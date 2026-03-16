Crimen de Andrea Vidal: Detienen en Piura a presunto implicado en asesinato de la extrabajadora del Congreso

Policía arresta a presunto implicado en el ataque armado contra Andrea Vidal. Video: Tempus digital noticias

Se abre un nuevo capítulo en el crimen de Andrea Vidal y la presunta red de prostitución en el Congreso de la República. El domingo 15 de marzo, la Policía de Carreteras detuvo en Piura a David Santiago More Calderón, de 35 años, quien es investigado por su presunta participación en el asesinato de la extrabajadora parlamentaria del conductor Daniel Vargas Briceño, ocurrido el 10 de diciembre de 2024.

Según informó Latina Noticias y otros medios locales, la intervención se realizó cuando agentes policiales notaron que el sujeto conducía con una actitud sospechosa al percatarse de la presencia de la patrulla. Ante ello, los efectivos decidieron intervenirlo. Durante la verificación de identidad, los policías confirmaron que More Calderón tenía una orden de captura vigente por el mencionado crimen.

Según la información policial, la requisitoria había sido emitida por el Juzgado de La Victoria, dentro de las investigaciones por el ataque armado que acabó con la vida de Vidal y del conductor del vehículo en el que se trasladaba. Tras su detención, el sospechoso fue trasladado a una carceleta del Poder Judicial en Piura y en las próximas horas será llevado a Lima para continuar con las diligencias del caso.

Hasta el momento no se ha precisado cuál habría sido el rol de More Calderón en el atentado. Sin embargo, las autoridades buscan que brinde información sobre su presunta participación y sobre otros posibles implicados en el crimen. El detenido ha decidido guardar silencio y no ha brindado declaraciones a las autoridades.

PNP sospecha de un intento de fuga a Ecuador

Fuentes policiales también señalaron que un familiar del detenido estaría igualmente involucrado en el ataque, lo que forma parte de las líneas de investigación que siguen las autoridades.

Otro aspecto que genera sospechas es que el investigado se encontraba en la región Piura cuando fue detenido. Según la información preliminar, la orden de captura contra él se emitió el 12 de marzo, por lo que la Policía presume que el sospechoso habría intentado huir hacia Ecuador para evadir la justicia. La rápida intervención de los agentes de carreteras evitó que abandonara el país.

¿Cuál sería el rol de Santiago More?

El caso de Andrea Vidal ha sido objeto de diversas investigaciones policiales y generó incluso repercusión internacional, debido a los vínculos que la extrabajadora del Congreso mantenía en el Parlamento. Según reportajes periodísticos difundidos en los últimos meses, las pericias realizadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) apuntan a que el crimen habría sido planificado durante varios meses.

La logística empleada por los sicarios para ejecutar el asesinato de la joven abogada también sugiere un alto grado de organización. De acuerdo con las investigaciones, las imágenes de cámaras de seguridad que registraron el recorrido del taxi por aplicativo en el que viajaba Vidal muestran que el vehículo fue seguido por varios autos y motocicletas antes del ataque.

Andrea Vidal: indagan posible nexo entre red de placas falsas y el ataque contra la extrabajadora del Congreso

Las indagaciones también detectaron que al menos uno de esos vehículos tenía una placa falsa, presuntamente clonada por una red de falsificadores que operaría en Piura. Según las pesquisas, esta organización habría duplicado más de 200 placas que luego eran utilizadas por redes del crimen organizado.

Precisamente, uno de los delitos por los que también es investigado David Santiago More Calderón es la presunta clonación de placas vehiculares. Este elemento podría ser clave para entender el posible vínculo entre el detenido y el atentado contra Vidal.

Si bien hasta el momento las autoridades no han confirmado cuál habría sido el rol de More Calderón en el crimen, la Policía tiene previsto interrogarlo en las próximas horas. Esta coincidencia en la línea de investigación podría convertirse en un punto de partida para esclarecer su eventual participación en el ataque.