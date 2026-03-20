Keiko Fujimori rechaza permanencia de Ángelo Alfaro en el gabinete: “Una persona con ese tipo de acusaciones no debe ejercer el cargo”

Durante sus actividades en Arequipa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue consultada sobre la grave denuncia de violencia sexual contra el Ministro de Energía y Minas. | Canal N

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la grave denuncia contra Ángelo Alfaro por presunta violación sexual a una menor en 2000. Desde Arequipa, la lideresa naranja expresó su rechazo a la permanencia del titular del Minem en el gabinete ministerial de Luis Arroyo.

En declaraciones a Canal N, mencionó que aunque no conocía los detalles de la acusación, consideraba la denuncia como “profundamente preocupante”. “Esperamos que, de ser así, una persona que tiene este tipo de acusaciones no ejerza este cargo”, afirmó.

Consultada acerca de las eventuales acciones que podría tomar el presidente José María Balcázar, quien en el pasado también estuvo envuelto en polémica por declaraciones relacionadas con las relaciones entre adultos y menores de edad, sostuvo que la situación representa una oportunidad decisiva para el mandatario: “Este es el mejor momento en el que el presidente tiene la oportunidad de saber cuál es su actuar frente a estos hechos”.

Candidata presidencial por Fuerza Popular se refirió a la denuncia contra Ángelo Alfaro. | Fotocomposición: Infobae Perú

La denuncia contra Alfaro fue presentada por una mujer que, en el programa Beto a Saber de Willax, aseguró haber sido víctima de agresión sexual por parte del actual ministro cuando tenía 16 años y él era gerente de la empresa Electro Ucayali en la ciudad de Pucallpa. Según el testimonio, el hecho habría ocurrido en el año 2000 y derivó en un embarazo. “Yo estaba en quinto de secundaria; él tenía 47 años. Me invitaron a salir, todo se volvió extraño, nunca había tomado alcohol”, relató la denunciante al canal de televisión.

El caso tomó notoriedad pública tras la difusión del testimonio y la confirmación de que, como consecuencia de la presunta agresión, nació un hijo reconocido legalmente por Alfaro. Según los registros públicos, reside en Australia desde hace una década. La madre, que no lo ha visto desde 2016, manifestó que la exposición pública de su caso responde tanto a la búsqueda de justicia como al deseo de reencontrarse con su hijo.

La denuncia pública se produce en un momento de alta tensión política, cuando el gabinete ministerial de Balcázar enfrenta el escrutinio del Congreso por el voto de confianza y la presión social derivada de recientes escándalos y crisis sectoriales.

Ante la difusión de la denuncia, Alfaro no ofreció declaraciones presenciales, pero sí publicó un comunicado en Facebook, donde aseguró haber mantenido una “sana convivencia durante cinco años” con la denunciante y cuestionó las motivaciones detrás de las afirmaciones públicas, sugiriendo intereses económicos no revelados por su expareja.

El ministro ya enfrentaba cuestionamientos por una crisis anterior en su sector, tras una fuga y deflagración en el ducto de gas de Camisea

Alfaro anunció que entregará todas las pruebas al Ministerio Público y lamentó que la situación haya trascendido a los medios de comunicación “sin mayores elementos de juicio”, afectando tanto a su hijo como a la denunciante.

“Por esta situación, y en aras de la transparencia, entregaré todas las evidencias al Ministerio Público. Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, aseguró.