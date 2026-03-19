Pati Lorena hace inesperada broma a Pablo Heredia y Renato Rossini: “Ale (Fuller) tienes buen gusto”

Pati Lorena les juega broma a Renato Rossini Jr y Pablo Heredia.

En la más reciente edición de La Granja VIP, la exproductora y tiktoker Pati Lorena protagonizó un momento que llamó la atención de los seguidores del reality. Durante el programa, Lorena no dudó en dirigirse a la cámara y bromear sobre la actriz Alessandra Fuller y su historial sentimental, haciendo referencia a la presencia de Pablo Heredia y Renato Rossini, dos de sus exparejas, en el set.

El episodio se desarrolló mientras los participantes se vestían para la siguiente dinámica. Es ahí cuando Pati Lorena mostró a Pablo Heredia y a Renato Rossini, y con tono jocoso se dirigió a Fuller: “Ale, mira. Tu antes y tu después, Ale Fuller. Hijita mía, tienes buen gusto. Paloma, eres… mira, churritos nomás, ¿ah?”. Las palabras provocaron risas y tonos de incomodidad.

El momento permitió a Lorena interactuar directamente con sus compañeros, a pesar de que Fuller no se encontraba en el lugar, y resaltar la simpatía que existe entre los integrantes del reality. “La que tiene buen gusto es ella”, dijo Pablo Heredia, refiriéndose a Fuller, mientras que otro añadió: “Y nosotros también”, en relación a su propia experiencia sentimental.

El intercambio de comentarios continuó entre risas y bromas sobre la diferencia de edad entre los involucrados. Pablo Heredia reconoció ante las cámaras tener 42 años, lo que llevó a Lorena a remarcar la brecha generacional con Renato Rossini. “Son veinte años de diferencia, Alesita, hijita, hermosa”, decía una y otra vez emocionada.

La presencia de dos exparejas de Alessandra Fuller en el mismo espacio televisivo se prestó para esta inesperada broma, la cual fue recibida tranquilamente por por involucrados.

La exproductora aprovechó la presencia de las exparejas de la actriz en el reality para dirigirse a la cámara y celebrar con humor las coincidencias sentimentales del programa. La Granja VIP

¿Cómo ver ‘La Granja VIP’ en vivo?

Panamericana Televisión lanzó el lunes 16 de marzo su nuevo reality 'La Granja VIP’, un formato de convivencia extrema que reúne a celebridades peruanas bajo la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo. El programa se emite desde las 8:30 p.m. (hora local de Perú) por la señal de Panamericana TV, presentando una dinámica similar a otros realities de aislamiento, como ‘La Casa de los Famosos”, pero trasladada a un entorno rural donde los participantes deben adaptarse a la vida en una granja, sin comodidades ni lujos.

El proyecto, uno de los más ambiciosos de la cadena en los últimos años, propone que los concursantes vivan alejados del mundo exterior durante 13 semanas, enfrentando retos físicos y de convivencia. Cada semana, uno de los famosos será eliminado y el público tendrá la oportunidad de votar o salvar a su participante favorito.

Participantes

‘La Mackyna’

Yidda Eslava

Pamela López

Marck Vito

Celine Aguirre

Samara Lobatón

Pablo Heredia

Miguel Vergara

Mónica Torres.

Cri Cri

Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr.

Shirley Arica

Diego Chávarri

Paul Michael

Pati Lorena

Pati Lorena y Pamela López en La Granja VIP

¿Dónde y cómo seguir ‘La Granja VIP’ en vivo?

El reality se transmite en vivo por Panamericana Televisión, canal disponible en señal abierta y por cable en Perú. Para quienes prefieren ver el programa de forma online, la cadena habilitó la transmisión a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo así que la audiencia siga el contenido desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Además, ‘La Granja VIP’ cuenta con una cobertura 24/7, ofreciendo acceso continuo a lo que ocurre dentro del recinto, tanto por televisión como por plataformas digitales. Esto permite a los seguidores estar al tanto de todos los movimientos, alianzas y conflictos que surgen entre los participantes.

Captura: La Granja Vip.

Horario de transmisión

Estreno y galas principales: Lunes a las 8:30 p.m. (hora local de Perú) por Panamericana TV.

Señal online: Canal oficial de YouTube de Panamericana Televisión.

El formato asegura una experiencia inmersiva para el público, que podrá no solo observar, sino también participar activamente con su voto en el destino de los concursantes.

Cri Cri asegura que busca que la gente lo conozca más Panamericana TV