Perú

Empresas españolas reclutan a conductores en Arequipa: ofrecen puesto con sueldo de hasta 3.000 euros

Conductores de bus y semitrailer son los perfiles más solicitados debido al déficit de choferes en el sector logístico en España

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Conductores de Arequipa son reclutados
Conductores de Arequipa son reclutados para empleo en España con contrato y visa de trabajo. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión/Agencia Andina)

Arequipa se ha convertido en uno de los principales focos de reclutamiento internacional de conductores peruanos, ante el déficit de mano de obra en el sector transporte en España. Empresas de ese país han intensificado la búsqueda de choferes con experiencia, especialmente en rutas interprovinciales y manejo de vehículos de gran tamaño.

Según información difundida por Gestión, esta demanda responde a la necesidad sostenida de cubrir plazas en transporte y logística. La consultora Talento Grupo Internacional indicó que existe una búsqueda constante de trabajadores peruanos y que este proceso de colocación laboral se viene realizando desde hace varios años.

“Existe una demanda concreta y sostenida de conductores (...) Ya hace cuatro años llevamos peruanos a España, con contratos y visas de trabajo”,explicó Gianmarco Palacios Mori, director de Expansión y Recursos Humanos para el citado medio.

Chofer, transporte público - Perú
Chofer, transporte público - Perú - 31 de octubre (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Convocatoria con contrato y visa de trabajo

De acuerdo con la consultora, la apertura de una convocatoria con 1.000 vacantes dirigidas a trabajadores peruanos. Los seleccionados accederán a contratos formales de carácter indefinido, además de una visa de trabajo que les permitirá laborar legalmente en España.

Las oportunidades no se limitan únicamente al sector transporte. También se incluyen plazas en rubros como siderurgia, construcción, salud, mecánica, forestal, cocina y restauración, ampliando el alcance de la convocatoria a diversos perfiles técnicos.

Los peruanos pueden trabajar en
Los peruanos pueden trabajar en España, pero deben seguir algunos requerimientos - crédito composición Infobae Perú

Perfiles más demandados en transporte

En el caso específico del transporte, la mayor demanda se concentra en conductores de semitrailer y buses, principalmente para empresas logísticas, de exportación de alimentos y turismo. Estas compañías requieren personal capacitado para operar en rutas tanto nacionales como internacionales.

Según el citado medio, Arequipa ha sido escenario de múltiples procesos de selección en los últimos años, con convocatorias dirigidas a choferes y soldadores. La experiencia acumulada en transporte interprovincial es uno de los factores que impulsa el interés de empleadores extranjeros en esta región.

Chóferes peruanos migran a España
Chóferes peruanos migran a España para trabajar. Foto: Andina

Sueldos y condiciones laborales

En cuanto a las condiciones laborales, los salarios para conductores pueden oscilar entre 1.800 y 3.000 euros mensuales, dependiendo del tipo de vehículo, el rubro y los turnos asignados. Factores como la duración de la jornada y el sistema de rotación influyen directamente en el monto final.

“Va a depender del rubro y del tipo de vehículo; así como de sus turnos, si tienen 20 por 10 y de los horarios. Todo eso hace que los montos sean distintos”, explicó Palacios Mori.

Además, las remuneraciones pueden variar según las rutas asignadas, ya sea dentro de España o hacia otros países europeos como Francia, Italia o Alemania, lo que incrementa las posibilidades de ingresos para los trabajadores seleccionados.

Déficit de choferes en España
Déficit de choferes en España impulsa reclutamiento en Arequipa con sueldos de hasta S/ 12.000 (Foto: Difusión)

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