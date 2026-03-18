Qué se celebra el 18 de marzo en el Perú: una jornada para repensar historia, libertades y legado cultural

Las efemérides de esta fecha abarcan hechos clave en la formación del Estado, la educación técnica, la vida de figuras influyentes y una festividad que honra a un símbolo representativo del mundo andino (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 18 de marzo reúne diversos hechos significativos en la historia y cultura del Perú. En 1818 llegó al Callao la fragata Rita con el último cargamento legal de personas esclavizadas desde África, en medio de presiones internacionales contra la trata.

En 1828 se promulgó la tercera Constitución peruana, que consolidó principios republicanos tras la independencia. En 1876 se creó la Escuela de Ingenieros, origen de la actual Universidad Nacional de Ingeniería.

También nacieron y fallecieron figuras relevantes como el ensayista Álvaro Vargas Llosa y el jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos. Además, se recuerda al humorista Sofocleto y se celebra el Día Nacional del Torito de Pucará, símbolo cultural andino.

18 de marzo de 1818 - llega al Callao la fragata Rita con el último cargamento legal de esclavizados desde África

La llegada de la fragata Rita al puerto del Callao el 18 de marzo de 1818 marcó el cierre de las importaciones legales de personas esclavizadas desde África hacia el Perú. (Facebook / Rincón de historia peruana)

El 18 de marzo de 1818 arribó al puerto del Callao la fragata Rita, considerada el último barco que transportó de forma “legal” personas esclavizadas desde África hacia el Perú.

La nave había partido de Santander y realizó una escala en el continente africano, donde embarcó a 341 personas. Ante los rumores sobre una próxima prohibición de la trata, los esclavizados fueron vendidos con rapidez al llegar a Lima.

Este hecho ocurrió en un contexto de presión internacional contra el comercio humano y en medio de los movimientos independentistas que sacudían Sudamérica, marcando el inicio del fin del tráfico trasatlántico hacia el virreinato peruano.

18 de marzo de 1828 - el Perú promulga su tercera Constitución y sienta bases del orden republicano

Con 182 artículos y una clara inspiración liberal, la Constitución promulgada el 18 de marzo de 1828 marcó un paso decisivo en la organización política del Perú. (BNP)

El 18 de marzo de 1828 el Congreso General Constituyente aprobó y promulgó la tercera Constitución Política del Perú, durante el gobierno del mariscal José de La Mar.

Esta carta magna, de orientación liberal, estableció principios fundamentales sobre la organización del Estado, la ciudadanía y la independencia nacional. Contaba con 182 artículos distribuidos en diez títulos y buscó consolidar el orden republicano tras los años iniciales de la independencia.

Aunque estuvo vigente hasta 1834, su influencia fue duradera, ya que sirvió de modelo para varias constituciones posteriores y fue considerada por juristas como la base del desarrollo constitucional peruano.

18 de marzo de 1876 - se crea la Escuela de Ingenieros que daría origen a la Universidad Nacional de Ingeniería

La creación de la Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas, el 18 de marzo de 1876, marcó el inicio de la formación profesional de ingenieros en el Perú. (Andina)

El 18 de marzo de 1876 se estableció en el Perú la Escuela Especial de Ingenieros Civiles y de Minas, institución que con el tiempo se convertiría en la actual Universidad Nacional de Ingeniería.

La creación formó parte del Reglamento General de Instrucción Pública impulsado durante el gobierno de Manuel Pardo, con el objetivo de formar profesionales capaces de liderar obras de infraestructura y desarrollo industrial.

El proyecto contó con la participación del ingeniero polaco Eduardo de Habich, quien asumió la dirección inicial. La institución marcó el inicio de la enseñanza formal de la ingeniería en el país y se consolidó como un referente académico nacional.

18 de marzo de 1966 - nace el ensayista y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa, analista político

Álvaro Vargas Llosa, escritor y analista político peruano, nació el 18 de marzo de 1966 y desarrolló una carrera dedicada al debate intelectual y al pensamiento liberal. (Andina)

El 18 de marzo de 1966 nació en Lima Álvaro Vargas Llosa, ensayista, periodista y conferencista peruano dedicado al análisis de la política internacional y la economía.

Hijo mayor del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, desarrolló una carrera intelectual vinculada al periodismo y al pensamiento liberal. Estudió Historia Internacional en la London School of Economics y ha colaborado con diversos medios y centros de investigación.

Autor de varios libros y conferencista internacional, sus trabajos abordan temas como la democracia, la libertad económica y la realidad política de América Latina.

18 de marzo de 1999 - fallece el jurista peruano Gonzalo Ortiz de Zevallos, primer fiscal de la Nación

Jurista, magistrado y exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Gonzalo Ortiz de Zevallos falleció el 18 de marzo de 1999 tras una extensa carrera pública. (Andina)

El 18 de marzo de 1999 murió en Lima el jurista peruano Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel, reconocido por haber sido el primer fiscal de la Nación en la historia del Perú.

Nacido en 1914, desarrolló una amplia carrera en el ámbito judicial como juez, vocal supremo y decano del Colegio de Abogados de Lima. En 1981 fue designado titular del Ministerio Público durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry.

También participó en la vida política como miembro del Congreso Constituyente Democrático entre 1992 y 1995. Su trayectoria dejó una influencia duradera en el sistema judicial peruano.

18 de marzo de 2004 - muere Sofocleto, el humorista que retrató con ironía la sociedad peruana

Periodista, escritor y humorista, Sofocleto falleció el 18 de marzo de 2004 dejando una obra marcada por la sátira política y la aguda observación social. (LR)

El 18 de marzo de 2004 falleció en Lima el escritor y periodista peruano Luis Felipe Angell de Lama, conocido por su seudónimo Sofocleto.

Nacido en Paita en 1926, destacó como uno de los humoristas más agudos de la prensa peruana, combinando ironía, crítica política y observación social en sus textos. Tras una etapa como diplomático, se dedicó plenamente al periodismo y la literatura.

Es recordado por obras satíricas como Los Cojudos y por la creación de los “sinlogismos”, breves definiciones humorísticas que reflejaban su ingenio. A lo largo de su vida escribió en diversos diarios y sufrió censura, deportaciones y prisión por su crítica al poder.

18 de marzo - Día Nacional del Torito de Pucará

El Torito de Pucará, tradicional figura de cerámica del altiplano puneño asociada a la prosperidad y protección familiar, es homenajeado cada 18 de marzo. (Y tú que planes?)

El 18 de marzo fue declarado en el Perú el Día Nacional del Torito de Pucará, una fecha dedicada a reconocer esta tradicional pieza de cerámica del altiplano puneño.

Los toritos, elaborados con arcilla y pintados a mano, son considerados amuletos que simbolizan protección, prosperidad y felicidad para los hogares andinos. Según la tradición, suelen colocarse en pareja en los techos de las casas para resguardar a la familia y atraer buena fortuna.

Su origen se vincula con antiguas creencias y rituales vinculados a la fertilidad y la abundancia. Actualmente representan una de las expresiones más emblemáticas de la artesanía y la identidad cultural del Perú.