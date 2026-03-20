Profesor se pierde en naufragio en Amazonas tras seis días de viaje hacia colegio donde daría clases de Educación Física

El profesor Francisco Ricardo Orihuela Huaynalaya se encuentra desaparecido luego de que la embarcación en la que viajaba naufragara en el río Numpatkay, en la región Amazonas. Se dirigía a una comunidad nativa para iniciar el año escolar. Su familia pide ayuda para encontrarlo. Fuente: Latina Noticias

El docente Francisco Ricardo Orihuela Guaynalaya se perdió en un naufragio en el río Numpatkaim, región Amazonas, mientras recorría una extensa travesía desde Junín para ejercer su trabajo como profesor de educación física. A casi una semana del incidente, la familia solicita el despliegue urgente de recursos de rescate y apoyo institucional, con el objetivo de hallar su cuerpo y darle sepultura.

El accidente ocurrió la tarde del 14 de marzo, cuando Orihuela, de 45 años, abordó una pequeña embarcación tipo pequeña embarcación local peque peque en el trayecto final hacia la comunidad de Kusu Chico, en Cenepa. El naufragio ocurrió tras seis días de viaje, que incluyeron tres buses y once horas de caminata, una travesía motivada por su vocación y la búsqueda de empleo en zonas remotas ante la falta de oportunidades en su tierra natal de Orcotuna, provincia de Concepción. Este episodio ha conmocionado no solo a su familia, sino también a la comunidad educativa que reconoce el esfuerzo que demandaba llegar hasta sus estudiantes en el Amazonas.

La búsqueda de Francisco Orihuela pone de relieve la precariedad en la que deben movilizarse los maestros rurales, muchos de los cuales recalan en destinos alejados para cubrir plazas desatendidas. Según relató su hermana Berta Orihuela a Latina Noticias: “mi hermano salió el 24 de febrero para viajar a su trabajo, tenía que empezar sus labores escolares el lunes 26”.

La familia relató a Diario Correo que recibió la última comunicación del docente en una llamada telefónica y una fotografía enviada a su madre, Estela Huaynalaya, de 83 años, en la que aseguró estar en buenas condiciones: “Estoy bien, estoy llegando”.

Familiares y miembros de la comunidad se congregan en el río Numpatkaim, región Amazonas, exigiendo el despliegue urgente de recursos para hallar al docente Francisco Ricardo Orihuela Guaynalaya, desaparecido tras un naufragio. (Composición: Infobae Perú)

Docente emprendió viaje para dictar clases en el Cenepa

La decisión de Francisco Orihuela de enseñar en la región Amazonas estuvo marcada por la escasez de oportunidades laborales en la región Junín. A instancias de su hermano, el docente tomó la determinación de trasladarse a Kusu Chico, distrito de Cenepa, un destino al que solo es posible acceder después de un itinerario que demanda seis días desde Huancayo.

El accidente ocurrió cuando la pequeña embarcación se volteó en pleno trayecto fluvial, según confirmaron familiares. El docente desapareció en las aguas caudalosas, lo que imposibilitó cualquier intento inmediato de rescate. Su hermano menor, también docente, viajó hasta la zona y coordinó labores junto a pobladores de la comunidad y el personal de la UFEL local, aunque la magnitud del río dificulta el rastreo sin apoyo especializado.

Berta Orihuela expresó a Latina Noticias: “Necesitamos que nos manden drones, que nos manden la policía de rescate, que mande el ejército, pero que nos ayuden a encontrar el cuerpo de mi hermano para poderlo traer”.

Dedicó su vida a enseñar educación física a niños de primaria

Francisco Ricardo Orihuela Guaynalaya nació en Orcotuna, distrito de la provincia de Concepción, y dedicó su vida profesional a la enseñanza de la educación física en primaria. Su vocación lo llevó a aceptar plazas de difícil acceso, regresando a su pueblo solo una vez al año. Antes de partir, prometió a su madre Estela —quien tiene 83 años— y a la madre de su hija menor, de 2 años, que volvería en diciembre para celebrar juntos la Navidad.

Familiares y miembros de la comunidad exigen la aparición del profesor Francisco Ricardo Orihuela Huaynalaya, sosteniendo un cartel con su imagen durante una manifestación pública. (Composición: Infobae Perú)

Apodado “Panchito” por sus allegados, el maestro mantenía comunicación regular con su familia durante la travesía. La última vez que tuvieron noticias suyas, Orihuela había llamado para asegurar que estaba “en medio del camino” y envió una fotografía como prueba de sus avances. El riesgo de la ruta era conocido por sus familiares, pero la pasión por la docencia y el compromiso con sus alumnos lo impulsaron a continuar: “él se sacrificaba por enseñar a sus alumnos en el Amazonas”, destacaron.

Actualmente, deja en orfandad a una niña de apenas 2 años, lo que agrava la situación emocional y económica de la familia, sumida en la incertidumbre desde el naufragio.

Familia pide ayuda urgente para encontrar a docente desaparecido

La familia Orihuela solicita ayuda urgente a las autoridades y a la sociedad civil para fortalecer la búsqueda del docente desaparecido. Tras jornadas infructuosas en el área del naufragio, los parientes han pedido el envío de equipos de la Policía de rescate, vehículos aéreos no tripulados (drones), helicópteros y personal especializado que pueda operar en condiciones de difícil acceso. Berta Orihuela subrayó a Latina Noticias la imposibilidad de cubrir los gastos de estas labores, debido a la precaria situación económica que enfrenta la familia.

Sumado al esfuerzo local, los familiares y amigos de Francisco Orihuela organizaron una colecta solidaria, invitando a quienes deseen colaborar a realizar donaciones a través del Yape 965 026 915, a nombre de Ronal Orihuela, según publicó el Diario Correo. “No nos dejen solos, por favor”, pidió la familia, que se congregó incluso en el río Mantaro, en Orcotuna, para orar y solicitar: “Río Numpatkaim, devuelve a Francisco”.

Un hombre, cubierto de barro y agotado, levanta la mano mientras un grupo de mujeres expresa sus emociones a través del canto en un entorno natural. (Composición: Infobae Perú)

El caso también ha motivado llamados públicos para que el Ejército se sume a las tareas de búsqueda. Las autoridades locales y los padres de familia de la comunidad nativa de Kusu Chico se han unido al operativo, conscientes de que la acción coordinada entre diversas instituciones será determinante para que la familia pueda realizar el último tributo a Francisco Orihuela.