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La premonitoria frase de Onelia Molina que hoy cobra sentido tras fiesta de Mario Irivarren y presunta infidelidad

La confianza que expresó la modelo contrasta con las imágenes que hoy circulan en redes sociales

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Mario Irivarren y Said Palao fueron captados disfrutando de una fiesta en yate durante su viaje a Argentina. . ATV: Magaly Tv La Firme

La reciente polémica que envuelve a Mario Irivarren ha tomado un giro inesperado tras viralizarse un ampay que lo muestra en una comprometida situación durante una fiesta en Argentina. Las imágenes, difundidas a pocos días de una entrevista clave de Onelia Molina, han generado una ola de reacciones no solo por el comportamiento del chico reality, sino también por lo que ahora muchos consideran una advertencia premonitoria de su pareja, quien ya había dejado clara su postura frente a una eventual falta de respeto en la relación.

Todo se remonta al pasado jueves 12 de marzo, cuando Onelia Molina fue invitada al podcast La Manada, conducido por Gerardo Pe. En ese espacio, lo que comenzó como una conversación relajada y cargada de bromas terminó revelando una declaración que hoy cobra especial relevancia. En medio de un intercambio jocoso, el conductor le preguntó, en tono de broma, cuándo sería el día en que mandaría a Mario Irivarren a dormir al mueble para poder compartir más tiempo con él en su casa.

Lejos de seguir únicamente el juego, la modelo respondió con una contundencia que sorprendió a todos en el set. “Si él se va ya no vuelve. Él ya tuvo todos sus strikes, ya no tiene uno más, ya no tiene oportunidades, esa fue su séptima vida, ya no hay más, no hay más...”, expresó sin titubeos, marcando una línea clara sobre los límites dentro de su relación. La frase, que en ese momento generó risas nerviosas y comentarios en tono ligero, hoy es interpretada como una advertencia directa frente a situaciones como la que finalmente ocurrió.

Mario Irivarren en polémica juerga:
Mario Irivarren en polémica juerga: la advertencia de Onelia que nadie olvidó. Captura: Magaly TV La Firme.

El ambiente distendido continuó cuando Gerardo Pe, sin imaginar el escándalo que estallaría días después, comentó que podría recibir a Mario Irivarren en su casa frente al mar si es que la modelo decidía echarlo. La respuesta de Onelia no tardó en llegar y desató carcajadas entre los presentes: “Él no te va dar lo que yo”, dijo, reforzando su seguridad en la relación y en el lugar que ocupaba en la vida del chico reality.

Más adelante en la conversación, el conductor llevó el tema hacia un escenario hipotético más serio: la despedida de soltero de Mario Irivarren. Al preguntarle si confiaría en él para organizarla, Onelia Molina dejó en claro que su confianza estaba centrada principalmente en su pareja. “Sí confío, pero más que confíe en ti, confío en Mario”, afirmó, evidenciando en ese momento una relación basada en la seguridad y la confianza mutua.

Sin embargo, el ampay difundido recientemente parece contradecir esa percepción. Las imágenes muestran a Mario Irivarren en una fiesta en Argentina, acompañado de varias mujeres y en una actitud que ha sido duramente cuestionada en redes sociales. Junto a él también se encontraba Said Palao, lo que ha ampliado la polémica hacia su entorno cercano. La situación ha generado interrogantes inmediatas: ¿qué pasará con Onelia Molina tras estas imágenes? ¿Se cumplirá su advertencia de “si se va, no regresa”?

Mario Irivarren en polémica juerga:
Mario Irivarren en polémica juerga: la advertencia de Onelia que nadie olvidó. Captura: Magaly TV La Firme.

El contraste entre lo dicho en la entrevista y lo ocurrido días después ha sido clave para que el tema escale mediáticamente. Para muchos usuarios, las declaraciones de Onelia no solo reflejan límites claros, sino también antecedentes dentro de la relación que explicarían la referencia a los “strikes” y a las “siete vidas”. Esta metáfora, utilizada por la modelo, sugiere que no sería la primera vez que enfrenta una situación complicada con su pareja.

A ello se suma otro momento relevante de la entrevista que hoy adquiere un matiz distinto. Durante la conversación, Onelia Molina habló abiertamente sobre sus planes a futuro con Mario Irivarren, incluyendo su deseo de formar una familia. “Sí va ser un buen papá, es muy responsable, muy protector conmigo, me cuida muchísimo”, señaló, mostrando una visión positiva del rol que él podría asumir como padre.

Mario Irivarren en polémica juerga:
Mario Irivarren en polémica juerga: la advertencia de Onelia que nadie olvidó. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Estas declaraciones reflejan el nivel de compromiso emocional que existía, al menos desde su perspectiva, en la relación. La idea de tener un hijo, específicamente un varoncito según mencionó, evidenciaba que la pareja se encontraba proyectándose a largo plazo, lo que hace aún más impactante el contexto actual tras el ampay.

Por su parte, Mario Irivarren también había dedicado palabras elogiosas hacia su pareja en ese mismo espacio. “Es una mujer fuerte, físicamente hablando, mentalmente hablando y emocionalmente hablando, es inteligente, trabajadora, amorosa, atenta, amable, simpática”, expresó, resaltando múltiples cualidades de Onelia Molina y dejando ver una relación sólida en apariencia.

Mario Irivarren en polémica juerga:
Mario Irivarren en polémica juerga: la advertencia de Onelia que nadie olvidó. Captura: Magaly TV La Firme.

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