Perú

Detienen a sospechoso del crimen de Andrea Vidal: qué se sabe de su posible rol en el atentado

David Santiago More Calderón fue detenido en Piura, Sullana, por efectivos de la policía de carretera. Se cree que pensaba huir a Ecuador

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David Santiago More Calderón, investigado por su presunta participación en el crimen de la trabajadora del Congreso Andrea Vidal, se encuentra detenido en la carceleta del Poder Judicial en Piura y será trasladado a Lima en las próximas horas para continuar con las diligencias. Hasta el momento, ha preferido guardar silencio.

La hipótesis que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP) es que More Calderón intentaba huir a Ecuador. Su captura vuelve a poner en portada el crimen de Andrea Vidal, ocurrido a fines de 2024. Pero ¿qué tan implicado está el piurano de 35 años en este caso?

Según la resolución judicial que ordenó su detención preliminar, a la que accedió Infobae Perú, David Santiago More Calderón y su padre, David More Ríos, están relacionados con una placa vehicular clonada que habría sido utilizada por uno de los autos que siguió el taxi donde viajaba Andrea Vidal antes del ataque.

Sospechoso capturado en Piura sería
Sospechoso capturado en Piura sería clave en investigación del asesinato de Andrea Vidal

Los investigadores lograron rastrear que se tramitó un duplicado de la placa F9K-652 en Piura, y esta gestión habría sido realizada por David Santiago More y David More Ríos.

Asimismo, existe otra línea de investigación que conecta a Rodrigo Falcón, exnovio de Andrea Vidal, con los More Ríos. Según las pesquisas, ambos habrían llamado al mismo número de teléfono.

Este dato, tal como señala la resolución judicial, constituye un “indicio adicional que exige corroboración”.

Detienen a sospechoso vinculado al
Detienen a sospechoso vinculado al caso Andrea Vidal y analizan su posible rol en el ataque

Los antecedentes de los More

Las investigaciones sobre la presunta clonación de placas vehiculares tramitadas en la ciudad de Piura salieron a la luz en enero de 2025, cuando un reportaje televisivo reveló que decenas de matrículas habrían sido gestionadas de manera irregular y posteriormente utilizadas en actividades delictivas en Lima.

El caso involucró a Santiago More Ríos y a su hijo David More Calderón, quienes fueron investigados por la Policía Nacional por la presunta tramitación de más de 200 duplicados de placas vehiculares.

El programa periodístico Cuarto Poder informó que un total de 210 placas vehiculares fueron tramitadas en Piura por Santiago More Ríos y David More Calderón. Según el reportaje, estas matrículas habrían sido gestionadas a través de trámites de duplicado.

Se revelan más detalles del
Se revelan más detalles del asesinato de Andrea Vidal. | Fotocomposición

De acuerdo con la investigación policial citada en el informe, algunas de estas placas terminaron siendo utilizadas por delincuentes en Lima. Entre ellas figura la placa BFX 651, que fue detectada en uno de los vehículos utilizados durante el asalto a un empresario.

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional, coronel PNP Juan Carlos Montufar, señaló entonces que los investigados habrían trasladado esta modalidad criminal desde la capital hacia el norte del país.

“Esos dos sujetos han trasladado esa modalidad a la ciudad de Piura y han tramitado 210 placas clonadas con documentos falsos, para poder ser repartidas acá (Lima) en el mundo criminal”, declaró el oficial.

Según las indagaciones iniciales, para tramitar estas placas se habrían presentado documentos falsos.

Cámaras de seguridad revelan el cerco de sicarios alrededor de la joven. | Punto Final

Antecedentes y líneas de investigación

El reportaje también señaló que Santiago More Ríos registraba antecedentes por presunto delito contra la fe pública y por un accidente de tránsito. En el caso de David More Calderón, se mencionaron antecedentes por presunto delito contra el patrimonio y un accidente de tránsito.

Según la investigación policial difundida en ese momento, ambos residían en la ciudad de Piura y desde allí habrían realizado los trámites vinculados a los duplicados de placas.

El acceso al celular de
El acceso al celular de Andrea Vidal se ha convertido en un punto clave para la investigación.

La Asociación Automotriz del Perú confirmó que la placa utilizada en uno de los delitos había sido gestionada por la plataforma digital de la entidad. En paralelo, las demás matrículas seguían siendo verificadas por las autoridades.

Mientras tanto, la Cámara de Comercio de Piura sostuvo que su función se limita a entregar las placas que ya han sido tramitadas previamente a través de la AAP.

Las autoridades continuaron revisando la documentación y los procedimientos utilizados en estos trámites con el objetivo de determinar si se trató de una red dedicada a la clonación de placas.

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