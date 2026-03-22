Perú

Sin Bandera en Perú: habilitan nuevas localidades para su concierto en el Costa 21

La dupla mexicana se prepara para un show inolvidable en nuestro país, por lo que no quieren que nadie se pierda el evento y añadieron una nueva zona

Guardar
Los integrantes de Sin Bandera,
Los integrantes de Sin Bandera, Noel Schajris y Leonel García, posan sonrientes tras el anuncio de nuevas localidades para su concierto en Costa 21, Perú.
La agrupación mexicana Sin Bandera anunció la apertura de una nueva tribuna para su concierto en Lima, tras agotar las principales zonas para el evento programado en el recinto Costa 21 el 28 de marzo. La medida responde a la alta demanda de entradas, lo que permitirá que más personas puedan ser parte de la celebración por los 25 años de trayectoria de la dupla integrada por Noel Schajris y Leonel García.

El “Escenas Tour” marca el regreso de Sin Bandera a la capital peruana, donde la convocatoria superó las expectativas iniciales de la organización. La reciente habilitación de la tribuna izquierda, ubicada frente al mar, amplía la capacidad del recinto y ofrece nuevas alternativas para los seguidores del dúo. El precio de acceso a esta zona se fijó en 391 soles y las entradas ya están disponibles a través de la plataforma digital de Teleticket.

En el marco de este aniversario, Noel Schajris y Leonel García han emprendido una serie de presentaciones por Latinoamérica y Estados Unidos. El repertorio para este encuentro en Costa 21 incluye clásicos como “Kilómetros” y “Sirena”, además de los temas inéditos que forman parte de su reciente álbum “Escenas”, publicado en febrero y compuesto por diez canciones originales. Entre los lanzamientos más recientes destacan “Que culpa tiene ella” y “Nunca”, que ya circulan en plataformas digitales y forman parte de la nueva propuesta musical del dúo.

Este póster promocional anuncia la
Este póster promocional anuncia la habilitación de nuevas localidades, incluyendo la Tribuna Izquierda, para el concierto de Sin Bandera en el Costa 21 de Lima, Perú, el 28 de marzo.

La gira “Escenas Tour” ha registrado alta asistencia en otras ciudades de la región, lo que llevó a la organización a prever una respuesta similar en el público peruano. Sin Bandera mantiene una sólida base de seguidores en el país, reflejada en la rapidez con la que se agotaron las principales localidades del espectáculo.

La dinámica para la adquisición de entradas contempla la descarga de los E-tickets dos días antes del evento. El ingreso será autorizado a partir de los 5 años de edad, siempre que los menores estén acompañados de un adulto responsable y ambos cuenten con boleto para la misma zona. La organización remarcó la necesidad de respetar los horarios y las condiciones establecidas para el acceso, así como la importancia de adquirir las entradas solo por canales oficiales.

El concierto dará inicio a las 20:00 horas y tendrá una duración aproximada de dos horas. Las personas que asistan podrán disfrutar de una producción que combinará escenografía, iluminación y la interpretación en vivo de los principales éxitos de la trayectoria de Sin Bandera, junto a sus nuevos lanzamientos.

El romanticismo de Sin Bandera
El romanticismo de Sin Bandera llega a Lima en una noche especial. Tras 25 años de éxitos, el dúo celebrará con un recorrido musical que revive recuerdos y emociones. (Instagram)

Las siguientes ciudades en la agenda internacional de la dupla tras su presentación en Lima incluyen California, Las Vegas y Phoenix. Posteriormente, la gira continuará por países de Centroamérica, consolidando la celebración de su aniversario en distintas regiones.

¿Qué entradas aún están disponibles?

El evento en Costa 21 ofrece distintas alternativas para el público, con varias zonas agotadas y otras aún disponibles. Según la información oficial, los sectores que mantienen disponibilidad son:

  • Zona Platinum, con un costo de 399 soles.
  • Tribuna Izquierda, la nueva localidad habilitada, a 391 soles.
  • Zona VIP, con un valor de 299 soles.

