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Gobierno destina US$ 17,760 para reparar aeronave de la FAP varada en Chile tras misión en la Antártida

La FAP activó un operativo logístico tras confirmarse que la aeronave Hércules KC-130H FAP 393 quedó varada en la ciudad de Punta Arenas, Chile, durante su retorno de una expedición científica en la Antártida

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Asistencia a avión militar en
Asistencia a avión militar en Chile moviliza US$ 17,760 en recursos públicos

El Gobierno autorizó el desembolso de US$ 17,760 en viáticos para financiar el viaje de personal de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que deberá asistir a un avión militar que quedó varado en Chile tras presentar fallas técnicas. La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Defensa, en el marco de una operación vinculada a la Trigésima Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXXII).

El documento establece el envío de una aeronave Hércules L-100-20 con tripulación y equipo técnico hacia la ciudad de Punta Arenas, donde permanece detenido el avión KC-130H que participó en la misión científica. El objetivo es brindar soporte logístico y ejecutar las labores necesarias para atender el desperfecto.

La autorización incluye tanto al personal encargado del vuelo como al equipo de mantenimiento que intervendrá directamente en la aeronave averiada.

Perú envía avión militar a
Perú envía avión militar a Chile para apoyar aeronave varada tras operación en la Antártida

Distribución del gasto: viáticos para tripulación y técnicos

El monto total de US$ 17,760 se divide en partes iguales entre la tripulación principal y el personal de mantenimiento. Según la resolución, cada grupo recibirá US$ 8,880, calculados en función del número de integrantes y los días de permanencia en el extranjero.

En el caso de la tripulación principal, el gasto corresponde a ocho personas que permanecerán tres días en Chile, con un viático diario de 370 dólares por integrante. Por su parte, el equipo de mantenimiento está conformado por cuatro personas que se quedarán seis días, bajo el mismo esquema de asignación diaria.

Perú despliega avión de la
Perú despliega avión de la FAP a Chile para asistir aeronave varada tras misión antártica

El documento precisa que estos recursos serán cubiertos con cargo al presupuesto institucional del año fiscal 2026, lo que implica que el financiamiento proviene de los recursos asignados al sector Defensa.

Además, se establece que la tripulación alterna solo participará en caso de que la principal no pueda cumplir la misión, lo que podría evitar un incremento en los gastos previstos.

Foto: gob.pe
Foto: gob.pe

Falla técnica obliga a activar operativo fuera del país

El gasto autorizado responde a una situación imprevista: la falla técnica de un avión Hércules KC-130H durante su vuelo de retorno desde la Antártida. La aeronave formaba parte de la ANTAR XXXII y cumplía funciones de transporte de personal y equipos.

Tras detectarse el problema, el avión tuvo que permanecer en Punta Arenas, lo que obligó a la FAP a coordinar un operativo de apoyo desde Perú. Para ello, se gestionaron permisos de sobrevuelo y aterrizaje, así como la movilización de una segunda aeronave con capacidad para ejecutar el soporte logístico.

Perú envía avión militar a
Perú envía avión militar a Chile para apoyar aeronave varada tras operación en la Antártida

El objetivo es resolver el problema técnico y asegurar que la aeronave pueda retomar su operatividad. Para ello, el personal de mantenimiento contará con un plazo mayor en la zona, lo que explica la diferencia en los días de viáticos respecto a la tripulación.

Operación se enmarca en misión científica del Estado en la Antártida

La intervención se produce en el contexto de la ANTAR XXXII, el principal despliegue anual del Perú en el continente antártico. Esta misión involucra a diversas entidades del Estado y busca garantizar la continuidad de las investigaciones científicas, así como la presencia peruana en esa región.

Durante esta campaña, el país movilizó a más de setenta expedicionarios y desarrolló más de veinte proyectos científicos, apoyados por el buque B.A.P. Carrasco y aeronaves de la FAP.

Gobierno aprueba viáticos por US$
Gobierno aprueba viáticos por US$ 17,760 para atender aeronave varada en Chile

La resolución también establece que el personal que participe en la misión deberá presentar un informe detallado al retorno, en el que se consignen las acciones realizadas y los resultados obtenidos, como parte del control del uso de los recursos asignados.

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