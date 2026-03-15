Perú

Revelan que partido de Rafael López Aliaga lleva como candidatos a investigado por violación y denunciado por agresión familiar

Según Perú21, Renovación Popular lleva en sus listas a aspirante con antecedentes por violencia sexual, familiar y económica. El caso más grave es el de Ítalo Maldonado Ramírez, candidato al Senado por Amazonas

Guardar

Renovación Popular, el partido encabezado por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, incluye en sus listas a candidatos con antecedentes por violencia sexual, familiar y económica, según un informe publicado este domingo por Perú21.

Documentos revisados por el diario señalan que Ítalo Maldonado Ramírez, quien encabeza la lista al Senado por Amazonas, figura con una investigación abierta a raíz de una denuncia de abuso sexual contra una menor en Bagua.

El caso, presentado ante la Policía en enero de 2020, permanece en trámite en la Fiscalía Superior Mixta de Bagua. El parte policial indica que la víctima afirmó haber sido agredida por el candidato mientras él estaba presuntamente ebrio. El diario refirió que la madre de la menor negó los hechos en una declaración notarial, sin que se haya cerrado el caso.

Maldonado Ramírez sigue participando en actividades proselitistas y, según Perú21, recibió al candidato presidencial del partido en un mitin celebrado días atrás en Amazonas.

El informe también identifica a José Gallo Pedemonte, aspirante a diputado por Áncash, quien enfrenta denuncias por violencia psicológica y económica en perjuicio de sus hijos. En agosto de 2023, la madre de los menores denunció que él se negó a pagar la pensión alimenticia y retiró bienes del domicilio familiar sin consentimiento. Aseguró que no era la primera vez que reportaba situaciones de violencia en la relación.

El registro fiscal consultado por el diario revela que Gallo Pedemonte registra otras investigaciones en distintos despachos fiscales, tanto civiles como penales, relacionadas con lesiones contra mujeres de su entorno familiar, así como por el impago de pensión alimenticia a sus hijos.

Raúl Pinedo Mego, otro candidato a diputado, fue denunciado en Trujillo por agredir física y psicológicamente a la madre de su hija durante una discusión sobre el pago de la manutención. Según el parte policial, la mujer le pidió dinero para útiles escolares, lo que generó el conflicto. “Me insultó con palabras soeces y me agredió tirándome puñetes en los brazos”, afirmó.

A la lista se suman otros candidatos del partido con procesos o sentencias por incumplimiento de pensiones alimenticias, entre ellos Eugenio Brito Castro y Guillermo Manuel Ramírez Campodónico, postulantes por Lima provincias y al Parlamento Andino, respectivamente, así como Wilbert Arosquipa Ibáñez y Yanet Quispe Quispe, candidatos por Puno.

Perú21 informó que buscó la versión oficial de Renovación Popular sobre los antecedentes de sus postulantes, pero no obtuvo respuesta al cierre de su informe. La oficina de prensa del alcalde tampoco hizo comentarios a Infobae Perú, al igual que la congresista Norma Yarrow, quien integra la fórmula vicepresidencial del partido.

En la cuenta de X de López Aliaga aparece un comunicado en el que no se aborda la investigación de Perú21, sino otras publicaciones referidas a los candidatos a senadores Reynaldo Hilbck y Temis Rivas Ochoa, sobre quienes afirmó que “fueron objeto de investigaciones por denuncias que no concluyeron en sentencias ni responsabilidades penales”.

“Por ello, los Jurados Electorales Especiales los han declarado aptos para participar en las elecciones, conforme a la ley. Exigimos a los medios de comunicación informar con veracidad, objetividad y responsabilidad, evitando confundir a la ciudadanía”, se lee en la misiva.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaElecciones 2026Renovación Popular

Más Noticias

Golazo de Miguel Araujo de ‘9’ en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

El zaguero peruano se ubicó como delantero centro para definir ante la ‘misilera’ con un certero remate tras un buen pivoteo de Irven Ávila

Golazo de Miguel Araujo de

Sedapal programa corte de agua en Lima para este 16 y 17 de marzo: zonas afectadas y horarios

Los trabajos de limpieza y empalme se desarrollarán en zonas específicas durante el lunes y martes, impactando a numerosos hogares que deberán adoptar precauciones para contar con agua suficiente durante esas horas

Sedapal programa corte de agua

Perú en la cresta de la ‘ola verde’: más del 60% de negocios sostenibles del país apuestan por estos dos sectores clave

Los eco y bionegocios peruanos están marcado una verdadera revolución para la biodiversidad al crear empleo, ingresos y reducir el impacto ambiental a nivel nacional, de acuerdo con el MINAM

Perú en la cresta de

Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El conjunto celeste se impone con claridad ante el equipo rosado, suma tres unidades y mejora su ubicación en la tabla tras un partido disputado en el estadio Alberto Gallardo

Sporting Cristal goleó 3-0 a

Asesinan a promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva: Ernesto Pimentel, Sonia Morales, Amaranta y más artistas se pronuncian

El conocido promotor estaba en el local Imperial de Pro organizando un evento, pero el momento de su descanso terminó marcando su final. Artistas que lo conocían expresaron su indignación

Asesinan a promotor de eventos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jorge Nieto revela por qué

Jorge Nieto revela por qué rompió su amistad con Morgan Quero y no integró el gobierno de Dina Boluarte

Napoleón Becerra: así reaccionaron Keiko Fujimori, López Chau, César Acuña y otros candidatos presidenciales ante su fallecimiento

Exfuncionaria del gobierno de Dina Boluarte deja la lista del Buen Gobierno tras pedido de Jorge Nieto

Murió Napoleón Becerra: detalles del accidente de tránsito del candidato presidencial

Rafael López Aliaga ahora propone entregar DNI a mascotas: “Ya tienen material para memes, pero vamos a dárselo”

ENTRETENIMIENTO

Asesinan a promotor de eventos

Asesinan a promotor de eventos folclóricos Jhon Leyva: Ernesto Pimentel, Sonia Morales, Amaranta y más artistas se pronuncian

“Un año en el cielo”: Esposa de Paul Flores ‘Russo’, organiza concierto en su honor a un año de su fallecimiento

⁠¿A qué hora es la pelea de Nicola Porcella vs. Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026?

Nicola Porcella vs. Aldo De Nigris EN VIVO en el Ring Royale 2026 HOY vía YouTube, Twich y TikTok

Magaly Medina revela que perdió la sensibilidad de su oreja tras su cirugía facial: “No siento mucho esta parte”

DEPORTES

Golazo de Miguel Araujo de

Golazo de Miguel Araujo de ‘9’ en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Golazo de Maxloren Castro con notable definición en Sporting Cristal vs Sport Boys por Liga 1 2026

Franco Velazco explotó contra Alianza Lima y reveló que Universitario presentará denuncia: “Pretenden ganar todo en mesa, la Liga 1 se distorsiona”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys HOY: partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026