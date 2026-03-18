Francho Sierralta cierra sus redes sociales tras ser captado en ampay con Said Palao y Mario Irivarren

Francho Sierralta es influencer amigo de los guerreros, que fue ampayado en Argentina. MagalyTV / ATV

La reciente exposición de Francho Sierralta en un viaje a Argentina junto a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi desencadenó una ola de repercusiones en el entorno digital y mediático peruano. La difusión de imágenes que muestran al creador de contenido en una situación comprometedora precipitó el cierre de sus perfiles en redes sociales.

El empresario había contraído matrimonio con Nathalie Galleno en diciembre, aunque su despedida de soltero se concretó meses después, el 13 de marzo, durante un viaje que evidenció un distanciamiento con su vida conyugal.

La secuencia de hechos comenzó cuando Sierralta, conocido además por su participación en el podcast ‘Esto no es terapia’, viajó a Buenos Aires acompañado de figuras reconocidas de la televisión peruana. El grupo alquiló un yate de dos pisos para una celebración privada, donde se les vio junto a varias mujeres cuya identidad no fue revelada.

Juerga en yate: Mario Irivarren y Said Palao en el ojo de la tormenta tras ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

El clima festivo del encuentro derivó en una situación íntima entre Francho Sierralta y una de las invitadas, quienes fueron captados en actitudes cercanas y finalmente besándose. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y medios digitales, cuestionando la fidelidad del influencer hacia su esposa.

Las publicaciones mostraron a Sierralta disfrutando de la fiesta sin reservas y sin señales de recordar su reciente matrimonio. La aparente estabilidad de la pareja se desmoronó de manera pública y repentina tras la difusión del material, que fue replicado ampliamente y motivó debates en distintas plataformas sociales.

Franco Sierralta se aleja de las redes sociales

El impacto mediático no tardó en reflejarse en la vida digital de Francho Sierralta. Poco después de la aparición de los videos y fotografías, el empresario optó por cerrar su cuenta de Instagram, donde solía compartir detalles de su vida personal y profesional. A este cierre se sumó la desaparición de su perfil de TikTok, red en la que también aparecía junto a su esposa. La decisión de borrar ambas cuentas se interpretó como una respuesta directa a la presión social y las críticas recibidas tras el escándalo.

La cuenta de Instagram de Francho Sierralta aparece como "Esta página no está disponible" después de ser captado en un ampay con Said Palao y Mario Irivarren.

La pantalla de perfil de redes sociales de Francho Sierralta muestra "Cargando" y cero seguidores, lo que indica el cierre de su cuenta tras ser captado en un ampay con Said Palao y Mario Irivarren.

En paralelo, Nathalie Galleno tomó una medida similar y retiró su presencia de las redes sociales. Inicialmente, su cuenta fue restringida a modo privado, pero luego dejó de estar disponible para el público. El episodio evidenció la magnitud del conflicto y el fuerte efecto en la pareja.

La cuenta de Instagram de Nathalie Galleno, esposa de Franco Sierralta, aparece como 'no disponible', confirmando el cierre de sus redes sociales.

El alcance del caso también afectó a terceros. El podcast ‘Esto no es terapia’, del que Sierralta era parte, cerró su cuenta de Instagram luego de recibir un aluvión de mensajes de usuarios que cuestionaban la credibilidad del espacio, en especial por las declaraciones que el influencer había hecho sobre su vínculo sentimental en distintas emisiones.

La página de Instagram del podcast "Esto no es terapia" de Francho Sierralta muestra un mensaje de "Esta página no está disponible" tras el cierre de sus redes sociales.

Magaly Medina anuncia más imágenes de la ‘juerga’ en Argentina

La cobertura sobre el viaje continuó ampliándose tras el anuncio de Magaly Medina, conductora de televisión que adelantó la existencia de más imágenes sobre el encuentro en el yate. Al retomar su programa, la periodista enfatizó el carácter premeditado del viaje y el objetivo de la reunión en Buenos Aires. “Este viaje se nota que ha sido planificado… ellos iban a esto. No iban a tomar el sol a Buenos Aires”, sostuvo, destacando la labor de su equipo de investigación. “Cuando queremos algo, lo hacemos… nos tardamos, pero lo conseguimos”, agregó.

Las nuevas imágenes mostrarían encuentros en una casa de campo con más mujeres. ATV/ Magaly TV La Firme.

Medina abordó las posibles consecuencias para las parejas de los involucrados y se refirió en particular a Alejandra Baigorria, señalando: “Él ha puesto en ridículo público a Alejandra Baigorria… ella debería de realmente aquilatar estas imágenes”. La conductora recordó que la empresaria había manifestado su deseo de formar una familia y citó: “Tengo treinta y siete años y quiero embarazarme”. La presentadora cuestionó la viabilidad de ese proyecto en el contexto actual.

En su intervención, Magaly Medina remarcó la ausencia de compromiso emocional como factor central en este tipo de conductas: “Cuando un hombre no está comprometido emocionalmente… hace esto y más”. Finalmente, adelantó que su programa presentará nuevo material sobre el viaje: “Mañana tenemos muchas más imágenes… ya creo que se hicieron una idea de las personas en quienes ustedes pusieron su confianza”.