Perú activa operativo aéreo hacia Chile por avión militar averiado tras misión en la Antártida

Perú envía avión militar a Chile para apoyar aeronave varada tras operación en la Antártida

El Gobierno peruano autorizó el envío de un avión de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a Chile para asistir a una aeronave militar que quedó varada tras presentar fallas técnicas durante su retorno de la Antártida. La medida fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Defensa, que dispone el traslado de tripulación y personal técnico para ejecutar un vuelo de apoyo logístico.

El avión involucrado, un Hércules KC-130H, formó parte de la Trigésima Segunda Expedición Científica del Perú a la Antártida (ANTAR XXXII) y permaneció detenido en la ciudad de Punta Arenas, ubicada en el sur de Chile, después de que se reportaran inconvenientes durante el vuelo de retorno. Frente a este escenario, se dispuso el envío de otra aeronave Hércules, modelo L-100-20, cuya finalidad era proporcionar apoyo.

Operativo de apoyo incluye tripulación y equipo técnico

La resolución autoriza el viaje de una tripulación principal y una alterna, además de un grupo de mantenimiento que tendrá la tarea de intervenir directamente en la aeronave averiada. El personal principal viajará entre el 17 y el 19 de marzo, mientras que los técnicos permanecerán hasta el 22 de marzo para completar las labores necesarias.

El documento también precisa que la participación de la tripulación alterna dependerá de la disponibilidad del equipo principal. En total, el operativo involucra a pilotos, técnicos e incluso personal civil de la institución.

Perú despliega avión de la FAP a Chile para asistir aeronave varada tras misión antártica

Para cubrir los gastos del desplazamiento, el Estado asignó un presupuesto de 17,760 dólares en viáticos, distribuidos entre la tripulación y el equipo de mantenimiento.

Formalidad y control en la autorización

La autorización ministerial establece que la tripulación alterna solo actuará ante la imposibilidad de participación de la principal. El Comandante General de la FAP puede modificar las fechas de inicio y término del viaje, siempre que no se altere ni el tiempo total autorizado ni los nombres de los participantes. Al regreso, el personal debe entregar un informe detallado sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos, cumpliendo con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.

El acto administrativo se sustenta en la normativa vigente sobre viajes oficiales al extranjero, incluidas las disposiciones de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, la Ley del Presupuesto del Sector Público y la Ley que regula los viajes de servidores públicos. Además, la resolución especifica que la autorización otorgada no implica exoneraciones aduaneras para los comisionados

Perú traslada avión militar a Chile para brindar apoyo a aeronave varada tras misión antártica

Falla técnica ocurrió tras misión científica en la Antártida

El incidente se produjo al término de la ANTAR XXXII, considerada el principal despliegue anual del Perú en el continente antártico. Esta misión se realiza cada año durante el verano austral y tiene como objetivo desarrollar investigaciones científicas y asegurar la presencia del país en esa zona.

Como parte de esta expedición, el avión KC-130H cumplía funciones de transporte, tanto para el traslado de personal como de equipos. Sin embargo, durante el vuelo de retorno presentó una falla técnica que obligó a detener su operación en territorio chileno.

Perú envía avión militar a Chile: aeronave quedó varada en Punta Arenas.

La respuesta del Estado busca asegurar que la aeronave pueda recibir el soporte necesario y retomar su operatividad, en línea con las actividades previstas en el marco de la expedición.

Expedición ANTAR XXXII reafirma presencia peruana en el continente blanco

La ANTAR XXXII es un esfuerzo que involucra a distintas entidades del Estado y está bajo la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores. La operación incluye capacidades científicas, logísticas y operativas, y permite al Perú mantener una presencia activa en la Antártida.

Durante esta campaña, el buque B.A.P. Carrasco trasladó a más de setenta expedicionarios y permitió la ejecución de más de veinte proyectos de investigación. Además, se realizaron actividades de coordinación y visitas a bases científicas en la isla Rey Jorge.

Perú moviliza aeronave militar a Chile para apoyar avión varado tras misión en la Antártida

El desarrollo de estas misiones responde a una política de Estado orientada a fortalecer la investigación científica, la cooperación internacional y la protección del medio ambiente.