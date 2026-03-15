Perú

Obras por impuestos: empresas dejarán de pagar el 80% de su IGV a SUNAT si ponen médicos en una posta o profesores en un colegio

El mecanismo de OxI permitirá intercambiar tributos por el financiamiento no solo de obra, sino también de servicios públicos. Lo que se construya deberá permanecer en pie, al menos, 7 años

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A diferencia de una Asociación
A diferencia de una Asociación Público-Privada, PROINVERSIÓN no podía hacer un seguimiento en todas las etapas a las empresas que aplicaban a OxI. Esto ha cambiado.

El Poder Ejecutivo oficializó el nuevo reglamento de la Ley de Obras por Impuestos (OxI) mediante el Decreto Supremo Nº 038-2026-EF, introduciendo cambios que amplían el alcance del mecanismo y fortalecen la articulación entre el sector público y privado.

A partir de ahora, las empresas no solo podrán financiar infraestructura, sino también aportar en áreas como salud, educación, saneamiento, planificación territorial y construcción de viviendas rurales, incluyendo la provisión de servicios como campañas de salud, telemedicina, programas educativos y gestión de agua.

El reglamento detalla los procedimientos y requisitos para la participación de empresas nacionales y extranjeras, asigna nuevas funciones estratégicas a PROINVERSIÓN y posiciona a la agencia como asesor técnico clave para acelerar la ejecución de intervenciones que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

OxI: el Estado amplía y moderniza el mecanismo de Obras por Impuestos

Antes del nuevo reglamento, el mecanismo OxI permitía a las empresas financiar proyectos de inversión pública y usar hasta el 50% de su impuesto a la renta de tercera categoría para cancelar ese tributo mediante certificados emitidos por el Estado, conocidos como CIPRL o CIPGN.

Por ejemplo, si una empresa debía S/100.000 de impuesto a la renta, podía invertir en una obra pública y, tras la entrega, obtener un certificado por ese valor, con el que cubría S/50.000 de su tributo, pagando el resto en efectivo a la SUNAT. El IGV y otros impuestos debían pagarse aparte, de forma tradicional.

El nuevo marco normativo fija
El nuevo marco normativo fija la responsabilidad por vicios ocultos en la infraestructura realizada con OxI hasta por 7 años después de recibida la obra.

Con la actualización, esto cambia de manera sustancial. Las empresas podrán ahora utilizar los certificados OxI para cancelar hasta el 80% no solo de su impuesto a la renta, sino también de otros tributos como el IGV, ITAN, ISC, impuesto especial a la minería y los regímenes especiales y MYPE tributario.

Este cambio, según el análisis del estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados para Infobae Perú, amplía notablemente la utilidad del mecanismo, vuelve más atractivo el financiamiento de proyectos públicos y mejora el flujo de caja de las empresas participantes:

  • Ampliación del alcance: Ahora el mecanismo no solo incluye obras de infraestructura sino también servicios (como campañas de salud, programas educativos, gestión de agua) y construcción de viviendas rurales.
  • Incremento de la seguridad jurídica: Se establecen plazos y procedimientos claros, lo que da mayor certeza a las empresas.
  • Mejora de incentivos financieros: Elevar el límite de uso de los certificados al 80% de la deuda tributaria y permitir su aplicación a más impuestos incentiva la participación del sector privado.
  • Flexibilidad en la ejecución: Los servicios pueden implementarse de manera más rápida que las obras tradicionales, llegando a poblaciones vulnerables en menor tiempo.
  • Aplicación a varios tributos: Los certificados OxI ahora pueden cubrir IGV, ITAN, ISC, impuesto especial a la minería y regímenes especiales, no solo impuesto a la renta.
  • Beneficio para sectores críticos: Salud, educación, saneamiento y vivienda rural son los principales beneficiados, permitiendo intervenciones adaptadas a necesidades concretas.
El nuevo reglamento de Obras
El nuevo reglamento de Obras por Impuestos en Perú eleva al 80% el límite de deuda tributaria que las empresas pueden destinar a inversión público-privada.

Empresas podrán financiar telemedicina y talleres de verano a cambio de impuestos en efectivo

Para el sector privado, el nuevo reglamento introduce la posibilidad de financiar “servicios” como campañas de salud, telemedicina, programas de reforzamiento educativo, dotación de conectividad o gestión de agua y saneamiento en zonas rurales.

Estas intervenciones pueden implementarse en plazos más cortos y llegar a poblaciones vulnerables donde las grandes obras de infraestructura serían inviables o tardarían demasiado.

Según el estudio de abogados, esto permitirá a las empresas aportar de manera directa en servicios de atención médica, diagnóstico, capacitación docente o provisión de agua, con resultados medibles y alineados a las prioridades del MINSA, MINEDU o MVCS.

SUNAT. La diversificación de tributos
SUNAT. La diversificación de tributos incluidos y el aumento del porcentaje cubierto estimulan la participación de grandes empresas de minería, banca e industria en el programa.

Todos ganamos: la empresa también queda bien con su entorno

El nuevo reglamento delimita expresamente los impuestos que pueden ser cancelados con certificados OxI, otorgando mayor certeza jurídica y predictibilidad a las empresas.

Según Benites, Vargas & Ugaz Abogados, la elevación del límite de uso al 80% de la deuda tributaria resulta relevante porque reduce la carga fiscal neta que debe pagarse en efectivo, amplía la utilidad real del certificado y hace más atractivo el mecanismo para empresas con estructuras tributarias diversificadas.

Esto podría incentivar la participación de compañías de sectores como minería, banca e industria, que hasta ahora no podían aprovechar plenamente los certificados por estar limitados solo al impuesto a la renta.

La normativa implementa la metodología
La normativa implementa la metodología BIM para garantizar eficiencia, control de costos y transparencia en la ejecución de proyectos públicos y privados.

Más seguridad jurídica y estímulos fiscales para atraer a grandes sectores

El reglamento también establece la obligatoriedad del uso de la metodología BIM (Building Information Modeling) en proyectos que adopten diseño y construcción paralela.

Este dispositivo permite integrar toda la información del proyecto en un modelo digital único, facilita la detección temprana de interferencias, el control de costos y plazos y aporta transparencia en la ejecución.

Finalmente, el plazo de responsabilidad por vicios ocultos de la infraestructura ejecutada mediante OxI se amplía hasta 7 años, destaca el estudio jurídico. Situaciones donde el mecanismo puede aplicarse eficazmente:

  • Salud: Financiamiento de campañas de atención médica especializada, implementación de brigadas móviles y prestación de servicios de telemedicina en zonas rurales.
  • Educación: Inversión en programas de acceso digital para instituciones educativas públicas, capacitación docente con resultados medibles y programas de reforzamiento escolar.
  • Saneamiento: Servicios de gestión de sistemas de agua potable en comunidades rurales, beneficiando a personas sin acceso a estos servicios básicos.
  • Vivienda rural: Construcción de viviendas rurales como categoría independiente, orientada a reducir el déficit habitacional en las zonas más vulnerables del país.

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