en Perú: habilitan nuevas localidades para su concierto en el Costa 21

Los integrantes de Sin Bandera, Noel Schajris y Leonel García, posan sonrientes tras el anuncio de nuevas localidades para su concierto en Costa 21, Perú.

La agrupación mexicana Sin Bandera anunció la apertura de una nueva tribuna para su concierto en Lima, tras agotar las principales zonas para el evento programado en el recinto Costa 21 el 28 de marzo. La medida responde a la alta demanda de entradas, lo que permitirá que más personas puedan ser parte de la celebración por los 25 años de trayectoria de la dupla integrada por anunció la apertura de una nueva tribuna para su concierto en Lima, tras agotar las principales zonas para el evento programado en el recintoLa medida responde a la alta demanda de entradas, lo que permitirá que más personas puedan ser parte de la celebración por los 25 años de trayectoria de la dupla integrada por Noel Schajris y Leonel García.

El “Escenas Tour” marca el regreso de Sin Bandera a la capital peruana, donde la convocatoria superó las expectativas iniciales de la organización. La reciente habilitación de la tribuna izquierda, ubicada frente al mar, amplía la capacidad del recinto y ofrece nuevas alternativas para los seguidores del dúo. El precio de acceso a esta zona se fijó en 391 soles y las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket.

En el marco de este aniversario, Noel Schajris y Leonel García han emprendido una serie de presentaciones por Latinoamérica y Estados Unidos. El repertorio para este encuentro en Costa 21 incluye clásicos como “Kilómetros” y “Sirena”, además de los temas inéditos que forman parte de su reciente álbum “Escenas”, publicado en febrero y compuesto por diez canciones originales. Entre los lanzamientos más recientes destacan “Que culpa tiene ella” y “Nunca”, que ya circulan en plataformas digitales y forman parte de la nueva propuesta musical del dúo.

Este póster promocional anuncia la habilitación de nuevas localidades, incluyendo la Tribuna Izquierda, para el concierto de Sin Bandera en el Costa 21 de Lima, Perú, el 28 de marzo.

La gira “Escenas Tour” ha registrado alta asistencia en otras ciudades de la región, lo que llevó a la organización a prever una respuesta similar en el público peruano. Sin Bandera mantiene una sólida base de seguidores en el país, reflejada en la rapidez con la que se agotaron las principales localidades del espectáculo.

La dinámica para la adquisición de entradas contempla la descarga de los E-tickets dos días antes del evento. El ingreso será autorizado a partir de los 5 años de edad, siempre que los menores estén acompañados de un adulto responsable y ambos cuenten con boleto para la misma zona. La organización remarcó la necesidad de respetar los horarios y las condiciones establecidas para el acceso, así como la importancia de adquirir las entradas solo por canales oficiales.

El concierto dará inicio a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Las personas que asistan podrán disfrutar de una producción que combinará escenografía, iluminación y la interpretación en vivo de los principales éxitos de la trayectoria de Sin Bandera, junto a sus nuevos lanzamientos.

El romanticismo de Sin Bandera llega a Lima en una noche especial. Tras 25 años de éxitos, el dúo celebrará con un recorrido musical que revive recuerdos y emociones. (Instagram)

Las siguientes ciudades en la agenda internacional de la dupla tras su presentación en Lima incluyen California, Las Vegas y Phoenix. Posteriormente, la gira continuará por países de Centroamérica, consolidando la celebración de su aniversario en distintas regiones.

¿Qué entradas aún están disponibles?

El evento en Costa 21 ofrece distintas alternativas para el público, con varias zonas agotadas y otras aún disponibles. Según la información oficial, los sectores que mantienen disponibilidad son:

Zona Platinum , con un costo de 399 soles .

Tribuna Izquierda , la nueva localidad habilitada, a 391 soles .

Zona VIP, con un valor de 299 soles.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente en la plataforma digital de Teleticket (SIN BANDERA 25 AÑOS ESCENAS TOUR). La organización recordó que no se permitirá el reingreso una vez comenzado el evento y que la ubicación de las zonas podría modificarse por motivos técnicos o logísticos.

El esperado concierto será en marzo de 2025 en Costa 21. La pre-venta inicia el 10 de septiembre, con boletos desde S/.149 y opciones exclusivas para los más fanáticos. (Difusión)

Sin Bandera suma más de 25 años de trayectoria y continúa vigente en la escena musical latinoamericana, convocando audiencias en cada presentación. El concierto del 28 de marzo en Lima representa la oportunidad de celebrar junto a sus seguidores y repasar los principales éxitos que han marcado su carrera.