Menor venezolano armado es baleado por policía en el Callao: “Intentó dispararle”

Cámaras de seguridad en La Perla, Callao, registraron el momento en que un efectivo policial dispara contra un menor de 17 años durante una intervención. Según la versión preliminar, el adolescente intentó huir y presuntamente portaba un arma de fuego | Video: Panamericana

Un menor de 17 años resultó herido de bala durante una intervención policial en el distrito de La Perla, Callao, luego de que presuntamente intentara utilizar un arma de fuego en la vía pública. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ha generado preocupación entre los vecinos por el incremento de la violencia en la zona.

El incidente ocurrió en la avenida Brasil, a pocos metros del bulevar y de la comisaría del sector. De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, el adolescente, de nacionalidad venezolana, se desplazaba como copiloto en una motocicleta cuyo conductor circulaba en sentido contrario, lo que llamó la atención de testigos y agentes de seguridad.

Según el registro audiovisual, ambos sujetos interceptaron a un joven que caminaba hacia el bulevar de La Perla. La interacción derivó en una discusión que se prolongó por aproximadamente 25 segundos. Durante ese lapso, el menor descendió de la motocicleta y extrajo un arma de fuego de la cintura, mostrándola al transeúnte en un aparente acto intimidatorio.

Menor recibió un impacto de bala

Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron retirarse del lugar. Un efectivo de la Policía Nacional (PNP) se aproximó para realizar una intervención de identificación; sin embargo, de acuerdo con la versión preliminar, se produjo un intento de fuga. En ese contexto, el menor habría intentado accionar el arma que portaba, lo que motivó que el agente utilizara su arma de reglamento y efectuara un disparo dirigido al hombro para reducirlo.

Un menor ciudadano venezolano fue reducido por la PNP en Callao tras un presunto acto delincuencial con arma de fuego, resultando herido por un balazo en defensa propia por parte de un agente policial. (Panamericana)

Segundos después, las cámaras de la central de vigilancia captaron al adolescente tendido en el suelo, herido. Testigos en la zona señalaron que el menor habría intentado disparar contra el agente. “Él ha querido dispararle al guardia. El guardia ha sacado y lo ha adelantado”, indicó uno de ellos. Asimismo, se informó que el conductor de la motocicleta logró escapar del lugar.

Personal de serenazgo y efectivos policiales auxiliaron al herido, quien —según las autoridades— habría arrojado el arma durante la intervención. Posteriormente, fue trasladado bajo custodia al Hospital Nacional Daniel Alcídes Carrión, donde permanece recibiendo atención médica.

El vocero de la Municipalidad de La Perla, Renzo Figallo, señaló que el agente actuó en el marco de sus funciones frente a una situación de riesgo. Indicó además que el arma incautada y la participación del menor en posibles actos delictivos son materia de investigación.

Vecinos cansados de inseguridad

Este caso ocurre en un contexto de creciente inseguridad en el distrito. Vecinos recordaron que, hace menos de un mes, un hombre fue asesinado a pocas cuadras del lugar por delincuentes a bordo de una motocicleta, mientras regresaba a su vivienda junto a su pareja y su bebé.

Residentes de la zona también denunciaron extorsiones a comercios cercanos, lo que ha incrementado la percepción de peligro. Las autoridades señalaron que las imágenes de las cámaras de vigilancia han sido puestas a disposición de la Policía Nacional para continuar con las diligencias.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, determinar responsabilidades y ubicar al segundo implicado que logró huir.