Perú

Patricio Parodi se deslinda del ampay que terminó con la relación de Onelia Molina y Mario Irivarren: “No he defraudado a nadie”

El chico reality habló en vivo y aseguró que no tiene responsabilidad en el conflicto. Parodi afirmó que no ha defraudado a nadie y que las relaciones son asuntos privados

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Patricio Parodi intenta deslindar responsabilidades sobre la polémica con Onelia Molina, afirmando que "una relación es de dos", pero Magaly Medina no le cree y lo critica duramente en su programa | Magaly TV: La Firme

El escándalo desatado por el ampay difundido en Magaly TV: La Firme continúa generando repercusiones en la farándula local, y esta vez fue Patricio Parodi quien decidió romper su silencio en vivo. El chico reality, vinculado indirectamente a la polémica tras aparecer en las imágenes junto a Mario Irivarren y Said Palao durante un viaje a Argentina, se pronunció en el programa Esto es guerra, marcando distancia de los hechos y defendiendo su posición con firmeza.

Las imágenes del ampay, grabadas en el Delta del Tigre, en Buenos Aires, mostraban a los tres personajes disfrutando de un fin de semana que incluyó fiesta, alcohol, baile y una evidente cercanía con varias jóvenes.

Patricio Parodi se aparta del
Patricio Parodi se aparta del ampay que desató la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Patricio Parodi se pronuncia

Lo que parecía ser una escapada privada terminó convirtiéndose en un escándalo mediático de alto impacto, sobre todo por las implicancias sentimentales que involucraban a Irivarren y Palao. Sin embargo, el nombre de Parodi también quedó expuesto, pese a que él mismo ha dejado claro que no mantiene una relación sentimental.

El detonante de su pronunciamiento fue la reacción de Onelia Molina, quien expresó públicamente su decepción al sentirse afectada no solo por su entonces pareja, sino también por alguien a quien consideraba su amigo. Este matiz emocional colocó a Parodi en una posición incómoda, obligándolo a responder frente a cámaras.

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Patricio Parodi se aparta del ampay que desató la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

En medio del set de Esto es guerra, y tras escuchar los comentarios previos, Parodi tomó la palabra con un tono contenido pero firme.

“Me gustaría decir muchas cosas, pero voy a tratar de controlarme”, inició, dejando entrever que su versión podría ser más extensa, pero que optaría por la mesura. Desde el primer momento, el chico reality dejó en claro que no pretendía alimentar la polémica ni profundizar en detalles que, según su criterio, no le corresponden.

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Patricio Parodi se aparta del ampay que desató la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

No siento que la haya defraudado ni a ella ni a nadie”, afirmó con claridad, en referencia directa a Onelia Molina. Con esta declaración, buscó desligarse de cualquier responsabilidad emocional en el conflicto, enfatizando que su conducta no vulneró ningún compromiso personal.

A lo largo de su intervención, Parodi insistió en un concepto que repitió como eje central de su postura: las relaciones son asuntos privados. “Una relación es de dos, los terceros salen sobrando”, sostuvo, marcando una línea divisoria entre su participación en el viaje y las decisiones sentimentales de sus compañeros. Esta frase, breve pero contundente, sintetizó su intento por mantenerse al margen del conflicto.

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Patricio Parodi se aparta del ampay que desató la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Patricio Parodi deja la posibilidad de hablar con Onelia Molina por interno

El exchico reality también dejó abierta la posibilidad de dialogar en privado con quienes lo consideren necesario, pero descartó hacerlo públicamente. Para él, las explicaciones —si es que deben darse— pertenecen al ámbito íntimo y no a la exposición mediática. Esta posición, aunque coherente con su discurso, generó opiniones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su derecho a no involucrarse, mientras que otros cuestionaron su rol dentro del grupo.

En otro momento de su intervención, Parodi reforzó su idea de responsabilidad individual con una frase que no pasó desapercibida: “Nadie le puso una pistola a nadie en la cabeza”.

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Patricio Parodi se aparta del ampay que desató la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina no dará oportunidad a Mario Irivarren

Lejos de esquivar el tema, Onelia Molina respondió con honestidad y una mezcla de firmeza y aprendizaje emocional. “Ya di una segunda oportunidad, ya, ya aprendí y a veces hay que aprender a los golpes, ¿no?”, expresó, dejando entrever que su decisión no había sido impulsiva, sino resultado de experiencias acumuladas dentro de la relación.

Sin embargo, la conversación no quedó ahí. Katia Palma insistió con una interrogante que circulaba con fuerza en redes sociales: la posibilidad de una reconciliación. “Dicen por ahí que podrías darle otra nueva oportunidad. Por favor, te escuchamos”, señaló, generando un silencio expectante en el set.

La respuesta de Onelia fue categórica. “Eh, no va a pasar”, afirmó, marcando un punto de quiebre definitivo. A partir de ese momento, su intervención tomó un tono más reflexivo, donde explicó las razones que la llevaron a cerrar esa etapa de su vida. “Fueron temas distintos. Siento que antes aún había cierta confianza, había ciertas cosas que yo pude ver y puse las manos al fuego por Mario por eso, porque aún creía en sus valores. El día de hoy me di cuenta que no existen”, dijo, evidenciando una profunda decepción.

Onelia Molina se muestra visiblemente
Onelia Molina se muestra visiblemente afectada mientras habla en un micrófono sobre su separación de Mario Irivarren, quien aparece en una imagen separada. (Captura YouTube / Instagram)

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