Sin Bandera hace sold out en la Arena CDMX con “Escenas Tour” y revive sus grandes éxitos

Miles de asistentes se reunieron el 6 de marzo para cantar junto a Leonel García y Noel Schajris algunos de los temas que han marcado generaciones

25 años después, las canciones de Sin Bandera siguen diciendo lo que el corazón no sabe explicar.

El dúo romántico Sin Bandera volvió a conquistar a sus seguidores con un concierto totalmente sold out en la Arena Ciudad de México la noche del 6 de marzo, como parte de su gira Escenas Tour.

Ante miles de asistentes, Leonel García y Noel Schajris ofrecieron un espectáculo cargado de nostalgia, emoción y nuevas canciones que celebran sus 25 años de trayectoria dentro del pop latino.

Desde los primeros minutos del show, el público respondió con entusiasmo al repertorio que incluyó varios de los temas más representativos de su carrera.

La Arena CDMX, con capacidad para más de 22 mil personas, se transformó en un gran coro colectivo donde miles de fans cantaron a todo pulmón clásicos como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena” y “Que lloro”.

Sin Bandera regresa a la Arena CDMX con concierto lleno total

La presentación en la Arena Ciudad de México confirmó la vigencia del dúo conformado por el mexicano Leonel García y el argentino Noel Schajris.

Desde la apertura de puertas a las 19:00 horas, los seguidores comenzaron a llenar el recinto para presenciar uno de los conciertos más esperados de la música romántica en la capital.

El espectáculo inició alrededor de las 21:00 horas y tuvo una duración aproximada de dos horas, tiempo durante el cual los artistas recorrieron distintas etapas de su carrera musical.

Entre luces, aplausos y canciones, la Arena Ciudad de México se transformó en el escenario perfecto para celebrar 25 años de música.

El concierto combinó baladas clásicas con canciones recientes que forman parte de su nueva etapa artística.

Un mensaje para las mujeres antes del 8 de marzo

Uno de los momentos más significativos de la noche ocurrió al inicio del concierto, cuando Leonel García y Noel Schajris dedicaron la canción “ABC” a las mujeres, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Antes de interpretar el tema, ambos artistas expresaron un mensaje de apoyo y reflexión hacia el público femenino.

“Estamos juntos con ustedes para cambiar este mundo”, señalaron los cantantes, provocando una fuerte ovación entre los asistentes.

Clásicos que marcaron generaciones

A lo largo del concierto, Sin Bandera repasó algunos de los temas que han marcado su trayectoria desde su debut a principios de los años 2000.

El repertorio incluyó algunos de los mayores éxitos de Sin Bandera, como Entra en mi vida, Kilómetros y Que lloro, que fueron coreados por miles de asistentes.

Canciones que han acompañado historias de amor, desamor y reencuentros volvieron a resonar en vivo ante una audiencia que demostró la conexión emocional con el dúo.

Entre los momentos más coreados estuvieron las interpretaciones de “Te vi venir”, “Mientes tan bien” y “Que me alcance la vida”, piezas que consolidaron al grupo como uno de los referentes del pop romántico en español.

Además de los éxitos que los catapultaron a la fama, el dúo también presentó música reciente, entre ella el tema “¿Qué culpa tiene ella?”, una canción que explora las complejidades emocionales dentro de una relación.

25 años de trayectoria que trascienden generaciones

Sin Bandera se formó en la Ciudad de México alrededor del año 2000 y rápidamente alcanzó popularidad en toda Latinoamérica con su álbum debut, que incluyó éxitos como “Entra en mi vida” y “Kilómetros”.

Tras una pausa en 2008 para desarrollar proyectos individuales, el dúo anunció su regreso en 2015 y desde entonces ha mantenido una presencia constante en la escena musical, con giras internacionales y nuevos lanzamientos.

Sin Bandera celebra 25 años de carrera con sold out en la Arena CDMX.

Actualmente, el grupo celebra 25 años de carrera, manteniendo su esencia romántica pero con una perspectiva más madura que aborda nuevas experiencias y emociones.

Canciones que sonaron en el concierto

Durante el show en la Arena CDMX, el repertorio incluyó varios de los temas más representativos del dúo, entre ellos:

  • Entra en mi vida
  • Kilómetros
  • Sirena
  • Que lloro
  • Te vi venir
  • Mientes tan bien
  • Que me alcance la vida
  • Ves
  • Si tú no estás aquí
  • Pero no
  • Amor real
  • Y llegaste tú
  • En esta no
  • ¿Qué culpa tiene ella?

Con un público completamente entregado y miles de voces cantando al unísono, el concierto reafirmó por qué Sin Bandera sigue siendo uno de los proyectos más importantes del pop romántico en español.

La noche del 6 de marzo en la Arena CDMX no solo fue un repaso por su historia musical, sino también una celebración de la conexión emocional que el dúo mantiene con sus seguidores después de más de dos décadas.

