¿Cuántos años necesita ahorrar un trabajador peruano para comprarse un departamento? El BCR responde

Un trabajador formal en Lima necesita 12,4 años de ingreso anual para comprar un departamento de 85 m² en 2025, según el BCR.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, un trabajador formal en Lima Metropolitana necesita, en promedio, 12,4 años de su ingreso anual para poder comprar un departamento de 85 metros cuadrados, según el más reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

De acuerdo con el máximo ente emisor del país, es el menor nivel de los últimos 11 años y refleja una mejora en la accesibilidad a la vivienda en la capital. Vale precisar que este indicador considera que el trabajador no gaste en nada más.

Según el BCR, la mejora se explica principalmente por el aumento del ingreso promedio anual, que creció 1% respecto al trimestre anterior y 5,1% frente al mismo periodo de 2024.

Evolución histórica del ratio precio/ingreso:

2015: 16,6 años

2020: 13,4 años

2023: 13,0 años

2025: 12,4 años

BCR: el acceso a la vivienda mejora en Lima Metropolitana

El informe del BCRP, basado en datos de Urbania, revela que el precio promedio ponderado de las medianas de venta de departamentos por metro cuadrado en soles constantes de 2009 disminuyó en 1,7% respecto al segundo trimestre de 2025 y en 4,2% frente al mismo periodo de 2024.

Sin embargo, en dólares corrientes, el precio promedio aumentó en 1,8% trimestral y 3,3% interanual, situándose en US$1.900 por m² para el promedio de los 12 principales distritos de Lima.

Sector de ingresos altos (Barranco, La Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro y Surco): El precio promedio por m² en soles constantes cayó 2,5% trimestral y 5% interanual, mientras que en dólares subió 0,9% y 2,4%, respectivamente, alcanzando los US$1.979 por m².

Sector de ingresos medios (Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo): El precio promedio por m² en soles constantes bajó 0,2% trimestral y 2,6% interanual, pero en dólares subió 3,3% y 5%, respectivamente, llegando a US$1.761 por m².

Venta de departamentos en Lima: los distritos menos y más volátiles

El informe destaca también que distritos como San Isidro, Barranco y Miraflores presentan las mayores dispersiones de precios por m², mientras que San Miguel y La Molina muestran las menores.

Además, el precio promedio de alquiler subió ligeramente de 114 a 115 dólares por m² anual, con San Borja y San Miguel liderando los incrementos, de acuerdo con la Nota de Estudios N° 88 del BCR.

¿Cuántos años de alquiler equivalen al precio de compra?

El ratio precio de venta/ingreso por alquiler anual (PER), que indica cuántos años de alquiler se necesitarían para igualar el valor de compra de un departamento, se ubicó en 16,7 años en promedio para Lima Metropolitana, una ligera reducción frente al trimestre anterior (16,8 años) y una caída de 2,7% respecto al año previo.

El banco central peruano explica en su análisis que los distritos como Lince, Miraflores y Magdalena registraron las mayores disminuciones interanuales de este indicador.

Es el mejor momento para comprar un departamento en la última década, según el BCR

Por último, el índice de precios hedónicos —que ajusta el precio de los departamentos según sus características (superficie, habitaciones, baños, cochera, antigüedad y ubicación)— muestra que los precios en Lima Metropolitana han permanecido relativamente estables desde 2014, con un leve incremento de 1,6% trimestral y 4,1% interanual al tercer trimestre de 2025.

El informe del BCRP concluye que, aunque los precios de los departamentos en dólares han mostrado cierta resistencia a la baja, el crecimiento de los ingresos formales ha mejorado la accesibilidad a la vivienda en Lima.

Así, el sueño de la casa propia es hoy, en promedio, más alcanzable que en la última década: un trabajador formal necesita 12,4 años de su ingreso anual para comprar un departamento estándar en la capital. Y usted, ¿está listo para mudarse?