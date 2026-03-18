Presunto implicado en asesinato de Andrea Vidal será trasladado a Lima para continuar investigaciones

El detenido fue intervenido en Piura durante un control policial tras mostrar una actitud sospechosa al momento de la inspección. (Crédito: TV Perú)

Un hombre identificado como David More Calderón, de 35 años, fue detenido por la Policía Nacional durante un operativo de control en carreteras en la región Piura. Según informó TV Perú, la intervención se realizó la noche del último domingo, cuando los agentes detectaron una actitud sospechosa por parte del conductor de un vehículo, lo que motivó la verificación de sus datos en el sistema policial.

Tras la consulta, se confirmó que el sujeto contaba con una requisitoria vigente emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Victoria, en Lima. De acuerdo con información difundida por el citado medio, el intervenido fue trasladado a la comisaría del distrito Veintiséis de Octubre, donde se iniciaron las diligencias conforme a ley.

Detienen en Piura a presunto implicado en asesinato de extrabajadora del Congreso. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/TV Perú)

Investigación y presunto vínculo

Las autoridades indicaron que More Calderón es investigado por la presunta clonación de más de 200 placas vehiculares, las cuales habrían sido utilizadas en distintos delitos. Este elemento forma parte de una línea de investigación que busca determinar su posible participación en redes delictivas vinculadas a actividades ilícitas.

Asimismo, el detenido estaría presuntamente implicado en el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso de la República. Según informó TV Perú, el caso es investigado en Lima, por lo que se ha dispuesto su traslado a la capital en las próximas horas para continuar con las diligencias correspondientes.

Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

Intento de soborno y proceso de traslado

Durante la intervención, el sujeto mostró signos de nerviosismo e incluso habría intentado sobornar a los agentes policiales para evitar su detención. Los efectivos rechazaron esta acción y procedieron conforme a los protocolos establecidos.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la unidad de flagrancia del Poder Judicial, mientras se coordina su traslado a Lima. En la capital deberá responder ante las autoridades judiciales que llevan el caso, en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer su presunta participación en este hecho.

Detienen a sospechoso vinculado al caso Andrea Vidal y analizan su posible rol en el ataque

Vínculo con el caso Andrea Vidal

Las investigaciones policiales sobre la presunta red de clonación de placas vehiculares revelan que algunas de estas unidades habrían sido utilizadas en delitos cometidos en Lima. De acuerdo con un informe difundido por el programa Cuarto Poder, una de las placas identificadas es la BFX-651, la cual fue detectada en un vehículo involucrado en el asalto a un empresario en la capital.

Según explicó el jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional, coronel PNP Juan Carlos Montúfar, los implicados habrían trasladado esta modalidad delictiva desde Lima hacia la ciudad de Piura. “Esos dos sujetos han trasladado esa modalidad a la ciudad de Piura y han tramitado 210 placas clonadas con documentos falsos, para poder ser repartidas acá (Lima) en el mundo criminal”, declaró el oficial, al detallar el alcance de la presunta operación.

Las indagaciones iniciales también señalan que los trámites para la obtención de estas placas se habrían realizado utilizando documentación falsa. En ese contexto, se identificó que los investigados, entre ellos David More Calderón y Santiago More Ríos, registran antecedentes por presuntos delitos contra el patrimonio y la fe pública, además de incidentes de tránsito. Ambos residirían en Piura, desde donde habrían gestionado la emisión irregular de placas vehiculares.