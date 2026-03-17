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Pati Lorena sorprende con ingreso a La Granja VIP Perú tras volver de Estados Unidos: “Ya vine para reírme”

Con frases sin filtro y mucha espontaneidad, la influencer se convirtió en una de las figuras más comentadas a su llegada a la Granja

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En una entrada digna de una diva, Pati Lorena llega en un lujoso auto para unirse como la última participante de 'La Granja VIP'. Con un vestido rojo y sombrero vaquero, promete no guardarse nada y revolucionar la convivencia | Panamericana TV / La Granja VIP

La noche de estreno de La Granja VIP Perú tuvo uno de sus momentos más intensos y comentados con el ingreso de Pati Lorena, quien no solo apareció como la última participante del reality, sino que lo hizo fiel a su estilo: directa, provocadora y sin filtros. Vestida completamente de rojo, la influencer y exproductora irrumpió en el programa en medio de una presentación cargada de expectativa, humor y tensión, dejando claro desde el primer minuto que su paso por la competencia no será discreto.

Todo comenzó con la voz de Ethel Pozo, quien, consciente del perfil mediático de la participante, introdujo su ingreso con un tono que mezclaba intriga y complicidad. “Abre la puerta, los críticos están mirando. Samu, sí, tú sabes que esto es televisión y todo puede pasar. ¿La veo? ¿La veo?”, dijo mientras generaba suspenso frente a cámaras. La escena se construyó paso a paso, alimentando la expectativa del público y de los propios participantes.

¿Está por ahí? Saca la mano. Saca la pierna. Uy, saca una bota. ¿Está ahí? ¿Está ahí?”, continuó la conductora, hasta que finalmente reveló la identidad de la nueva integrante. “¡Paty Lorena! Viene a la granja VIP de rojo. Bienvenida por aquí”, exclamó, mientras el público reaccionaba con aplausos y vítores.

Así fue la llegada de
Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

La respuesta de Pati Lorena fue inmediata y coherente con su personalidad. “¿Qué hubo?”, dijo al ingresar, marcando un tono cercano y desenfadado. El saludo continuó con un intercambio de halagos entre ambas. “Qué lindo verte, estás hermosa”, expresó la participante, a lo que Ethel Pozo respondió con un cálido “Bienvenida tú también”.

Durante la conversación inicial, la conductora puso sobre la mesa un aspecto clave del perfil de la participante: su paso de productora a figura pública. “Este casi, casi es un sueño, Paty, para ti, porque yo que te conozco de hace mucho tiempo, tú querías, digamos, ser un personaje público, ¿verdad?”, le preguntó directamente.

La respuesta de Pati Lorena reflejó su visión sobre ese proceso. “Yo creo, yo creo que siempre fui un personaje detrás de cámaras”, afirmó, dejando entrever que su personalidad siempre estuvo presente, aunque no frente al público. “Lo que yo hago es ser yo misma, burlarme, que es lo que me encanta y tú me conoces, hijita. A lo Miss Colombia, mi amor, a lo Miss Colombia”, agregó, reafirmando su estilo basado en el humor, la ironía y la espontaneidad.

Así fue la llegada de
Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

Dejó a su esposo por tres meses

Fiel a su estilo espontáneo, la influencer no dudó en mostrarse tal cual es. “Estoy sin lentes, mi amor, no sé quién me habla”, comentó, generando más carcajadas mientras intentaba ubicarse en el espacio y reconocer a sus compañeras. Desde el grupo, alguien le indicó el camino: “Camina de frente, además”, mientras otra voz reforzaba la indicación: “Camina de frente, mi amor”.

El momento continuó con una serie de bromas que consolidaron rápidamente el ambiente distendido. “Samarita, no es Samajarita. Hermosa, mi amor”, corrigió entre risas, a lo que le respondieron: “Samarita, con che, tú dirás Samarita”. Lejos de incomodarse, Pati Lorena aprovechó la situación para ironizar sobre su reciente estadía en el extranjero: “Es que ya hablo inglés, pues hijita”.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados llegó con una frase que desató carcajadas generalizadas. “Yo soy más apretada que un trago más de agua y me meo”, dijo sin filtros, fiel a su estilo directo. La respuesta no se hizo esperar: “No, pero no te vayas a ponerla y te vayas a caer ahí nomás, ah, por favor. Qué vieja regia soy, mi amor”.

Así fue la llegada de
Así fue la llegada de Pati Lorena al reality: gritos, risas y frases que ya son virales. Captura: La Granja Vip.

“Yo vine a reírme”

Lejos de detener el ritmo, Pati Lorena respondió con complicidad: “No seas vieja, estás regia. ¿Qué haces acá, baby?”. Fue entonces cuando una de sus compañeras explicó su propia presencia en el reality: “No sé, mi amor, me llamaron y yo dije que sí”, frase que reflejó la naturalidad con la que algunos participantes asumieron el reto.

Incluso, entre bromas, se deslizó un comentario sobre el estilo de vida previo: “Oiga, estoy acá aburrida, vivir acá, voy a... estoy aburrida de los United”, generando más risas en el grupo. En ese contexto, Pati Lorena dejó clara su motivación principal: “No hay forma, pues, pero... ya vine para reírme”.

La reconocida productora Pati Lorena hace su entrada triunfal a "La Granja VIP", desatando la sorpresa y alegría de sus nuevos compañeros. ¡Revive el emocionante momento de su llegada! | Panamericana TV / La Granja VIP

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