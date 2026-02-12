Perú

Netflix, Uber, Facebook, Spotify, Amazon y otras plataformas deberán incluir un botón de reclamos en Perú

En adelante, quedarán expresamente prohibidas las prácticas comerciales coercitivas, como suscripciones involuntarias o compras predeterminadas, según Indecopi

Guardar
Las plataformas digitales y de
Las plataformas digitales y de comercio electrónico en Perú deberán adecuarse a normativas más estrictas para proteger a los consumidores locales desde 2026.

Las principales plataformas de servicios digitales y comercio electrónico que operan en Perú, como Netflix, YouTube, Facebook, Spotify, Amazon, Mercado Libre y AliExpress, estarán obligadas a cumplir nuevas reglas para proteger los derechos de los consumidores peruanos, incluso si no tienen domicilio en el país.

La medida se oficializó tras la publicación del Decreto Legislativo Nº 1729, que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor y refuerza la capacidad de fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Plataformas globales bajo la lupa de la legislación peruana

El cambio legal impacta de manera directa en empresas internacionales y nacionales con operaciones digitales en el país.

Según el nuevo marco, todas las plataformas que ofrezcan bienes o servicios en línea, aplicaciones móviles o cualquier canal digital a usuarios peruanos deberán contar con mecanismos accesibles, eficaces y permanentes para la atención de reclamos y consultas.

El Decreto Legislativo Nº 1729
El Decreto Legislativo Nº 1729 exige medidas para garantizar la libertad de elección y el derecho a reclamar de los usuarios peruanos en tiendas online y apps.

De acuerdo con el organismo regulador peruano, estos sistemas deben estar a disposición del consumidor de forma gratuita y sin generar trámites innecesarios.

Aunque no se habla expresamente de un ‘botón de reclamo’, la disposición también abarca a proveedores extranjeros que, aunque no tengan presencia física en Perú, dirijan su oferta al público local.

Estas empresas deberán implementar, como mínimo, una dirección de correo electrónico operativa para canalizar preguntas, solicitudes de devolución, reclamos y sugerencias de los consumidores peruanos.

Indecopi: prohibición de prácticas comerciales coercitivas en entornos digitales

Pero el citado decreto legislativo introduce también una nueva prohibición expresa a las estrategias que distorsionan la decisión del usuario.

En adelante, queda vetado el uso de prácticas como suscripciones involuntarias, compras adicionales predeterminadas y cualquier mecanismo que manipule la autonomía del consumidor a través del diseño de las plataformas o de la configuración de sus interfaces digitales.

Las empresas extranjeras y nacionales
Las empresas extranjeras y nacionales que operan digitalmente estarán obligadas a ofrecer canales efectivos y gratuitos de consultas y reclamos sin importar su domicilio.

El literal h) añadido al artículo 56 del Código establece que estas conductas se consideran métodos comerciales coercitivos, lo que faculta a Indecopi para iniciar procedimientos sancionadores contra las empresas que incurran en ellas.

De acuerdo con la información oficial, la norma busca impedir situaciones en las que el consumidor tome decisiones no deseadas o desfavorables debido a diseños engañosos en las plataformas, como la dificultad para cancelar una suscripción o aceptar ofertas no solicitadas.

Indecopi destaca el fortalecimiento de la defensa del consumidor digital

Tras la entrada en vigencia de la norma, Indecopi emitió un comunicado en el que subrayó que, por primera vez, el Código de Protección y Defensa del Consumidor introduce directrices específicas para el comercio electrónico.

Según el documento, la reforma permitirá sancionar a las empresas que utilicen interfaces engañosas y obligará a las plataformas a garantizar canales efectivos para la gestión de reclamos, incluso si operan desde el extranjero.

El Poder Ejecutivo tiene 180
El Poder Ejecutivo tiene 180 días calendario para emitir el reglamento que detallará procedimientos y requisitos técnicos para las plataformas digitales.

“El derecho del consumidor a elegir libremente y a reclamar será respetado también en el ámbito del comercio electrónico”, informó Indecopi.

