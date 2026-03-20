Shirley Arica descarta cualquier vínculo sentimental con Carlos Alcántara y afirma: "No lo veo como otra cosa"

Shirley Arica aclara que su vínculo con Carlos Alcántara es de amistad y profesionalidad, tras la viralización de su entrevista conjunta. (Composición Infobae)

La modelo y figura televisiva Shirley Arica negó de forma categórica cualquier vínculo sentimental con el actor Carlos Alcántara tras la viralización de su reciente entrevista, señalando que su relación es estrictamente de amistad y profesionalidad. La aparición de Arica y Alcántara en un encuentro transmitido por el canal digital de la modelo generó comentarios y especulaciones.

La entrevista, marcada por un ambiente de complicidad y bromas, llevó a que seguidores y medios sugirieran la existencia de una posible relación más allá de la pantalla. La propia Arica, participante del reality La Granja VIP, abordó el tema durante una conversación interna del programa, descartando cualquier tipo de romance con el actor.

Una entrevista con química, pero sin romance

Durante las grabaciones de La Granja VIP, Shirley Arica conversó sobre la repercusión de su entrevista con Carlos Alcántara junto a la productora Pati Lorena y el actor Pablo Heredia. La modelo fue directa: “No lo veo como otra cosa”. En el diálogo, Shirley Arica explicó que la charla con Alcántara fluyó de forma natural y espontánea, lo que generó una química notoria frente a las cámaras, pero insistió en que el vínculo se limita a la amistad y la admiración mutua.

Arica admitió que se sintió nerviosa antes de la grabación, dado el perfil del actor de “¡Asu mare!” y la expectativa generada en redes sociales. “Estoy acostumbrada a entrevistar a varios personajes, pero no de ese calibre”, expresó. A pesar de los comentarios en plataformas digitales sobre el aparente coqueteo, la modelo subrayó que “es parte del show, parte de la entrevista” y rechazó cualquier interpretación romántica. “Si fuera real, no lo hace. Lo hace fuera de cámara”, agregó Heredia en la conversación.

Shirley Arica se sincera sobre la comentada entrevista que le realizó a Carlos 'Cachín' Alcántara. La modelo aclara que, aunque hubo química y coqueteo, todo fue parte del show y solo lo ve como un amigo. Video: Instagram La Granja VIP

La presencia de Alcántara en el espacio ‘Shirley Arica a la carta’ fue una oportunidad para que ambos compartieran anécdotas y opiniones sobre la vida pública y la resiliencia personal. La modelo valoró la actitud caballerosa y el sentido del humor del actor, quien, durante la charla, reconoció haber aceptado la invitación como una “excusa para conocerte”.

Declaraciones públicas y repercusiones en la farándula

Durante la entrevista, Alcántara elogió a la modelo por su capacidad de enfrentar críticas y superar momentos difíciles. “Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te has mechado rico, has apechugado un montón”, señaló el actor.

La propia Arica, en una entrevista posterior a la emisión del episodio, reiteró que la conexión con Alcántara estuvo basada en la comodidad y la buena sintonía durante la grabación. “Sí, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo”, aseguró la modelo ante las cámaras de ‘Sábado Súper Star’.

Consultada sobre sus preferencias sentimentales, Arica respondió entre risas que siente atracción por los hombres mayores, pero insistió en que su relación con Alcántara es solo de amistad y admiración profesional. La conversación en el reality La Granja VIP permitió a la modelo desmentir de forma directa los rumores que circulaban en redes sociales.

Shirley Arica y Gabriela Herrera protagonizan una acalorada discusión en el reality La Granja VIP. Ambas se lanzan fuertes acusaciones frente a sus compañeros, llevando la tensión al límite. TikTok.

“No, nada que ver. La gente lo vio así porque obviamente hubo un coqueteo ¿no? Pero es parte de mi personaje, parte del show”, explicó Arica, dejando claro que la especulación no corresponde a la realidad.

El presente de Shirley Arica en La Granja VIP y su proyección profesional

Mientras el tema del supuesto romance se mantenía en tendencia, Shirley Arica enfrentó nuevos desafíos en su paso por La Granja VIP. Durante el tercer día del reality, la modelo protagonizó un tenso enfrentamiento con su compañera Gabriela Herrera, en una discusión que se viralizó en redes sociales. El cruce de acusaciones incluyó comentarios sobre dinero, amistad e intereses personales, reflejando la complejidad de la convivencia en el programa.

La pelea surgió a raíz de viejos rencores y cuestionamientos sobre la autenticidad de la amistad entre ambas. La frase “te gusta que te paguen todo”, dirigida por Arica a Herrera, se volvió tendencia. “Porque te vendes cualquier cosa por un pasaje o por una cena… ni eso gastas. Te gusta que te lo pongan todo”, lanzó Arica durante el altercado, mientras Herrera defendía su autonomía laboral.