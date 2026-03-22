¿Eres creador de contenido? Radiografía del influencer en Perú: más mujeres que hombres y el 40% apenas sabe contar likes

Más de 1,5 millones de peruanos exploran la creación de contenido digital como vía de ingresos en redes sociales.

Un análisis de Insight Hunting SEO detectó que 1 millón 590.105 personas en Perú (4,7% de la población) están interesadas en convertirse en creadores de contenido o buscan generar ingresos mediante redes sociales, lo que marca un crecimiento sostenido en la economía digital del país.

El estudio, basado en el análisis de más de 40 millones de registros digitales entre enero de 2025 y enero de 2026, revela que un sector significativo de este ecosistema aún opera sin estructuras claras de colaboración con marcas ni estándares de profesionalización.

Influencers en Perú: el 69% de los aspirantes aún no monetiza

De acuerdo con los datos de Insight Hunting SEO, más de 1,5 millones de peruanos exploran la posibilidad de vivir de la producción de contenido digital. Este fenómeno representa una transformación en el mercado laboral nacional y pone en evidencia la necesidad de fortalecer capacidades técnicas, mejorar la infraestructura y avanzar en regulación específica para el sector.

La investigación arroja que la mayoría de quienes aspiran a ser creadores de contenido son jóvenes. El 47% tiene entre 18 y 26 años, y el 34% se encuentra en el rango de 27 a 42 años. Además, el 59% corresponde a mujeres y el 41% a hombres, con una alta concentración en Lima (60,2%), seguida por Arequipa (11%) y Trujillo (8,1%). El resto de ciudades muestra una participación inferior al 5,4% cada una.

El 69% de los aspirantes a creadores de contenido en Perú aún no logra monetizar sus actividades profesionalmente.

Predominio de nano y microinfluencers: escasa profesionalización

El perfil de los creadores rastreados se compone principalmente de nano y micro influencers: el 16,9% califica como aspirante (con entre 500 y 1.000 seguidores), el 50,4% es nano influencer (entre 1.000 y 10.000 seguidores) y el 27,1% es micro influencer (de 10.000 a 100.000 seguidores). Solo el 5,5% alcanza el rango de macro influencer y apenas el 1,5% logra la categoría de celebridad o mega influencer.

Respecto al nivel de profesionalización autodeclarado, el estudio identifica que el 39% se considera aspiracional, ya que aún no monetiza pero busca hacerlo. Un 30% se ubica en el segmento hobby, interesado en canjes o experiencias lúdicas, mientras que el 20% obtiene ingresos de manera secundaria como part-time.

Las mujeres representan el 59% de quienes buscan convertirse en creadores de contenido en un mercado joven y en expansión.

Relación con marcas: malas prácticas y escasa formalización

En la relación entre marcas y creadores, el informe advierte sobre la existencia de diversas barreras y malas prácticas. El 38,4% de los encuestados reportó pagos tardíos con plazos de hasta 90 días, el 30,9% mencionó ausencia de contratos y el 29,6% identificó briefs ambiguos o cambios constantes en las pautas.

Además, el 21,2% recibió compensaciones en productos en lugar de dinero y el 21,1% experimentó ghosting por parte de las empresas tras la cotización inicial.

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis de Insight Hunting SEO es la brecha de formación y manejo profesional. El 40,2% de los creadores opera con un nivel básico, limitado a la observación de “likes” sin comprender otras métricas clave. Un 38,5% alcanza un nivel intermedio y el 16,8% domina conocimientos avanzados sobre retorno de inversión, facturación y aspectos legales.

TikTok, Instagram y YouTube son las plataformas favoritas de los creadores peruanos, aunque TikTok presenta retos en ventas directas, señala Insight Hunting SEO.

TikTok lidera la difusión, pero genera dificultades en ventas directas

Entre las herramientas empleadas predominan los editores de video móvil como CapCut o InShot (88%), aplicaciones de mensajería y notas para gestionar clientes (72%), plataformas de diseño gráfico como Canva (66%) y servicios de envío de archivos (44%).

Las plataformas preferidas para difundir contenido son TikTok (91,5%), Instagram (78,2%) y YouTube (42,6%). La mayoría prioriza TikTok por su alcance, aunque reporta dificultades para concretar ventas directas. Instagram es valorada por su demanda entre marcas y YouTube por la posibilidad de monetización en dólares.

Facebook, pese a su potencial de monetización en video largo, es subestimada por el 38,4% de los creadores. Nichos menores incluyen LinkedIn para contenido educativo (16,5%) y Twitch o Kick para streaming de larga duración (11,2%).

La mayor concentración de creadores digitales en Perú se ubica en Lima, seguida de Arequipa y Trujillo, según Insight Hunting SEO.

El reto de ser creador de contenido en Perú

El interés de las empresas en el trabajo de los creadores se concentra en sectores como retail y consumo masivo (30%), apuestas y gaming (18%), educación (16%), gastronomía y turismo (15%), finanzas (11%) y tecnología (9%).

Las principales motivaciones para contratar creadores son la generación de contenido para sus marcas (37%), el alcance y reconocimiento (36,5%), la construcción de confianza (30,1%), el impulso de ventas directas (29,1%) y la educación sobre productos (26,7%).

A nivel estructural, el 69% de los aspirantes aún no monetiza profesionalmente, lo que configura un mercado informal con potencial de crecimiento si se formaliza y regula. Así, el estudio advierte sobre la urgencia de profesionalizar el sector para convertir esta tendencia digital en una economía sostenible.