Perú

Atropello en Cercado de Lima: camioneta fuera de control arrolla a trabajadores de limpieza

Tres operarios municipales resultan heridos tras el impacto de un vehículo mientras desarrollaban su jornada nocturna de recolección de desechos

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Un grave accidente de tránsito se registró en el Cercado de Lima, donde una camioneta a alta velocidad perdió el control y atropelló a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima. El conductor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, fue detenido.

Un accidente vehicular ocurrido la noche del viernes en Cercado de Lima dejó a tres trabajadores de limpieza gravemente heridos, luego de que una camioneta irrumpió a alta velocidad en la intersección de la avenida Alfonso Ugarte con Jirón Huancavelica. Según informó Exitosa, el vehículo perdió el control, se estrelló contra la pared de un edificio y embistió a los empleados municipales que recolectaban residuos sólidos en la vía pública.

El incidente se registró hacia las 22:30 horas, cuando la camioneta gris, identificada con placa BNM397, impactó primero contra la infraestructura y, de inmediato, arrolló a los trabajadores identificados como Luis Ángel Campos Sánchez (31), Javier Armando Cortez Panez (20) y Luis Miller Campos Urquia (39).

Camioneta fuera de control atropella
Camioneta fuera de control atropella a tres trabajadores de limpieza en Cercado de Lima| Exitosa Noticias

Cámaras captan el preciso momento

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto del accidente, lo que permitió reconstruir el desarrollo de los hechos para las pesquisas policiales.

El conductor de la unidad, Renzo Jesús Novoa, fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y trasladado a la comisaría de Monserrat. Según las primeras indagaciones, el sujeto habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del atropello, información que será determinante en las investigaciones que mantiene abiertas la autoridad policial.

Los registros públicos consultados por el medio señalan que el vehículo pertenece a Lorenzo Novoa Vázquez y Adriana Eduardo de Novoa.

Los tres heridos recibieron atención inmediata por parte de los bomberos, quienes los trasladaron en ambulancia a servicios de emergencia de clínicas cercanas, donde permanecen bajo observación médica.

Accidente en el Cercado de
Accidente en el Cercado de Lima: camioneta arremete contra personal de limpieza| Exitosa Noticias

La PNP confirmó que ha iniciado las diligencias para determinar las circunstancias y responsabilidades del accidente.

Fueron dados de alta

Los tres trabajadores municipales heridos en el accidente ocurrido en el Cercado de Lima recibieron atención médica en una clínica cercana tras ser diagnosticados con traumatismos múltiples. El personal de serenazgo, gestión del riesgo de desastres y bomberos coordinó el traslado inmediato de los operarios, quienes contaban con seguro médico y utilizaban todos los implementos de seguridad requeridos para su labor.

Durante la madrugada, los lesionados fueron dados de alta y regresaron a sus hogares, aunque deberán someterse a nuevas evaluaciones médicas en los próximos días para monitorear su estado de salud tras el incidente.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de la central de emergencias 105, a la que se puede llamar para reportar accidentes de tránsito, situaciones de riesgo o solicitar el apoyo inmediato de efectivos policiales en casos de atropellos u otros incidentes en la vía pública.
  • El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) está habilitado a través del número 106, para brindar asistencia médica prehospitalaria gratuita en casos de accidentes, emergencias médicas y traslado de heridos. Las ambulancias del SAMU cuentan con personal especializado para la atención inmediata en situaciones críticas.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende emergencias llamando al 116. Su intervención es fundamental ante accidentes de tránsito, rescate de personas, control de incendios y atención de heridos en la vía pública, colaborando de manera coordinada con los servicios médicos y policiales.

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