El organismo destacó que la reforma alinea la legislación peruana con los estándares internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que refuerza la capacidad sancionadora y de supervisión del Estado en el entorno digital.

Nuevos estándares para el comercio electrónico en Perú

El Poder Ejecutivo cuenta con 180 días calendario para aprobar el reglamento que detallará cómo se implementarán estas obligaciones. La norma, sin embargo, comienza a regir desde el 13 de febrero de 2026, según consta en la publicación oficial.

Con estas modificaciones legales, el comercio electrónico en Perú se somete a reglas más estrictas para proteger la libertad de elección y el derecho a reclamar de los usuarios. Plataformas internacionales y nacionales deberán adaptar sus sistemas de atención y revisar sus interfaces digitales para evitar incurrir en prácticas sancionadas por la autoridad peruana.

Temas Relacionados

indecopiplataformas digitalesnetflixamazonspotifyfacebookcomercio digitalecommerceperu-economia

Más Noticias

Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Imágenes muestran la camioneta con la parte frontal completamente destruida tras el impacto contra un muro. Un detalle fue primordial para que la conductora salvara la vida.

Así quedó el auto de

San Valentín sin ‘cariño’: Campaña retail llega casi sin descuentos y movería S/630 millones

¿Pensando en las compras por San Valentín? La Cámara de comercio de Lima sugiere que no esperes encontrar precios más bajos

San Valentín sin ‘cariño’: Campaña

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

El Ministerio Público realizó una visita a la sede de Cieneguilla para verificar la protección de las adolescentes. La intervención ocurre en medio de polémica que alcanza a la congresista

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

El alcalde de Lima rechazó la posibilidad de destituir al presidente interino y advirtió sobre el riesgo de mayor “inestabilidad” política a pocas semanas de las elecciones

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja

El comentarista se refirió al video que viene circulando en redes sociales donde el futbolista de 18 años a pocas horas del duelo con 2 de Mayo por la definición de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026

Diego Rebagliati hizo revelación sobre
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa

Fiscalía interviene refugio ‘La Casa del Padre’ tras denuncias de menores sobrevivientes expuestas en redes sociales

Renzo Reggiardo discrepa de Rafael López Aliaga y pide que José Jerí siga en el cargo: “Sería un retroceso (vacarlo o censurarlo)”

Las mentiras de José Jerí: fact-check de las contradicciones, enredos y versiones del presidente y los empresarios chinos

Exjefe de Qali Warma que renunció en pleno escándalo por intoxicaciones de escolares regresa al Midis

Milagros Jáuregui rompe con Renovación Popular y acusa a la cúpula de buscar frenar su candidatura: “Tengo la intuición”

ENTRETENIMIENTO

Así quedó el auto de

Así quedó el auto de Laura Spoya tras el brutal accidente en Surco: un elemento clave evitó una tragedia

Video del preciso instante del accidente de Laura Spoya: camioneta invade carril contrario y se estrella contra pared

Laura Spoya estuvo con Mario Irivarren en una reunión previo al terrible accidente: foto muestra bebidas alcohólicas

Laura Spoya es hospitalizada tras chocar su camioneta en Surco: video del aparatoso choque

Laura Spoya se quedó dormida mientras manejaba y así ocurrió el accidente, según el parte policial

DEPORTES

Diego Rebagliati hizo revelación sobre

Diego Rebagliati hizo revelación sobre Piero Cari en Alianza Lima tras presunta denuncia por agresión física contra su pareja

A qué hora juega Universitario vs Cienciano: partido en el Monumental por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Dónde ver Barcelona vs Atlético Madrid en Perú HOY: canal tv online del partido por semifinales ida de la Copa del Rey 2026

El revelador video del penal fallado de Alianza Lima en Copa Libertadores 2026: ¿qué pasó con Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Federico Girotti?

“Aquino y Advíncula aceptaron más la parte económica que el amor a la camiseta”, el lamento de ídolo de Sporting Cristal