Onelia Molina decepcionada de Patricio Parodi tras ampay de Mario Irivarren en Argentina: “Esperaba mucho más, me defraudó”

Onelia Molina expresa su profunda decepción con Patricio Parodi, sintiéndose defraudada por sus recientes acciones. En respuesta, Magaly Medina analiza la situación, aplicando el famoso dicho "dime con quién andas y te diré quién eres" a la amistad de los chicos reality. | Magaly TV: La Firme

Durante una reciente emisión de Esto es Guerra, Onelia Molina no evitó referirse a uno de los aspectos que más le dolieron tras la difusión de las imágenes: la presencia de Patricio Parodi en el mismo entorno donde su entonces pareja, Mario Irivarren, protagonizaba escenas comprometedoras y donde le fueron infiel. Con un tono mesurado pero firme, la modelo dejó entrever su decepción no solo sentimental, sino también personal.

“Digamos, por el lado de Pato, sí esperaba muchísimo más, más por palabras que compartimos, por todo lo que hemos vivido. Sí me sentí un poco defraudada, la verdad”, expresó, evidenciando que su malestar no se limita únicamente a su expareja, sino que alcanza a quienes consideraba parte de su círculo de confianza.

En ese mismo momento, uno de los conductores intervino para señalar que todos son adultos, a lo que Onelia respondió: “Son adultos y cada uno es responsable de sus actos”. Sin embargo, la joven fue más allá y dejó clara su postura sobre lo que implica la amistad en situaciones de este tipo.

Ampay en Argentina: Onelia Molina revela su decepción con Pato Parodi en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina siente que Patricio Parodi la defraudó

“Nadie le puso una pistola, nadie hizo nada para que Mario actúe así. Pero también considero que un buen amigo no te pondría y no aceptaría esas situaciones”, añadió, marcando una línea entre la responsabilidad individual y el rol que juegan los amigos en contextos donde se cruzan límites emocionales.

Sus palabras reflejan una visión más profunda del conflicto: no se trata solo de una presunta infidelidad, sino de la ruptura de códigos implícitos de respeto y respaldo. Para Onelia, la decepción con Parodi radica precisamente en ese punto, en lo que ella esperaba de alguien con quien compartió experiencias y conversaciones previas.

Ampay en Argentina: Onelia Molina revela su decepción con Pato Parodi en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina aconseja a Onelia Molina: “Dime con quién andas”

Horas más tarde, el tema fue abordado en Magaly TV, La Firme, donde Magaly Medina no tardó en emitir una opinión tajante sobre lo sucedido, ampliando el debate hacia la naturaleza de las amistades dentro del grupo. Fiel a su estilo directo, la conductora cuestionó la idea de que los involucrados sean completamente distintos entre sí.

“Sí, pero dime con quién andas y te diré quién eres. Los amigos se juntan porque tienen cosas en común. Entonces, no es que sean tan diferentes, no es que él te obligó, no es que las malas juntas. Eso es mentira. Los amigos se juntan por algo”, señaló, dejando en claro su postura sobre la afinidad de valores entre los protagonistas.

Ampay en Argentina: Onelia Molina revela su decepción con Pato Parodi en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

En esa misma línea, continuó con una reflexión más incisiva: “Y si Pato y Said son amigos con este chico soltero y mujeriego que le gusta estar de chica en chica, como el Pato Parodi, pues algo en común deben de tener. No son tan extraños”. Con estas declaraciones, la conductora no solo cuestiona los hechos, sino también el entorno que los permite.

Ampay en Argentina: Onelia Molina revela su decepción con Pato Parodi en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.

El informe televisivo que originó toda esta controversia mostró a Mario Irivarren, Frencho Salvatierra, Said Palao y Patricio Parodi disfrutando de un fin de semana en Argentina que incluyó fiestas, consumo de alcohol y cercanía con diversas mujeres, en escenarios como un yate en el Delta del Tigre y una casa alquilada. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, dejaron ver actitudes que contrastan con las relaciones sentimentales que algunos de ellos mantenían en ese momento.

En ese contexto, la reacción de Onelia cobra aún más relevancia, ya que no solo enfrenta una ruptura pública, sino también la desilusión respecto a su entorno cercano. Su discurso, aunque contenido, transmite una idea clara: las decisiones individuales tienen consecuencias, pero el acompañamiento —o la falta de él— también pesa.

Ampay en Argentina: Onelia Molina revela su decepción con Pato Parodi en vivo. Captura: Magaly TV La Firme.