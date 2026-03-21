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¿Cómo prevenir el contagio de piojos y liendres en escolares? Minsa brinda recomendaciones clave para evitar nuevos contagios

Las altas temperaturas al empezar el año escolar favorecen la rápida transmisión de parásitos capilares entre niños, por lo que las autoridades sanitarias han publicado medidas preventivas para evitar su propagación en colegios y hogares

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Una persona utiliza un peine
Una persona utiliza un peine especial para piojos en el cabello de un niño, ilustrando el proceso de erradicación de la pediculosis, un tema sobre el cual la Dra. Lucie Puell Ramírez destaca la importancia de la prevención y el contacto directo como vía de contagio. (Foto: Ministerio de Salud)

El inicio del año escolar no solo trae mochilas nuevas y reencuentros en las aulas. Con el aumento de las temperaturas en distintas regiones del país, también reaparece un problema frecuente entre los más pequeños: la propagación de piojos y liendres. Frente a este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) ha encendido las alertas y difundido recomendaciones clave. Se trata de la autoridad sanitaria nacional, que busca evitar brotes en colegios y hogares mediante acciones preventivas.

El calor crea un ambiente ideal para la reproducción de estos parásitos. El cuero cabelludo, cálido y húmedo, favorece este proceso. Si a esto se suma el contacto cercano entre escolares durante clases, juegos o actividades recreativas, el contagio se vuelve más probable en las primeras semanas del calendario académico.

Aunque se trata de una infestación común, su rápida propagación puede afectar no solo a un estudiante, sino a grupos enteros e incluso a familias completas. Por ello, especialistas insisten en que la prevención y la detección temprana son fundamentales para frenar su avance y evitar complicaciones posteriores.

Estos parásitos se contagian a
Estos parásitos se contagian a través del contacto físico o el uso de objetos compartidos. Foto: (iStock)

¿Qué son los piojos y liendres y cómo se propagan entre escolares?

Los piojos (Pediculus humanus capitis) son insectos diminutos que viven exclusivamente en el cuero cabelludo humano, donde se alimentan de sangre varias veces al día. Sus huevos, conocidos como liendres, se adhieren firmemente al cabello mediante una sustancia pegajosa que dificulta su eliminación. Suelen localizarse en zonas como la nuca y detrás de las orejas, donde el calor corporal es mayor.

De acuerdo con la especialista Lucie Puell Ramírez, del Hospital Nacional Cayetano Heredia, el modo más habitual de transmisión ocurre cuando hay contacto directo cabeza con cabeza, lo que sucede principalmente en niños en edad escolar. Además, compartir objetos personales como peines, gorros, toallas o accesorios para el cabello convierte a estos artículos en potenciales vehículos de contagio.

No solo los encuentros durante la jornada escolar facilitan el traspaso de parásitos: también las reuniones extraescolares, fiestas infantiles o actividades deportivas significan focos potenciales de diseminación de los piojos entre niñas y niños, que suelen acercar sus cabezas al interactuar.

Recomendaciones del Minsa para prevenir y tratar los piojos en escolares

Para prevenir el contagio, el Minsa difunde una serie de consejos respaldados por la evidencia sanitaria actual. Una de las recomendaciones principales es acudir al colegio con el cabello recogido. De este modo, se reduce el contacto directo y la posibilidad de traspaso de parásitos. Es fundamental no compartir objetos personales que puedan estar en contacto con el cabello, como peines, cepillos, gorros o vinchas.

Esto es lo que debes
Esto es lo que debes hacer ante la presencia de piojos y liendres

En caso de detectar piojos o liendres, las autoridades sanitarias indican que se debe actuar con rapidez y responsabilidad. El tratamiento más recomendado incluye el uso de lociones con permetrina al 1%, siempre bajo indicación médica. Este tipo de producto ayuda a eliminar los parásitos, pero debe complementarse con el uso del peine fino para retirar manualmente los residuos que quedan adheridos al pelo, en especial las liendres.

Otra acción crucial es la revisión periódica del cuero cabelludo de los niños, en particular durante las épocas de calor o cuando se presentan reportes de casos en el entorno escolar. Del mismo modo, lavar y desinfectar los objetos de uso frecuente contribuye a evitar reinfestaciones dentro del hogar, manteniendo la protección tanto de los escolares como de su familia.

Las campañas escolares y comunitarias que informan a padres, docentes y alumnos sobre estos riesgos han demostrado ser eficaces cuando se acompañan de prácticas concretas. La constancia en estas acciones es un factor clave para controlar los brotes recurrentes de pediculosis y reducir su impacto en la salud y el bienestar de los menores.

¿Rascarse es peligroso? Riesgos, mitos y cuidados frente a los piojos

Uno de los problemas asociados al rascado generado por la picazón es la producción de pequeñas heridas en el cuero cabelludo. Estas lesiones pueden contaminarse y derivar en infecciones bacterianas como la dermatitis impetiginizada, que exige atención médica especializada.

Por otra parte, persiste el mito de que los piojos están relacionados con la falta de higiene. Los especialistas subrayan que cualquier persona puede infectarse, ya que el problema se origina en el contacto directo y no está asociado a la limpieza personal.

El Ministerio de Salud advierte que no debe recurrirse a remedios caseros sin respaldo científico. El uso de sustancias como querosene, insecticidas domésticos o mezclas irritantes puede provocar daños graves en la piel y agravar el problema. Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir a un establecimiento de salud y seguir un tratamiento seguro y adecuado, evitando prácticas que representen un riesgo para la seguridad y la integridad de los menores.

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