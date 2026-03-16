Perú

Wolfgang Grozo y George Forsyth visitaron Sarratea, el ‘bunker de la corrupción’ de Pedro Castillo, según Zamir Villaverde

El empresario investigado por corrupción aseguró que los ecandidatos presidenciales visitaron la casa de Sarratea durante la campaña de 2021 para reunirse con el expresidente y buscar posiciones ministeriales

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Zamir Villaverde afirmó que Wolfgang
Zamir Villaverde afirmó que Wolfgang Grozo y George Forsyth acudieron a la casa de Sarratea en 2021 para reunirse con Pedro Castillo

El empresario Zamir Villaverde, investigado por corrupción, reveló este domingo que el candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, y el aspirante de Somos Perú, George Forsyth, acudieron a la casa de Sarratea, en Breña, durante la campaña electoral de 2021 para reunirse con el entonces postulante presidencial Pedro Castillo.

En diálogo con el programa que conduce la periodista Milagros Leiva por Panamericana, Villaverde sostuvo que Grozo mantenía cercanía con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y buscó aproximarse al entorno del exmandatario con el objetivo de obtener un cargo ministerial.

Explicó que lo conocía desde años anteriores, pero en 2021 lo contactó para posicionarse dentro del eventual gobierno. En ese contexto le envió su currículo para que lo hiciera llegar a Bruno Pacheco, quien llegó a ser secretario presidencial y en cuyo baño de su oficina en la sede del Ejecutivo se hallaron escondidos 20.000 dólares en efectivo que él atribuyó a ahorros personales.

“Cuando él se entera de que yo estaba apoyando a Bruno Pacheco en la campaña de Pedro Castillo, él busca un acercamiento. Conversamos porque ya nos conocíamos desde el año 2018, 2019”, señaló.

La Corte Superior Nacional de
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) ordenó la incautación de la casa del jirón Sarratea, en Breña. Foto: ANDINA/Carla Patiño Ramírez.

El empresario, que mostró un conjunto de chats, afirmó que Grozo aspiraba a dirigir un sector clave del gabinete. “Él refería que era un buen cuadro, que era un hombre de inteligencia y que podría ser un buen ministro del Interior o un buen ministro de Defensa”, indicó.

Villaverde agregó que el objetivo del militar era iniciar una carrera política con miras a sus aspiraciones presidenciales. “Al ser ministro de Defensa y hacer las cosas bien, correctamente, era un peldaño para de ahí poder postular a la presidencia de la República”, afirmó.

El empresario también relató que organizó una reunión en su vivienda para que Grozo pudiera presentarse ante el entorno de Castillo, encuentro en el que participó Pacheco. Aseguró que el líder de Integridad Democrática sí llegó a reunirse con el exjefe de Estado en la casa de Sarratea, lugar que durante la campaña funcionó como centro de operaciones del entonces candidato.

“Quería que Pedro Castillo lo conozca porque él decía que era un buen cuadro, y que era un hombre de inteligencia y que podía aportar mucho a su gobierno”, retiró.

Ninguno de los dos excandidatos
Ninguno de los dos excandidatos logró obtener una posición en el gabinete del entonces presidente Castillo

Según su versión, fue en junio de 2021 cuando llegó a esa vivienda que sirvió de ‘búnker’ y donde Castillo mantuvo una serie de reuniones sin registro oficial por el que enfrenta actualmente cargos de corrupción.

El inmueble, anteriormente propiedad del investigado Alejandro Sánchez, fue incautado y actualmente está bajo administración del Programa Nacional de Bienes Incautados, sirviendo para labores de inteligencia policial, tal como refirió el excomandante general de la institución, Víctor Zanabria.

Sobre la visita de Forsyth

Villaverde detalló que el aspirante de Somos Perú estuvo en Sarratea el mismo día en que Grozo acudió a reunirse con Castillo, ya que, según su versión, también buscaba obtener un puesto en el gabinete. “Me parece que quería ocupar el cargo de ministro del Interior o ministro de Defensa”, señaló.

Ninguno concretó sus pretensiones.

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