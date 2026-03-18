Perú

Samahara Lobatón aclara rumores de renuncia a La Granja VIP Perú: “Fue un malentendido”

Tras rumores de su presunta renuncia, Samahara explicó que todo fue producto de una confusión y descartó que haya abandonado el reality.

Guardar

Tras una noche de tensión donde quiso abandonar la competencia, Samahara Lobatón se presenta ante sus compañeros y pide disculpas públicas. Sin embargo, no dudó en lanzar su famosa frase: "Si ya me conocen, ¿para qué me invitan?". TikTok

Los primeros días de La Granja VIP Perú no ha estado exenta de polémicas y rumores, y el nombre de Samahara Lobatón volvió a acaparar titulares tras la supuesta noticia de su renuncia al reality de convivencia.

Las versiones sobre su salida del programa, que circularon la madrugada del martes 17 de marzo, generaron incertidumbre entre los seguidores del espacio y reavivaron el debate sobre el fuerte carácter de la hija de Melissa Klug.

Rumores de renuncia y reacción en redes sociales

Todo comenzó cuando el periodista de espectáculos Ric La Torre difundió en sus redes sociales que Samahara Lobatón habría decidido retirarse de La Granja VIP tras protagonizar un fuerte altercado.

El comentario se viralizó rápidamente, alimentado por videos donde se veía a Samahara reclamando airadamente por la organización de los dormitorios y exigiendo sus pertenencias.

La escena, ocurrida durante la madrugada, fue interpretada por muchos como una señal de abandono inmediato del reality, lo que encendió las alarmas entre la producción y los fans.

Samahara Lobatón ingresó a ‘La
Samahara Lobatón ingresó a ‘La Granja VIP’. Panamericana Tv.

Samahara Lobatón aclara la situación: “Fue un malentendido”

Lejos de confirmar su salida, Samahara reapareció en las transmisiones en vivo de YouTube y en la señal televisiva de Panamericana, donde ofreció su versión de los hechos.

“Desde ya quiero pedirle disculpas a los de producción. Hubo una mala comunicación de aquí hacia afuera, entonces todo sobrepasó los límites de mi tolerancia. Como saben, tengo un pequeño problema con eso. Juzgar y no mirar. Pero ustedes ya me conocen. Si ya me conocen, ¿pa’ qué me invitan?”, declaró entre risas y con su habitual franqueza.

Consultada por Ethel Pozo sobre su estado anímico y si todavía pensaba en irse, Samahara fue clara: “Yo estoy perfecta. Yo estoy bien, yo no tengo un problema con nadie. Ahorita estoy tranquila”.

Samahara Lobatón aclaró los rumores
Samahara Lobatón aclaró los rumores de su salida de La Granja VIP Perú y aseguró que todo fue un malentendido. YouTube

¿Qué desencadenó el escándalo en La Granja VIP?

Según fuentes internas y testimonios de los propios participantes, el incidente se originó por la distribución de los dormitorios durante la primera noche, cuando Samahara se quedó sin lugar para dormir. El hecho de haber sido designada peón por Paul Michael y de tener que compartir espacio con Diego Chávarri, expareja de su madre, incrementó la tensión.

“La cuarta persona que yo nominé fue Diego Chávarri porque ellos se huev*. ¿Pueden traerme mis cosas?”**, se le escuchó decir en voz alta, generando un ambiente de incomodidad en la casa.

Tras la discusión y los gritos, algunos compañeros aseguraron que Samahara no regresó a ingresar a la vivienda, alimentando las especulaciones sobre un posible abandono.

El reencuentro de Shirley Arica
El reencuentro de Shirley Arica y Diego Chávarri en La Granja VIP marcó uno de los momentos más tensos y virales del estreno del reality en Panamericana TV.

Opiniones de los compañeros y la presión de la convivencia

El incidente llevó a que figuras como Mónica Torres y Pati Lorena debatieran sobre la posibilidad de que Samahara Lobatón estuviera considerando seriamente su salida, especialmente por la carga emocional de estar lejos de sus tres hijos.

“Debe ser fuerte. Si para mis gatos ha sido… imagínate tres bebés. Son chiquitos. Espero que no lo haga”, reflexionó la actriz.

Sin embargo, la influencer de 24 años permaneció en la granja durante la noche y se reincorporó a las actividades al día siguiente, dejando claro que, pese al momento de crisis, sigue en competencia.

