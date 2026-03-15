Joven universitario desaparece en Punta Negra tras caer al mar: familiares reclaman mayor apoyo en el rescate

Un joven estudiante universitario desapareció la mañana del sábado en la playa Las Pocitas, Punta Negra, tras caer al mar mientras pescaba con un amigo. La familia denuncia la demora y falta de recursos en las labores de búsqueda por parte de las autoridades.| Difusión

Gonzalo Moreno Flores, estudiante de ingeniería civil en la Universidad Villarreal, desapareció la mañana del sábado 14 de marzo tras caer al mar en la playa Las Pocitas, en el distrito limeño de Punta Negra. Su familia reclama la demora y escasez de recursos en las labores de búsqueda, que permanecen suspendidas por el fuerte oleaje.

A las 6:15 de la mañana del sábado, Gonzalo Moreno, de 21 años, llegó hasta la playa junto a un amigo con experiencia en pesca. El joven, quien era novato en la actividad, intentó cruzar una zona rocosa y resbaló, cayendo al agua.

“Él sabe nadar, trató de salir, se quitó la mochila, pero la corriente era fuerte”, relató Federico Moreno, padre del desaparecido, en diálogo con Infobae Perú. Un pescador que presenció la escena intentó ayudar, aunque advirtió que necesitaba una boya para ingresar al mar. Serenazgo acudió al llamado, pero llegó sin el equipo solicitado y regresó a buscarlo, demorando cerca de media hora. Para cuando retornaron, el joven ya no estaba a la vista.

Gonzalo Moreno Flores, de 21 años, se encuentra desaparecido desde el sábado 14 de marzo en Punta Negra. Sus familiares, que continúan la búsqueda por cuenta propia, exigen mayor apoyo y rapidez en la intervención policial y municipal.| Difusión

En el transcurso de la mañana se hallaron pertenencias de Gonzalo esparcidas a lo largo de la costa. A las 9:00 se localizó una zapatilla en la playa El Revés, contigua a Las Pocitas. Más tarde, a las 11:00, apareció su mochila y, hacia las 17:00, la otra zapatilla, separadas por una distancia de 500 metros. La familia ha permanecido en la zona junto a algunos voluntarios, recorriendo la orilla en busca de indicios.

“Aquí estamos con mi familia, caminando, tratando de ver si aparece el cuerpo”, señaló el padre.

Labores de búsqueda quedan suspendidas

Las labores de búsqueda por parte de la Policía Nacional y de los salvavidas fueron suspendidas debido al fuerte oleaje. Según informaron los agentes a la familia, se reanudarán cuando baje la marea, lo que podría tomar hasta tres días más. La Capitanía de Puerto de Pucusana informó que enviaría apoyo, y la Marina de Guerra comprometió el uso de un dron para rastreo aéreo, aunque el despliegue aún no se concretó.

La familia de Gonzalo Moreno Flores, estudiante de ingeniería civil, permanece en la costa de Punta Negra a la espera de noticias. El joven cayó al mar durante una jornada de pesca y la ayuda oficial para su localización aún no se concreta.|Difusión

“Hace cuarenta minutos me dijeron que iban a gestionar un dron porque se avistó un supuesto cuerpo por San Bartolo, pero hasta ahora no llega nada”, declaró Moreno.

Gonzalo Moreno Flores cursaba el octavo ciclo de Ingeniería Civil en la Universidad Villarreal. Medía 1,83 metros y pesaba 96 kilos. Había sido contratado como fiscalizador para las próximas elecciones y planeaba viajar a Cusco con sus compañeros de facultad en junio, como ya lo había hecho en años anteriores. El viernes en la noche fue la última vez que conversó con él.

“Era un buen estudiante, aplicado y muy casero”, lo describió su padre.

La familia, residente en Villa El Salvador, permanece en el lugar a la espera de novedades y solicita que las autoridades aceleren las labores de búsqueda y rescate. Entre las medidas que piden figuran el uso de helicópteros, motos acuáticas y personal especializado en rescate marítimo.

El padre señaló que no se irá hasta tener noticias de su hijo, por quien ahora su familia está más unida.