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente en la plataforma digital de Teleticket (SIN BANDERA 25 AÑOS ESCENAS TOUR). La organización recordó que no se permitirá el reingreso una vez comenzado el evento y que la ubicación de las zonas podría modificarse por motivos técnicos o logísticos.

El esperado concierto será en
El esperado concierto será en marzo de 2025 en Costa 21. La pre-venta inicia el 10 de septiembre, con boletos desde S/.149 y opciones exclusivas para los más fanáticos. (Difusión)

Sin Bandera suma más de 25 años de trayectoria y continúa vigente en la escena musical latinoamericana, convocando audiencias en cada presentación. El concierto del 28 de marzo en Lima representa la oportunidad de celebrar junto a sus seguidores y repasar los principales éxitos que han marcado su carrera.

Temas Relacionados

Sin BanderaConciertoCosta 21Teleticketperu-entretenimiento

Más Noticias

Postulante es intervenida con dispositivos electrónicos ocultos durante examen de Medicina en la Universidad Nacional de Moquegua

El caso quedó en manos del Ministerio Público mientras la casa de estudios refuerza sus sistemas de control

Postulante es intervenida con dispositivos

Día Mundial de la Poesía: el verso peruano en seis poemas esenciales para leer hoy

La poesía peruana, construida sobre los cimientos de Eguren, Vallejo y Adán, se expande en estilos y generaciones. Este Día Mundial de la Poesía es la oportunidad de leer seis poemas que encapsulan la complejidad y la belleza de una tradición literaria en constante transformación

Día Mundial de la Poesía:

Boom de peruanos en el Caribe: flujo de viajeros creció en más de 1.000% en algunos destinos, ¿qué explica este apetito?

Perú se ha convertido en el cuarto mercado latinoamericano para Aruba en apenas tres años, con vuelos que serán diarios desde Lima en las próximas semanas

Boom de peruanos en el

Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros juntos en Lima por primera vez en ‘Rock en Lima’

Las agrupaciones de rock en español icónicas preparan un show imperdible para sus fanáticos de Perú. Conoce todos los detalles

Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes,

Partidos de hoy, domingo 22 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical está recargada con varios encuentros en las mejores ligas de Europa, así como la actividad en América y en Perú, con algunos representantes nacionales en el exterior

Partidos de hoy, domingo 22
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau, perfil del

Alfonso López Chau, perfil del economista que busca llegar a Palacio con Ahora Nación

Debate presidencial 2026: reglas inéditas, presencialidad obligatoria, medios internacionales y 35 candidatos frente al país

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

Debate presidencial: así quedan los grupos, “vs.” y tercios entre candidatos en la primera fecha rumbo a las elecciones 2026

Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

ENTRETENIMIENTO

Día Mundial de la Poesía:

Día Mundial de la Poesía: el verso peruano en seis poemas esenciales para leer hoy

Enanitos Verdes, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros juntos en Lima por primera vez en ‘Rock en Lima’

Stiven Franco debutó con Armonía 10 tras salir de La Bella Luz: cantó ‘Mi último amor’, tema representativo de Paul Flores

Imitador de Julio Iglesias, segundo lugar de Yo Soy 2026, feliz con el resultado: “Voy a aprovechar este momento”

Magaly Medina critica a Rodrigo González por emitir todo su ampay en ‘Amor y Fuego’: “Eso es ser conchudos”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 22

Partidos de hoy, domingo 22 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Paulo Autuori comparó a Sporting Cristal con Barcelona para explicar el no fichaje de un ‘9′: “Tienes que hablar de goles encajados”

Ecuador continúa presentando lesionados en la recta final del Mundial 2026: Óscar Zambrano quedó afuera por problemas físicos

Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del derbi madrileño por fecha 29 de LaLiga 2026

A qué hora juega Real Madrid vs Atlético Madrid HOY: partido por derbi de la fecha 29 de LaLiga 2026