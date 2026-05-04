Manuel González Prada: “¡Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas! ¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!"

Manuel González Prada, pensador y político peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 1888, mientras el Perú atravesaba las secuelas de la Guerra del Pacífico y buscaba sentido en discursos oficiales carentes de contenido, un texto leído en el Teatro Politeama marcó un punto de inflexión en el pensamiento crítico nacional. Aunque la declamación estuvo a cargo de un estudiante, la autoría correspondía a Manuel González Prada, figura central de la intelectualidad peruana.

La frase “¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!” sintetizó el rechazo de González Prada a la dirigencia tradicional. Para el autor, la derrota ante Chile fue el resultado de una “descomposición social” y no un infortunio militar. Su sentencia no atacaba la edad, sino a una clase política que, según él, antepuso intereses personales y formas coloniales en detrimento de una nación moderna.

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En el análisis de González Prada, el país no requería reformas superficiales, sino una transformación radical. Cuestionó abiertamente a la iglesia, a los partidos tradicionales y a la exclusión sistemática del indígena, a quien consideraba la reserva moral de la sociedad peruana.

Manuel González Prada, líder intelectual y defensor de los derechos sociales, dejó una huella profunda en la literatura y política peruana del siglo XIX y XX. (Adolfo Dubreuil)

El pensamiento pradino se distingue por su tránsito del romanticismo literario hacia un anarquismo lúcido y combativo. González Prada exigía acción concreta, entendiendo la juventud como un estado de conciencia y rebeldía, no como una simple cuestión biológica. En sus ensayos, el estilo es directo, sin ornamentos innecesarios, y llega a proponer una reforma ortográfica para democratizar el lenguaje. Esa franqueza lo mantiene como una figura incómoda y vigente.

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En la actualidad, su llamado a la acción resuena en un contexto de crisis de representatividad y escándalos éticos recurrentes. González Prada advierte que el silencio fomenta la complicidad y que la verdadera renovación social proviene de la integridad ciudadana, no de reformas legales. Su legado es un recordatorio de que el Perú sigue siendo un proyecto inconcluso, y que solo el compromiso activo puede sostener la esperanza de cambio.

El quiebre con el pasado

Para González Prada, la derrota ante Chile no fue un accidente militar, sino la consecuencia lógica de una descomposición social. Su célebre frase, “¡Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra!”, no constituía un ataque contra la edad, sino una condena a la “vieja política”: la dirigencia que, a su juicio, antepuso el beneficio propio y la inercia colonial a la construcción nacional.

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Manuel González Prada, una de las figuras más influyentes en el área de las letras y la política peruana. Foto: Casa de la Literatura Peruana

El autor de Pájinas libres comprendió que el Perú necesitaba una cirugía profunda, no simples parches. Criticó con contundencia a la iglesia, los partidos tradicionales y la marginación del indígena, a quien atribuía un papel central en la regeneración del país.

El ADN de la protesta

La originalidad de González Prada radicó en su evolución del romanticismo literario a un anarquismo radical. No se limitó al diagnóstico: exigió acción. Para él, la juventud era una actitud de rebeldía e indignación frente a lo podrido, no una cuestión etaria. En sus ensayos, el estilo es directo y propone incluso una reforma ortográfica para democratizar el lenguaje. Esta honestidad frontal es la que lo mantiene vigente.

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Una ilustración en acuarela en tonos sepia con trazo manual presenta al destacado escritor y pensador peruano Manuel González Prada, sobre un fondo pictórico suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un momento marcado por crisis de representatividad y escándalos éticos recurrentes, el llamado de González Prada a la acción es más actual que nunca. Su legado subraya que el silencio implica complicidad y que la transformación de una sociedad depende de la integridad de sus ciudadanos, no solo de sus leyes. Ante el desencanto de nuevas generaciones, González Prada permanece como una referencia para quienes buscan un Perú distinto.

¿Quién fue Manuel González Prada?

Manuel González Prada (Lima, 1844 – 1918) fue un escritor, ensayista y pensador peruano, considerado uno de los principales impulsores del pensamiento crítico y la renovación intelectual en el Perú de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y, tras la traumática Guerra del Pacífico, se convirtió en una de las voces más críticas del orden establecido, promoviendo el laicismo, el anarquismo y la reivindicación indígena. Entre sus obras más relevantes destacan Pájinas libres y Horas de lucha, en las que articuló una visión radical sobre la reforma social y la ética del intelectual.

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¿Quién fue Manuel González Prada, uno de los pensadores más importantes del Perú. TV Perú

Tres pilares del pensamiento pradino

Anticolonialismo: González Prada defendió que la independencia de Perú fue política, pero no mental, sosteniendo que persisten jerarquías coloniales.

Reivindicación indígena: Identificó que el “problema del indio” es social y económico, no pedagógico, anticipándose a debates posteriores.

Ética del intelectual: Sostuvo que el pensador debe involucrarse activamente en la sociedad, señalando los males públicos y rechazando el aislamiento académico.