El peso de la exposición y el carácter de Samahara

Desde su ingreso, Samahara Lobatón fue presentada como una de las figuras más temperamentales de la temporada. Su carácter explosivo, que ya había sido advertido durante la promoción del reality, quedó en evidencia en la primera gala. No obstante, su capacidad para pedir disculpas y aclarar los hechos ante cámaras también fue destacada por la producción y por parte de la audiencia.

La influencer, que ha ganado respaldo público por su valentía y su historia familiar, sigue siendo una de las concursantes más comentadas y apoyadas del programa, especialmente tras sus recientes interacciones con Youna, padre de su hija mayor, quien actualmente atraviesa un delicado tratamiento médico en Estados Unidos.

Samahara Lobatón aclara rumores de
Samahara Lobatón aclara rumores de renuncia a La Granja VIP Perú. YouTube

Temas Relacionados

Samahara LobatónLa Granja Vip PerúLa Granja Vipperu-entretenimiento

Más Noticias

La premonitoria frase de Onelia Molina que hoy cobra sentido tras fiesta de Mario Irivarren y presunta infidelidad

La confianza que expresó la modelo contrasta con las imágenes que hoy circulan en redes sociales

La premonitoria frase de Onelia

Edith Pariona jura como titular del Mimp, en reemplazo de Hary Gloria Izarra: ¿quién es la nueva ministra de la Mujer?

Con más de 39 años en el sector público y una trayectoria destacada en Salud y Hacienda, la enfermera de profesión asume el Ministerio de la Mujer

Edith Pariona jura como titular

Periodista peruano Pedro Salinas: “El papa León XIV me pidió gestionarle reunión” con Gareth Gore, autor del libro crítico al Opus Dei

El coautor de ‘Mitad monjes, mitad soldados’ reveló que el pontífice le pidió personalmente organizar un encuentro con el escritor británico Gareth Gore, autor de un libro crítico sobre el Opus Dei, en la Santa Sede

Periodista peruano Pedro Salinas: “El

Feriados de abril 2026 en Perú: conoce las fechas oficiales y a quiénes aplica el descanso

La legislación peruana establece que los trabajadores que presten servicios durante feriados deben recibir un pago adicional o un descanso compensatorio

Feriados de abril 2026 en

Ministerio de Educación lanza convocatoria con sueldos de hasta S/ 11.000: revisa puestos y cómo postular

La convocatoria vigente incluye plazas para distintos niveles educativos en Lima, bajo contrato CAS, con fecha límite de postulación el 25 de marzo. El proceso ofrece oportunidades en áreas como administración, derecho, educación y recursos humanos

Ministerio de Educación lanza convocatoria
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edith Pariona jura como titular

Edith Pariona jura como titular del Mimp, en reemplazo de Hary Gloria Izarra: ¿quién es la nueva ministra de la Mujer?

Óscar Arriola, jefe de la PNP, señala que su cargo “está en evaluación” y que la carrera policial “es volátil”

¿Qué pasó con Denisse Miralles? Las razones de su salida del Gabinete a un día del voto de confianza

Revelan que universidad de César Acuña firmó convenio con EsSalud en medio de polémica por contratos y vínculos familiares

Luis Enrique Arroyo juró como nuevo premier de Balcázar: Lista completa de ministros nuevos y ratificados

ENTRETENIMIENTO

La premonitoria frase de Onelia

La premonitoria frase de Onelia Molina que hoy cobra sentido tras fiesta de Mario Irivarren y presunta infidelidad

Usuarios piden a Alejandra Baigorria no perdonar a Said Palao tras imágenes con mujeres en Argentina: “Mereces algo mejor”

Pati Lorena en shock tras escuchar historia de Pamela López y Cueva en La Granja VIP: “Qué desgraciada su vida”

Alejandra y Onelia cierran comentarios en redes tras imágenes de Said y Mario con mujeres en Argentina

Mario Irivarren y Said Palao son captados de fiesta con mujeres en Argentina: Magaly Medina anuncia destape en su programa

DEPORTES

“Si es para completar la

“Si es para completar la lista, prefiero quedarme en mi casa”, el explosivo comentario de Thorgan Hazard sobre Bélgica

Peruano Franco Giambavicchio firmó su primer contrato profesional con Juventus antes de sumarse a la selección Sub 17

Adrián Ugarriza lo cuenta todo: su llamado a la selección peruana, la huida de Israel y la incertidumbre en Chipre

Malúh Oliveira reaparece en gran nivel con Universitario tras meses sin protagonismo: “Pasé por momentos muy duros esta temporada”

A qué hora juega Barcelona vs Newcastle en Perú: partido en Camp Nou por octavos vuelta de Champions League 2026