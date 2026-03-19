Perú

Más ventas por redes, pero con cobros tradicionales: la brecha digital de los negocios peruanos

Aunque más peruanos compran por canales digitales, la falta de modernización en los métodos de cobro limita la eficiencia de los negocios y abre espacio a soluciones que buscan simplificar y ordenar las transacciones

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El aumento de las compras
El aumento de las compras en canales digitales está generando nuevas oportunidades para negocios que venden sin necesidad de contar con una tienda virtual propia. Foto: difusión

El comercio digital en el Perú sigue ganando terreno, impulsado por el uso masivo de internet y redes sociales como canales de compra. Cada vez más consumidores concretan adquisiciones en entornos digitales, lo que abre oportunidades para emprendimientos que operan sin una tienda online convencional.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido uniforme en todas las etapas del proceso de venta. Mientras la oferta y la demanda avanzan en el entorno digital, los métodos de cobro continúan rezagados, manteniendo prácticas manuales que limitan la eficiencia y escalabilidad de los negocios.

Redes sociales impulsan ventas, pero no transforman el cobro

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el 60% de los adultos en el país ya realiza compras por internet, y más de la mitad de los consumidores ha adquirido productos directamente a través de redes sociales. Este cambio consolida plataformas como WhatsApp, Instagram o Facebook no solo como vitrinas comerciales, sino como verdaderos puntos de venta.

Este escenario ha permitido que miles de emprendedores generen ingresos sin necesidad de desarrollar una tienda virtual propia. No obstante, el crecimiento en las ventas no siempre ha ido acompañado de mejoras en la gestión de pagos, lo que evidencia una brecha entre la digitalización de la oferta y la de los procesos financieros.

Persisten procesos manuales en la cobranza

A pesar del avance en la comercialización digital, muchos negocios continúan gestionando los pagos de forma manual, lo que implica mayores riesgos de error y una carga operativa adicional. Esta situación se vuelve más compleja a medida que aumentan las transacciones.

Aunque las ventas han migrado
Aunque las ventas han migrado hacia lo digital, una gran parte de los negocios aún mantiene procesos manuales para gestionar sus cobros. Foto: RTVE

“Hoy los emprendedores ya están vendiendo en digital, pero muchos aún cobran de manera manual. Estamos trabajando en soluciones que ayuden a ordenar ese proceso y acompañar el crecimiento de los negocios”, señala Ignacio Quezada, Head de Operaciones de Tupay, fintech de pagos digitales.

La falta de automatización también dificulta el control de los ingresos y la identificación de pagos, especialmente cuando se realizan transferencias sin referencias claras, lo que puede generar retrasos y confusiones en la gestión financiera.

Links de pago: una herramienta para cerrar ventas

En este contexto, los links de pago se posicionan como una solución clave para facilitar la conversión de ventas. Su principal ventaja radica en permitir que el cliente complete la transacción en el mismo canal donde inició la compra, reduciendo la fricción en el proceso.

Cuando el usuario debe salir de la conversación o ingresar a otra plataforma para pagar, aumenta la probabilidad de abandono. En cambio, los links simplifican el flujo de compra, permitiendo concretar el pago en pocos pasos y desde el celular, lo que resulta especialmente relevante en entornos móviles.

Orden y eficiencia en la gestión de cobros

Otra de las ventajas de esta herramienta es la posibilidad de estructurar mejor la cobranza. Los links permiten establecer montos, condiciones y fechas de vencimiento desde el inicio, lo que facilita el seguimiento y reduce la necesidad de validaciones manuales.

Esta herramienta también permite organizar
Esta herramienta también permite organizar de forma más eficiente el proceso de cobranza. Foto: La Nación

A medida que el negocio crece, contar con un sistema centralizado para gestionar pagos se vuelve fundamental. Esto no solo disminuye errores, sino que también optimiza el tiempo dedicado a tareas administrativas, permitiendo enfocarse en la expansión del negocio.

Experiencia de pago y confianza del cliente

El momento del pago es determinante en la percepción del cliente. Un proceso sencillo, claro y adaptado a dispositivos móviles puede marcar la diferencia en la experiencia de compra y fortalecer la imagen del negocio.

Además, una mejor experiencia de pago contribuye a generar confianza y fidelización. Los clientes que encuentran procesos ágiles y profesionales tienen más probabilidades de volver a comprar, lo que impacta directamente en la sostenibilidad del negocio.

En un contexto donde las compras online continúan creciendo, la forma de cobrar se convierte en un factor clave. La automatización de pagos deja de ser una opción y pasa a ser un componente esencial para acompañar el desarrollo del comercio digital en el país y promover una mayor inclusión financiera.

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