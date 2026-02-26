Perú

Pablo Heredia recuerda su relación con Milett Figueroa y cuestiona: “¿Por qué dice que Tinelli fue su primer argentino?”

El actor argentino recordó su romance con la modelo en un programa argentino y cuestionó que la modelo niegue su historia.

Pablo Heredia, recordado en Perú por su paso en telenovelas y realities, fue entrevistado en el programa streaming Bondi Live OK conducido por Pepe Ochoa y no dudó en rememorar su vínculo sentimental con la modelo peruana.

El actor argentino, entre risas y cierta nostalgia, se mostró sorprendido por las recientes declaraciones de Milett, quien aseguró que Marcelo Tinelli es “su primer argentino”.

En la entrevista, Pablo Heredia fue directo al recordar el romance que vivió con Milett Figueroa, dejando claro que, según él, fue el primer argentino en la vida sentimental de la modelo.

“Yo no puedo hablar de Milett porque Milett negó que estuvo conmigo, creo. Yo estaba en un programa que se llamaba El valor de la verdad. Te ponen un coso y vos tenés que contestar con la verdad, si no, perdés. Allá en Perú, cuando te encuentran con alguien, por ejemplo, cenando o caminando por la calle, se le dice ampay. Un par de veces me ampayaron con la señorita Milett Figueroa”, relató Heredia.

El actor recordó que, aunque nunca hicieron pública su relación, sí vivieron momentos especiales juntos: “En el programa me preguntaron y yo dije: ‘Sí, o sea, sí pasó’. Y aparte hablé superbién, sí tuvimos algo muy lindo”, afirmó.

Pablo Heredia visitó El Ejército de la Mañana y no dudó en hablar sobre su pasado con Milett Figueroa. El actor contó cómo fue su vínculo y qué opina de que ella lo haya negado en su momento.

“Me gustó mucho Milett”: confidencias sobre una relación discreta

Consultado por Pepe Ochoa, Heredia no dudó en confesar que Milett le gustó mucho y que, aunque fueron muy amigos, hubo sentimientos fuertes de por medio.

“Me gustó mucho Milett. Me gustó mucho y la quería mucho y, y éramos-- fuimos muy amigos. Yo la pasé bien ahí, lo demás, ella no sé cómo lo habrá pasado. Yo la pasé bien. Fue una linda experiencia”, sostuvo.

Sin embargo, el argentino fue cauto al hablar de la posibilidad de retomar el vínculo si Milett volviera a la soltería: “Yo sé cerrar ciclos”, dijo, dejando en claro que cualquier historia pertenece al pasado.

La versión de Milett Figueroa: “Tinelli es mi primer argentino”

Como se recuerda Milett Figueroa negó que haya tenido un relacion con un argentino antes de Marcelo Tinelli. En agosto de 2025, la modelo peruana fue tajante al negar cualquier romance con Pablo Heredia, asegurando en una entrevista con ‘La Chola Chabuca’ que Marcelo Tinelli es el primer argentino en su vida.

“Así nunca me he enamorado en mi vida”, declaró Milett, elogiando la intensidad de su relación actual y evitando hablar de vínculos pasados.

Durante su visita a Lima, la modelo evitó referirse a relaciones sentimentales anteriores, concentrándose en su presente junto a Tinelli y alimentando la expectativa de sus seguidores sobre el futuro de la pareja.

Un romance discreto, captado por los “ampays”

Pablo Heredia ya había abordado el tema en 'El Valor de la Verdad’, donde relató que su relación con Milett se mantuvo siempre discreta y lejos de los reflectores.

“Nos conocimos y empezamos a vernos a escondidas... Queríamos vivirlo y ver qué pasaba, ir probando de a pocos, de repente no funcionaba”, recordó el actor, quien aceptó que la relación terminó cuando Milett fue captada con Bruno Agostini en un conocido “ampay”.

Heredia fue sincero sobre la intensidad de sus sentimientos: “Sentí cosas muy fuertes, creo que sí me enamoré. En su momento fue una gran compañera”, confesó, aclarando que no guarda resentimientos y que le desea lo mejor a Milett Figueroa.

¿Por qué Milett niega el romance?

La contradicción entre ambas versiones ha generado debate en redes sociales y programas de espectáculos. Mientras Heredia insiste en que fue el primer argentino en la vida de Milett y que vivieron un momento especial, la modelo defiende que su relación con Tinelli es la única que reconoce públicamente.

El cruce mediático reavivó el interés en la vida sentimental de la exreina de belleza, en especial ahora que su noviazgo con el conductor argentino es seguido de cerca por la prensa peruana y argentina.

