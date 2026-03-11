Nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana propone ‘pichangas’ interbarrios, izamientos de bandera y usar IA para prevenir el crimen

El gobierno peruano presentó el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana que estará vigente hasta el año 2028. La estrategia busca articular la respuesta del Estado frente a la creciente ola de delincuencia en el país | Canal N

El gobierno de José María Balcázar finalmente aprobó un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que estará vigente hasta el año 2028 y que será la herramienta de la que se guiarán gobiernos locales y regionales para luchar contra la ola de criminalidad. Sin embargo, las ideas propuestas como parte de las medidas de prevención del delito provienen del gobierno de José Jerí.

Durante un evento público el pasado martes 10 de marzo, el presidente Balcázar también aseguró que no daría detalles sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente porque “no podemos decir los detalles en concreto porque sería advertir al delincuente qué es lo que vamos a hacer en concreto”.

Sin embargo, Infobae Perú pudo corroborar que este documento no fue declarado como reservado y que, por el contrario, debe ser público porque de no serlo se estaría infringiendo la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Infobae Perú pudo conocer que nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana copia propuestas ideadas durante el gobierno de José Jerí

En conversación exclusiva con Infobae Perú, el general (r) Ernesto Pérez Rocha indicó que “(No publicar el Plan) no está en la Ley 27933. Este plan está basado en metas. Si tú no publicas un plan ¿cómo vas a saber qué metas se van a cumplir? (...) Me parecería raro que no se publique porque ¿para qué vas a dar un dispositivo si no se va a difundir?”.

Celulares, vehículos y cámaras para la PNP

Este medio accedió al documento oficial del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana difundido por el gobierno de José María Balcázar como anexo del Decreto Supremo N° 001-2026-IN y pudo conocer que el total de “Intervenciones Estratégicas” (IE) planteadas en este documento es de 134, pero solo las primeras 49 están destinadas al Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las medidas de prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad”, y cada una de ellas incluye una meta y un listado de instituciones responsables de su cumplimiento.

Algunos ítems de la lista incluyen la implementación de sistemas de videovigilancia que implementen “analítica de inteligencia artificial y analítica de video” en 245 municipalidades (IE 5); además de usar cámaras corporales (bodycam) en el 100 % de las unidades operativas de la PNP (IE 6).

La Policía Nacional del Perú ha recibido 'cámaras testigo' pero estas siguen empaquetadas y no se usan pese a que generaron una inversión cercana a los S/ 4 millones. (Foto: Punto Final)

Las propuestas de equipamiento para la Policía Nacional no terminan ahí. El Plan Nacional de Seguridad también incluye una “reposición y ampliación de la flota vehicular destinada para el patrullaje motorizado” hasta alcanzar los 2,678 vehículos para el año 2028 (IE 17), además de la compra y entrega de 992 celulares para los jefes de sector de las comisarías para “fortalecer la comunicación con los miembros de las juntas vecinales de su sector” (IE 37). Según el documento, esta compra se debe completar para agosto de este año.

Pichangas e izamientos de banderas para prevenir delitos

Parte de la lista de “Intervenciones Estratégicas” (IE) del Ejecutivo que están dirigidas específicamente para prevenir el crimen también incluye la organización de “Campeonatos interbarrios” promovidos con participación del Instituto Peruano del Deporte (IPD).

Según el documento, para prevenir el delito se ha establecido la “Ejecución de eventos deportivos “Campeonatos Nacionales Interbarrios”” (IE 20). Según el Plan, el gobierno espera que esta iniciativa cuente con 1,872 participantes solo en el año 2026 y la cifra aumente hasta alcanzar los 5,902 participantes hasta el año 2028.

Gobierno propone crear campeonatos interbarrios como estrategia de prevención contra el crimen. (Andina)

El Plan Nacional de Seguridad también contempla la realización de un “programa deportivo de enseñanza de diferentes disciplinas” (IE 19), que deberá contar con 60 mil beneficiarios para este año y alcanzar los 202,464 para el final del año 2028. Esto también incluye una implementación de “programas deportivos comunitarios permanentes en espacios públicos” dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes (IE 21) y se espera contar con la participación de 2,940 participantes acumulados en los próximos dos años.

Como parte de las Intervenciones Estratégicas, el gobierno ha planteado la necesidad de realizar una serie de “capacitaciones contra el porte de armas en instituciones educativas” (IE 28) a cargo de Sucamec y se espera alcanzar más de 180 mil estudiantes capacitados para el final del periodo de vigencia del Plan.

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana promulgado por el gobierno de José María Balcázar incluye realizar campeonatos interbarrios como parte de la estrategia de prevención de delitos (Foto: Infobae Perú)

Ideas del gobierno de José Jerí en el nuevo Plan de Seguridad

Como se sabe, antes de ser censurado, el expresidente José Jerí anunció públicamente que ya se tenía un proyecto de Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y que se había revisado su contenido en la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que presidió como mandatario el pasado 12 de febrero y que fue criticado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien afirmó que “no me convence, contiene generalidades”.

Infobae Perú pudo acceder a la versión 12 del documento, con fecha 9 de febrero del 2026, y que fue mostrado en la última sesión del Conasec y puede afirmar que varias de las iniciativas publicadas en el Plan del gobierno de José María Balcázar son las mismas que las propuestas por José Jerí en su tiempo como mandatario, aunque con ligeras variaciones en cuanto a las metas propuestas.

Es así como se puede saber, por ejemplo, que fue la administración de Jerí la que incluyó como “Intervención Estratégica” la realización de “izamientos de la bandera nacional” (IE 25) y estableció como meta que se realicen 6 mil de estas ceremonias, una cifra que el gobierno de Balcázar incrementó y estableció que se hagan “6 mil por mes (domingos o lunes)”.

El exdirector general de la Policía, Eduardo Pérez Rocha, considera que la estrategia del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana no será aplicable. (Foto: Composición - Infobae/ANDINA/Presidencia)

Para el general (r) Pérez Rocha, la promulgación del nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, una herramienta tan esperada por los ciudadanos, es un movimiento declarativo y “es difícil que se ejecute” pues el gobierno de Balcázar dejará el poder en julio.

“Han utilizado cuadros para forzar esto (la publicación del Plan Nacional) le ha pegado una “maquilladita” a lo que parece el plan que tenía Jerí. No hay trabajo en realidad porque no hay plan de gobierno”, afirmó el ex secretario del Conasec a Infobae Perú.