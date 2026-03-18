Samahara Lobatón aclara rumores de renuncia a La Granja VIP Perú: “Fue un malentendido”

Tras una noche de tensión donde quiso abandonar la competencia, Samahara Lobatón se presenta ante sus compañeros y pide disculpas públicas. Sin embargo, no dudó en lanzar su famosa frase: "Si ya me conocen, ¿para qué me invitan?". TikTok

Los primeros días de La Granja VIP Perú no ha estado exenta de polémicas y rumores, y el nombre de Samahara Lobatón volvió a acaparar titulares tras la supuesta noticia de su renuncia al reality de convivencia.

Las versiones sobre su salida del programa, que circularon la madrugada del martes 17 de marzo, generaron incertidumbre entre los seguidores del espacio y reavivaron el debate sobre el fuerte carácter de la hija de Melissa Klug.

Rumores de renuncia y reacción en redes sociales

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos Ric La Torre difundió en sus redes sociales que Samahara Lobatón habría decidido retirarse de La Granja VIP tras protagonizar un fuerte altercado.

El comentario se viralizó rápidamente, alimentado por videos donde se veía a Samahara reclamando airadamente por la organización de los dormitorios y exigiendo sus pertenencias.

La escena, ocurrida durante la madrugada, fue interpretada por muchos como una señal de abandono inmediato del reality, lo que encendió las alarmas entre la producción y los fans.

Samahara Lobatón ingresó a ‘La Granja VIP’. Panamericana Tv.

Samahara Lobatón aclara la situación: “Fue un malentendido”

Lejos de confirmar su salida, Samahara reapareció en las transmisiones en vivo de YouTube y en la señal televisiva de Panamericana, donde ofreció su versión de los hechos.

“Desde ya quiero pedirle disculpas a los de producción. Hubo una mala comunicación de aquí hacia afuera, entonces todo sobrepasó los límites de mi tolerancia. Como saben, tengo un pequeño problema con eso. Juzgar y no mirar. Pero ustedes ya me conocen. Si ya me conocen, ¿pa’ qué me invitan?”, declaró entre risas y con su habitual franqueza.

Consultada por Ethel Pozo sobre su estado anímico y si todavía pensaba en irse, Samahara fue clara: “Yo estoy perfecta. Yo estoy bien, yo no tengo un problema con nadie. Ahorita estoy tranquila”.

Samahara Lobatón aclaró los rumores de su salida de La Granja VIP Perú y aseguró que todo fue un malentendido. YouTube

¿Qué desencadenó el escándalo en La Granja VIP?

Según fuentes internas y testimonios de los propios participantes, el incidente se originó por la distribución de los dormitorios durante la primera noche, cuando Samahara se quedó sin lugar para dormir. El hecho de haber sido designada peón por Paul Michael y de tener que compartir espacio con Diego Chávarri, expareja de su madre, incrementó la tensión.

“La cuarta persona que yo nominé fue Diego Chávarri porque ellos se huev*. ¿Pueden traerme mis cosas?”**, se le escuchó decir en voz alta, generando un ambiente de incomodidad en la casa.

Tras la discusión y los gritos, algunos compañeros aseguraron que Samahara no regresó a ingresar a la vivienda, alimentando las especulaciones sobre un posible abandono.

El reencuentro de Shirley Arica y Diego Chávarri en La Granja VIP marcó uno de los momentos más tensos y virales del estreno del reality en Panamericana TV.

Opiniones de los compañeros y la presión de la convivencia

El incidente llevó a que figuras como Mónica Torres y Pati Lorena debatieran sobre la posibilidad de que Samahara Lobatón estuviera considerando seriamente su salida, especialmente por la carga emocional de estar lejos de sus tres hijos.

“Debe ser fuerte. Si para mis gatos ha sido… imagínate tres bebés. Son chiquitos. Espero que no lo haga”, reflexionó la actriz.

Sin embargo, la influencer de 24 años permaneció en la granja durante la noche y se reincorporó a las actividades al día siguiente, dejando claro que, pese al momento de crisis, sigue en competencia.

El peso de la exposición y el carácter de Samahara

Desde su ingreso, Samahara Lobatón fue presentada como una de las figuras más temperamentales de la temporada. Su carácter explosivo, que ya había sido advertido durante la promoción del reality, quedó en evidencia en la primera gala. No obstante, su capacidad para pedir disculpas y aclarar los hechos ante cámaras también fue destacada por la producción y por parte de la audiencia.

La influencer, que ha ganado respaldo público por su valentía y su historia familiar, sigue siendo una de las concursantes más comentadas y apoyadas del programa, especialmente tras sus recientes interacciones con Youna, padre de su hija mayor, quien actualmente atraviesa un delicado tratamiento médico en Estados Unidos.

Samahara Lobatón aclara rumores de renuncia a La Granja VIP Perú. YouTube