Proyecto de ley busca aplicar impuestos de hasta el 100% al precio de venta de los vapeadores

La propuesta apunta a darles el mismo tratamiento impositivo que a otros bienes catalogados como perjudiciales para la salud. Foto: Shutterstock

El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que propone incorporar a los cigarrillos electrónicos, con o sin nicotina, dentro del ámbito del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), con tasas que podrían llegar hasta el 100% del precio de venta al público. La iniciativa busca equiparar el tratamiento tributario de estos dispositivos con otros productos considerados nocivos para la salud.

La propuesta legislativa, presentada por el congresista José Cueto, surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento del uso de vapeadores, especialmente entre jóvenes, así como por la falta de regulación específica que permita desincentivar su consumo y fortalecer la recaudación fiscal.

Alcance de la propuesta

El proyecto plantea modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC para incluir a los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y a los sistemas electrónicos sin nicotina (SESN) dentro de los bienes gravados. Esto permitiría que estos productos sean sujetos a impuestos bajo distintas modalidades, como el sistema específico o ad valorem.

En ese marco, se establece un rango de tasas que va desde 20% hasta 100%, aplicable según el precio de venta al público. La definición final del nivel impositivo quedaría en manos del Poder Ejecutivo, que deberá reglamentar la norma en un plazo máximo de 90 días desde su eventual publicación.

Argumentos de salud pública

Uno de los principales fundamentos de la iniciativa es el impacto de estos dispositivos en la salud, particularmente en adolescentes. Según el documento, el consumo de cigarrillos electrónicos ha ganado terreno en una nueva generación de usuarios, lo que podría revertir los avances logrados en la reducción del tabaquismo.

El PL plantea modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC para incluir a los SEAN y a los SESN. Foto: difusión

El texto advierte que estos productos suelen comercializarse como alternativas “menos dañinas”, pese a que contienen sustancias químicas potencialmente tóxicas. Además, se señala que la nicotina es altamente adictiva y puede afectar el desarrollo cerebral en jóvenes, así como incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias.

En esa línea, también se alerta sobre el uso de sabores y estrategias de marketing que facilitan su aceptación social y reducen la percepción de riesgo, lo que contribuye a su expansión entre la población juvenil.

Crecimiento del consumo en Perú

El proyecto recoge evidencia que muestra un incremento sostenido en el uso de vapeadores en el país. De acuerdo con estudios recientes, el consumo de cigarrillos electrónicos en jóvenes de 11 a 21 años alcanzó el 15,9% en 2024, lo que evidencia una tendencia al alza en los últimos años.

Asimismo, se indica que la edad promedio de inicio en el consumo de estos dispositivos es de 13,7 años, lo que refleja una temprana exposición a la nicotina y otros compuestos. Este fenómeno se ve agravado por la facilidad de acceso a estos productos, tanto en tiendas físicas como a través de servicios de entrega a domicilio, donde los controles de edad son limitados.

Impacto económico y fiscal

Otro de los ejes de la propuesta es el efecto en la recaudación tributaria. Según estimaciones citadas en la iniciativa, el Perú deja de percibir más de S/ 8 millones anuales por la falta de aplicación del ISC a estos productos.

Se fija un esquema de tasas que oscila entre 20% y 100%, en función del precio de venta al público. Foto: Enspirar

Además, se señala que las importaciones de vapeadores y sus recargas han crecido significativamente en los últimos años, pasando de USD 1,3 millones en 2019 a más de USD 7,9 millones en 2023, lo que evidencia la expansión del mercado.

En este contexto, el ISC es planteado no solo como una herramienta recaudadora, sino también como un mecanismo para corregir externalidades negativas, encareciendo el acceso a productos que generan daños a la salud y al medio ambiente.

Experiencia internacional

El proyecto también toma en cuenta experiencias internacionales, donde diversos países han optado por prohibir o gravar fuertemente estos dispositivos. En América Latina, naciones como México, Brasil, Uruguay y Argentina han implementado restricciones severas, mientras que otros mercados aplican impuestos específicos para desalentar su consumo.

Organismos internacionales recomiendan que, en países donde no están prohibidos, estos productos sean regulados y gravados de manera similar a los cigarrillos tradicionales, a fin de reducir su atractivo, especialmente entre los jóvenes.

Regulación pendiente

Finalmente, la propuesta subraya la necesidad de fortalecer el marco normativo en el país frente a la rápida expansión de estos dispositivos. Además del impacto en la salud, se advierte sobre los efectos ambientales de los residuos generados por los vapeadores, que incluyen componentes plásticos, electrónicos y químicos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el efecto de estos dispositivos en la salud, especialmente en la población adolescente. Foto: Salud con Lupa

De aprobarse, la norma representaría un paso hacia una regulación más estricta del mercado de cigarrillos electrónicos en el Perú, alineando la política tributaria con los objetivos de salud pública y sostenibilidad.