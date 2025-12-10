Perú

¿Cuántos años necesita ahorrar un trabajador peruano para comprarse un departamento? El BCR responde

Es el mejor momento para comprar un departamento en la última década, según el Banco Central de Reserva. Sin embargo, hay dos distritos en particular cuyos precios casi no han variado en 2025

Guardar
Un trabajador formal en Lima
Un trabajador formal en Lima necesita 12,4 años de ingreso anual para comprar un departamento de 85 m² en 2025, según el BCR.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, un trabajador formal en Lima Metropolitana necesita, en promedio, 12,4 años de su ingreso anual para poder comprar un departamento de 85 metros cuadrados, según el más reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

De acuerdo con el máximo ente emisor del país, es el menor nivel de los últimos 11 años y refleja una mejora en la accesibilidad a la vivienda en la capital. Vale precisar que este indicador considera que el trabajador no gaste en nada más.

Según el BCR, la mejora se explica principalmente por el aumento del ingreso promedio anual, que creció 1% respecto al trimestre anterior y 5,1% frente al mismo periodo de 2024.

Evolución histórica del ratio precio/ingreso:

  • 2015: 16,6 años
  • 2020: 13,4 años
  • 2023: 13,0 años
  • 2025: 12,4 años

BCR: el acceso a la vivienda mejora en Lima Metropolitana

El informe del BCRP, basado en datos de Urbania, revela que el precio promedio ponderado de las medianas de venta de departamentos por metro cuadrado en soles constantes de 2009 disminuyó en 1,7% respecto al segundo trimestre de 2025 y en 4,2% frente al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, en dólares corrientes, el precio promedio aumentó en 1,8% trimestral y 3,3% interanual, situándose en US$1.900 por m² para el promedio de los 12 principales distritos de Lima.

  • Sector de ingresos altos (Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco): El precio promedio por m² en soles constantes cayó 2,5% trimestral y 5% interanual, mientras que en dólares subió 0,9% y 2,4%, respectivamente, alcanzando los US$1.979 por m².
  • Sector de ingresos medios (Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo): El precio promedio por m² en soles constantes bajó 0,2% trimestral y 2,6% interanual, pero en dólares subió 3,3% y 5%, respectivamente, llegando a US$1.761 por m².

Venta de departamentos en Lima: los distritos menos y más volátiles

El informe destaca también que distritos como San Isidro, Barranco y Miraflores presentan las mayores dispersiones de precios por m², mientras que San Miguel y La Molina muestran las menores.

Además, el precio promedio de alquiler subió ligeramente de 114 a 115 dólares por m² anual, con San Borja y San Miguel liderando los incrementos, de acuerdo con la Nota de Estudios N° 88 del BCR.

¿Cuántos años de alquiler equivalen al precio de compra?

El ratio precio de venta/ingreso por alquiler anual (PER), que indica cuántos años de alquiler se necesitarían para igualar el valor de compra de un departamento, se ubicó en 16,7 años en promedio para Lima Metropolitana, una ligera reducción frente al trimestre anterior (16,8 años) y una caída de 2,7% respecto al año previo.

El banco central peruano explica en su análisis que los distritos como Lince, Miraflores y Magdalena registraron las mayores disminuciones interanuales de este indicador.

Es el mejor momento para comprar un departamento en la última década, según el BCR

Por último, el índice de precios hedónicos —que ajusta el precio de los departamentos según sus características (superficie, habitaciones, baños, cochera, antigüedad y ubicación)— muestra que los precios en Lima Metropolitana han permanecido relativamente estables desde 2014, con un leve incremento de 1,6% trimestral y 4,1% interanual al tercer trimestre de 2025.

El informe del BCRP concluye que, aunque los precios de los departamentos en dólares han mostrado cierta resistencia a la baja, el crecimiento de los ingresos formales ha mejorado la accesibilidad a la vivienda en Lima.

Así, el sueño de la casa propia es hoy, en promedio, más alcanzable que en la última década: un trabajador formal necesita 12,4 años de su ingreso anual para comprar un departamento estándar en la capital. Y usted, ¿está listo para mudarse?

Temas Relacionados

departamentosventa de departamentosalquilerBCRviviendasprecio de viviendasprecio de alquilerLima Metropolitanaperu-economia

Más Noticias

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

El periodista deportivo criticó al ‘Kaiser’ por ser uno de los líderes del cuadro ‘blanquiazul’ y lo comparó con otras leyendas del club

Coki Gonzales arremetió contra Carlos

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

El secretario general del partido, Luiz Valdez, señaló que el partido aún está evaluando darle un espacio en sus candidatos al senado

La candidatura de Juan José

¿Será feriado o día no laborable el viernes 26 de diciembre? Esto es lo que se sabe

Solo faltan dos semanas para la Noche Buena 2025, el miércoles 24 de diciembre. A continuación, los días en los que habrá descansos este mes

¿Será feriado o día no

Fuerzas Armadas de Perú adquieren lanzadores de cohetes de unas de las mayores empresas israelíes de armamento

La formalización de un contrato con FAME permitirá la incorporación de sistemas avanzados de artillería, vehículos especializados y munición de última generación, en el marco de un programa de modernización militar

Fuerzas Armadas de Perú adquieren

Vecinos acusan a policía de disparar y matar a reciclador en San Juan de Lurigancho

John Lenin Centurión Gabriel, un joven reciclador de veintitrés años y padre de un niño pequeño, murió tras recibir tres disparos presuntamente realizados por un policía en la parte alta de San Juan de Lurigancho. Familiares y testigos denuncian que el agente actuó de forma desproporcionada y exigen justicia

Vecinos acusan a policía de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La candidatura de Juan José

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Fiscales supremos deciden hoy si eligen un nuevo fiscal de la Nación ante la inhabilitación de Delia Espinoza

ENTRETENIMIENTO

Papá de Tilsa Lozano reacciona

Papá de Tilsa Lozano reacciona a dramático testimonio sobre violencia: “Lo desconocía”

Dream Theater regresa a Perú con su gira mundial: fecha, lugar y venta de entradas

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

Ibai Llanos cuenta su experiencia en el tráfico vehicular en Lima: “No tiene sentido, es surrealista”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Coki Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano por ser capitán en Alianza Lima: “Todo lo que pasa en el club es casi una fiesta romana”

Se conoció por qué Alianza Lima no oficializa la salida de Hernán Barcos: ¿existen chances de que se quede?

Se filtró el motivo por el que Ricardo Gareca no llegará a Alianza Lima en 2026: “No hay estabilidad, el club no está desarrollando un proyecto”

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos