Piura: Cerca de 70 mil estudiantes regresarían a clases en colegios con riesgo de colapso

Escuelas en Perú inician el año escolar entre techos colapsados y aulas inhabitables | Latina Noticias

En los próximos días, más de 550 mil estudiantes piuranos retornarán a las aulas para el inicio del año escolar 2026. Sin embargo, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 9 de cada 10 locales educativos en la región tienen riesgo alto o muy alto de inundaciones, lo que aumenta la urgencia de contar con infraestructura escolar segura y resiliente.

Brechas de infraestructura

En Piura, el 85.5% de los colegios son públicos; sin embargo, el acceso a servicios básicos evidencia profundas desigualdades. Mientras que el 93.3% de los colegios privados cuenta con agua, electricidad y desagüe, apenas un tercio de los colegios públicos dispone de estos servicios. La precariedad también se refleja en el estado físico de los locales: 2 de cada 5 colegios públicos presentan al menos un salón en mal estado. Entre los problemas más comunes se encuentran cerraduras deterioradas (18.4%), paredes dañadas (14.5%) y puertas en mal estado (13.6%).

Cerca de 70 mil estudiantes regresarían a clases en colegios con riesgo de colapso

Además, dos de cada cinco colegios públicos en Piura registran gran parte de su área techada en riesgo de colapso, por lo que requieren ser demolidos y sustituidos, afectando a más de 70 mil estudiantes. La situación es especialmente crítica en distritos con mayores niveles de pobreza, como Lagunas y Pacaipampa, ambas en Ayabaca, donde la pobreza supera el 60% y más de la mitad de sus colegios públicos tienen necesidad de sustitución.

Cerca de 70 mil estudiantes regresarían a clases en colegios con riesgo de colapso

Cuando los colegios resultan inhabitables, la alternativa temporal suele ser el uso de módulos prefabricados. En Piura, estos representan el 11.5% de las edificaciones educativas. No obstante, el 55.4% de estas estructuras fueron diseñadas en un inicio como soluciones de emergencia o temporales, pero llevan en promedio seis años de uso. En algunas provincias como Sechura, la mitad de los módulos prefabricados ya superan los diez años de uso. Esto incrementa significativamente el riesgo de colapso y limita su funcionalidad como aulas adecuadas.

Brechas en presupuesto

En 2025, el presupuesto de inversión de Piura en educación ascendió a S/ 576 millones, ajustado por inflación, de los cuales se ejecutó S/525 millones (91.1%), lo que ubica a la región como la quinta con mayor porcentaje de ejecución. Sin embargo, la brecha estimada por el MINEDU para cubrir las necesidades de infraestructura educativa en la región fue de S/ 10 mil millones en 2025, más del doble del presupuesto asignado ese año.

Para 2026, el presupuesto para proyectos de educación se ha reducido a S/ 432 millones, lo que representa una caída de 25% respecto al año pasado, en términos reales. Además, a menos de una semana del inicio de clases, la mitad de los proyectos de rehabilitación o remodelación de locales educativos registran nulos o escasos avances en su presupuesto.

Recomendaciones

Las elecciones generales, regionales y municipales de 2026 representan una oportunidad para priorizar propuestas orientadas a mejora educativa en Piura. Esto incluye, para las autoridades locales, la construcción de nuevos locales y el mantenimiento de los colegios existentes, a través de mecanismos como Obras por Impuesto (OxI) y Asociaciones Público-Privadas (APP), así como garantizar infraestructura segura y servicios básicos funcionales. Solo así los estudiantes podrán acceder a una educación de calidad y reducir las brechas que persisten en la región.

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(*) Elaborado por Paola Herrera, economista senior del IPE, con colaboración de Matias Buendia