Daniela Darcourt critica a Said Palao tras disculpas públicas a Alejandra Baigorria: “Manipulador y narcisista”

La cantante cuestionó la sinceridad del chico reality y aseguró que sus palabras solo buscan evitar el fin del matrimonio. YouTube/ ‘Q’ Bochinche

El reciente escándalo protagonizado por Said Palao y su ‘ampay’ con un grupo de argentinas continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, la cantante Daniela Darcourt, invitada al programa ‘Q’ Bochinche’, lanzó fuertes críticas contra el chico reality y cuestionó la sinceridad de las disculpas públicas que ofreció a su esposa, Alejandra Baigorria.

Durante su intervención, Darcourt no ocultó su molestia ante la actitud de Palao y la calificó directamente como “típica de un manipulador, narcisista de la psicología inversa”. La artista desestimó la validez del perdón ofrecido por el integrante de realities y sostuvo que, de estar en su lugar, habría manejado la situación de manera distinta.

“Yo, si fuera hombre, ni siquiera me hubiera presentado en el programa. Habría hecho un video quizá más extenso diciendo ‘ahora voy a resolver las cosas con la persona que aún es mi esposa’”, señaló.

Sincero consejo de Daniela Darcourt

La cantante manifestó su empatía con Alejandra Baigorria y resaltó la fortaleza de la empresaria ante la crisis matrimonial. “Te digo: si tu matrimonio se acaba no vas a dejar de ser la mujer que eres. Créeme que si te quedas sola aún más vas a atraer con esa energía increíble a personas que sí valgan la pena”, afirmó Darcourt, mostrando su respaldo a la empresaria y alentándola a priorizar su bienestar personal.

En ese mismo sentido, la intérprete reconoció que comparte el deseo de construir una familia y comprendió el impacto emocional que una situación así puede causar. “Muchas mujeres soñamos con tener un hogar perfecto, pero así como tenemos sueños, hay hombres que también se emocionan con esa idea. Quien te quiere fallar, te falla”, expresó.

Las críticas de Darcourt no se limitaron a Said Palao, sino que también alcanzaron a su círculo cercano. La cantante cuestionó la actitud de Mario Irivarren, quien también fue captado en el ‘ampay’ y enfrenta cuestionamientos por su relación con Onelia Molina. “Yo no llamaría amigos a estos desgraciados… no me caso ni voy a estar a favor de una disculpa posterior a algún tipo de infidelidad o falta de respeto”, resaltó, dejando claro su rechazo a conductas que considera desleales.

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Samuel Suárez apoyo las palabras de Daniela

Samuel Suárez, conductor del programa, coincidió con la perspectiva de Darcourt y sugirió que las palabras de Said podrían ser parte de un intento de manipulación para evitar el fin del matrimonio. “Entre indirectas él dice ‘tú tienes que volver conmigo’”, comentó Suárez, reforzando la idea de que el perdón de Palao estaría marcado por un trasfondo estratégico.

El comportamiento de Said Palao durante el viaje a Argentina fue uno de los puntos más cuestionados. Las imágenes mostraron al chico reality sonriente, cargando bolsas y consumiendo alcohol en compañía de otras figuras del espectáculo, lo que alimentó las críticas sobre su compromiso matrimonial. Para Darcourt, la exposición pública y la posterior disculpa no son suficientes para reparar el daño causado. “Nadie merece pasar por la humillación pública ni por traiciones que afectan la confianza y el corazón de las personas involucradas”, recalcó.

La artista también subrayó el impacto que esta situación tiene no solo en Alejandra Baigorria sino también en las familias de los involucrados, recordando que Said tiene madre, hermanas y otros seres queridos que han sido afectados por la exposición mediática. “A nivel nacional sale como el infiel…”, lamentó la salsera.

Daniela Darcourt arremete contra Said Palao tras disculpas a Alejandra Baigorria.

Las disculpas de Said Palao

En su declaración pública, Said Palao pidió perdón a su esposa y a su familia, reconociendo su responsabilidad en la crisis matrimonial. “Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto. Ella, como dice, no se merece todo lo que le está pasando, que yo le haya expuesto, no se merece ninguna de las cosas que le estoy haciendo pasar”, declaró Palao, visiblemente afectado.

El chico reality admitió que no supo valorar la entrega y el cariño de Alejandra Baigorria, y asumió la posibilidad de que el matrimonio llegue a su fin. “Lo que quiero es que sea feliz así no sea conmigo”, concluyó.

La postura de Daniela Darcourt ha sido respaldada por numerosos usuarios que consideran que las disculpas públicas no bastan para reparar una traición. La situación mantiene en vilo a los seguidores de la pareja, quienes esperan la decisión definitiva de Alejandra Baigorria frente a la crisis.

El matrimonio de Said Palao pende de un hilo. En esta desgarradora declaración, el competidor asume su culpa y se muestra dispuesto a aceptar todas las críticas, suplicando una oportunidad para reconstruir la familia que estaban formando.