¿Es mejor comprar un departamento en planos o en construcción? 5 consejos clave para decidir en 2026

Las unidades en obra avanzada permiten verificar materiales y calidad, con menor riesgo de retraso en la entrega y mayor certidumbre para compradores en Lima.

En un escenario de recuperación del mercado inmobiliario peruano, caracterizado por el crecimiento en las ventas de viviendas nuevas y tasas hipotecarias competitivas, miles de compradores primerizos y familias en Lima evalúan cuál es el mejor momento para invertir en un inmueble.

La pregunta central gira en torno a si resulta más conveniente adquirir un departamento en planos o esperar hasta una etapa avanzada de construcción. Ambas alternativas ofrecen ventajas concretas, pero la mejor elección depende del perfil financiero, la tolerancia al riesgo y los objetivos a largo plazo de cada comprador.

Departamentos: ¿Comprar en planos o con la obra iniciada?

Especialistas de ABRIL Grupo Inmobiliario recomiendan analizar cinco factores esenciales antes de tomar una decisión. El primer consejo apunta a definir el horizonte temporal y la capacidad de espera del comprador.

Quienes buscan mudarse en el corto plazo, dentro de uno a dos años, suelen inclinarse por unidades en construcción avanzada, ya que el avance de obra permite verificar materiales y calidades reales, además de reducir la incertidumbre sobre los plazos de entrega.

En cambio, quienes proyectan su compra a mediano o largo plazo, de tres a cinco años, pueden beneficiarse con precios iniciales más bajos, hasta 15-25% menos que el valor final, y con un mayor potencial de valorización al terminar la obra.

La solidez del desarrollador y mecanismos de garantía, como fideicomisos, son determinantes para la inversión segura en compra de vivienda en planos.

¿Qué tanto se revalorizará mi inversión?

El segundo aspecto clave es comparar el precio inicial con la valorización esperada. Los proyectos en planos suelen permitir congelar un precio atractivo y aprovechar la apreciación del inmueble durante la construcción, que promedia entre 8% y 12% anual en distritos como Jesús María, Surquillo o Pueblo Libre.

En construcciones avanzadas, el precio ya incluye parte de esa plusvalía, aunque se reduce el riesgo de retrasos. La pregunta central es si el comprador prefiere ahorrar en el costo inicial o tener certeza de una entrega más próxima.

¿Escogiendo áreas comunes? Más importante es que el desarrollador sea fiable

La solidez del desarrollador y el cronograma real de obra constituyen el tercer consejo. El riesgo principal de adquirir un departamento en planos es el posible retraso o incumplimiento de entrega, por lo que los especialistas sugieren elegir empresas con trayectoria comprobada y revisar su historial de cumplimiento.

En proyectos avanzados, es posible inspeccionar el avance in situ y exigir garantías, como el fideicomiso de administración de fondos. Solicitar un cronograma detallado y documentación formal es fundamental para proteger la inversión.

El financiamiento hipotecario en soles consolida su predominio en Perú, con un crecimiento interanual de 8,1% y solo 5,6% de créditos en dólares.

Las cuotas, ese gran muro para acceder al departamento propio

El análisis del financiamiento y la estructura de pagos representa el cuarto consejo. En planos, las cuotas iniciales suelen ser más bajas y flexibles, con pagos del 10% al 20% al inicio y el resto en cuotas durante la obra, facilitando el acceso a crédito hipotecario.

En construcción avanzada, la exigencia de cuota inicial sube a 30-40%, y el desembolso del crédito se realiza más cerca de la entrega del inmueble. Con tasas hipotecarias estables en 2026, ambos modelos son viables, aunque los departamentos en planos favorecen a quienes cuentan con menor ahorro inicial.

¿Puerta a la avenida? Toma en cuenta que ahí vivirás el resto de tu vida

El último consejo es priorizar factores como la ubicación, la calidad de construcción y los amenities por encima del momento de compra.

Optar por proyectos en distritos estratégicos como Lince, San Miguel, Magdalena del Mar o Surquillo, con estándares ecoamigables, seguridad y espacios comunes de valor agregado, garantiza una valorización sostenida del inmueble y convierte la compra en una inversión segura.

El mercado inmobiliario peruano registra en 2025 su mayor expansión de créditos para compra de vivienda desde febrero de 2023, según el BCRP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así van los créditos hipotecarios al cierre del 2025

En un contexto de dinamismo inmobiliario, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el saldo de créditos para compra de viviendas creció 7,1% interanual en diciembre de 2025, el mayor aumento desde febrero de 2023.

Este resultado responde al avance de los préstamos hipotecarios en moneda nacional, que subieron 8,1% interanual, mientras que solo el 5,6% de los créditos se otorgó en dólares. A nivel mensual, el crédito hipotecario creció 0,3%, con una marcada preferencia por el financiamiento en soles.

De acuerdo con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), el sector construcción proyecta crecer alrededor de 3% al cierre de 2026, manteniendo una trayectoria de expansión moderada tras un 2025 positivo.

Si bien el optimismo de las empresas sugiere que la cifra podría ser más alta, existen riesgos asociados a la caída de la obra pública y la incertidumbre política electoral.