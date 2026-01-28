Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal: “Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada”

Carlos Orozco le responde a Santi Lesmes acerca de sus acciones legales: "Haz lo que tengas que hacer, pero no has aclarado nada"

La tensión entre Carlos Orozco y Santi Lesmes escaló en las últimas horas, luego de que el conductor español anunciara acciones legales en respuesta a los cuestionamientos públicos del streamer peruano.

La polémica gira en torno a la tutela y exposición mediática de Pol Deportes (Clíver Huamán), joven creador de contenido, y a una comparación realizada por Orozco que desató la indignación de Lesmes.

El origen del conflicto por Pol Deportes

Todo comenzó cuando Orozco, en su programa digital, criticó la organización de un evento relacionado con Lionel Messi, donde la participación de Pol Deportes generó expectativas que, según él, no se cumplieron.

“La gente anunció como si (Pol) fuese a narrar”, comentó Orozco, cuestionando la gestión del evento y la promesa de una experiencia especial para el menor. El comunicador manifestó su preocupación por el manejo de la ilusión de Pol y el rol de Lesmes como responsable: “Con todo cariño, te están agarrando de hue…”, expresó Orozco, sugiriendo un posible aprovechamiento de la situación.

Santi Lesmes responde y anuncia acciones legales

La controversia alcanzó su punto máximo el 28 de enero, cuando Santi Lesmes utilizó un segmento de 'Arriba mi Gente’ para responder frontalmente a Orozco.

Visiblemente molesto, el conductor español acusó a Orozco de cruzar límites al compararlo con el rapero estadounidense P. Diddy, actualmente investigado por delitos sexuales.

Lesmes expresó: “Me pasaron un video en el que el señor Carlos Orozco dice: ponte un poco más de lo que dice P. Diddy Lesmes. Puff Diddy ha sido acusado de violación, de agresión sexual facilitada por drogas, de abuso sexual infantil y acoso sexual. Entonces, porque yo esté ayudando a Pol, porque viva con mi familia, porque yo lo lleve al colegio, porque lo lleve a ensayar, porque yo me encargue de buscarle una lonchera, de hacer las tareas…”, detalló Lesmes, resaltando el acompañamiento que brinda al menor.

Lesmes consideró que la insinuación era grave y no dudó en anunciar su intención de recurrir a la vía judicial: “Tú estás dejando entender así sutil de que yo pueda ser un violador infantil, yo no te conozco, pero nos vamos a conocer en un juzgado y ahí vas a tener que demostrar lo que estás diciendo”, afirmó Lesmes en vivo.

El presentador también negó las acusaciones en torno a supuestas promesas incumplidas hacia Pol Deportes, señalando que solo una de las afirmaciones de Orozco era cierta. “De todo lo que has dicho, solo tiene algo cierto, que yo dije que Leo Messi quería conocer a Clíver y no se dio”, agregó Lesmes, defendiendo su trabajo y su vínculo con el joven.

El conductor de ‘Arriba mi Gente’ evidenció su molestia por las declaraciones del creador de contenido en su programa digital | Latina

La respuesta de Carlos Orozco: firmeza ante la amenaza

Horas después, Carlos Orozco respondió durante la emisión de ‘Ouke’, reiterando su postura y minimizando la amenaza legal de Lesmes.

“Viene Santi Lesmes, español que trabaja en mi país hace años, a decirme que me va a demandar a mí en mi país por preguntar cuál es el destino y qué está pasando con un chibolo que es menor de edad peruano”, expresó el streamer.

Orozco cuestionó la actitud del conductor y defendió su derecho a la crítica. “Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, cada uno ve en qué decide gastar su plata, ¿no? Felizmente, gracias a mi trabajo, esfuerzo y educación que me dio mi vieja, hoy día me encuentro en la posición de recibir tu amenaza como estime conveniente. Y procede con lo que tengas porque proceder, que a mí personalmente me parece un chascarrillo, una broma, una estupidez y que no has aclarado nada de lo que viene después”.

El streamer insistió en la falta de claridad sobre el entorno de Pol Deportes y la tutela ejercida por Lesmes.

“A mí sí me parece, como opinión personal, un poco pendejo que venga un tipo extranjero que de pronto, uy, adoptó un niño, básicamente. Él tiene la tutela de un niño y nadie puede interrogar al respecto porque: ‘Ah, mira’. Es más, me dicen: ‘¿Por qué tú no haces algo por él?’. Claro, porque yo tengo que esperar a que venga el español a que haga todo por él. Bueno, nos veremos donde quieras que nos veas”.

Carlos Orozco responde a Santi Lesmes tras amenaza legal. YouTube.