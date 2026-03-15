Revelan que partido de Rafael López Aliaga lleva como candidatos a investigado por violación y denunciado por agresión familiar

Renovación Popular, el partido encabezado por el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, incluye en sus listas a candidatos con antecedentes por violencia sexual, familiar y económica, según un informe publicado este domingo por Perú21.

Documentos revisados por el diario señalan que Ítalo Maldonado Ramírez, quien encabeza la lista al Senado por Amazonas, figura con una investigación abierta a raíz de una denuncia de abuso sexual contra una menor en Bagua.

El caso, presentado ante la Policía en enero de 2020, permanece en trámite en la Fiscalía Superior Mixta de Bagua. El parte policial indica que la víctima afirmó haber sido agredida por el candidato mientras él estaba presuntamente ebrio. El diario refirió que la madre de la menor negó los hechos en una declaración notarial, sin que se haya cerrado el caso.

Maldonado Ramírez sigue participando en actividades proselitistas y, según Perú21, recibió al candidato presidencial del partido en un mitin celebrado días atrás en Amazonas.

El informe también identifica a José Gallo Pedemonte, aspirante a diputado por Áncash, quien enfrenta denuncias por violencia psicológica y económica en perjuicio de sus hijos. En agosto de 2023, la madre de los menores denunció que él se negó a pagar la pensión alimenticia y retiró bienes del domicilio familiar sin consentimiento. Aseguró que no era la primera vez que reportaba situaciones de violencia en la relación.

El registro fiscal consultado por el diario revela que Gallo Pedemonte registra otras investigaciones en distintos despachos fiscales, tanto civiles como penales, relacionadas con lesiones contra mujeres de su entorno familiar, así como por el impago de pensión alimenticia a sus hijos.

Raúl Pinedo Mego, otro candidato a diputado, fue denunciado en Trujillo por agredir física y psicológicamente a la madre de su hija durante una discusión sobre el pago de la manutención. Según el parte policial, la mujer le pidió dinero para útiles escolares, lo que generó el conflicto. “Me insultó con palabras soeces y me agredió tirándome puñetes en los brazos”, afirmó.

A la lista se suman otros candidatos del partido con procesos o sentencias por incumplimiento de pensiones alimenticias, entre ellos Eugenio Brito Castro y Guillermo Manuel Ramírez Campodónico, postulantes por Lima provincias y al Parlamento Andino, respectivamente, así como Wilbert Arosquipa Ibáñez y Yanet Quispe Quispe, candidatos por Puno.

Perú21 informó que buscó la versión oficial de Renovación Popular sobre los antecedentes de sus postulantes, pero no obtuvo respuesta al cierre de su informe. La oficina de prensa del alcalde tampoco hizo comentarios a Infobae Perú, al igual que la congresista Norma Yarrow, quien integra la fórmula vicepresidencial del partido.

En la cuenta de X de López Aliaga aparece un comunicado en el que no se aborda la investigación de Perú21, sino otras publicaciones referidas a los candidatos a senadores Reynaldo Hilbck y Temis Rivas Ochoa, sobre quienes afirmó que “fueron objeto de investigaciones por denuncias que no concluyeron en sentencias ni responsabilidades penales”.

“Por ello, los Jurados Electorales Especiales los han declarado aptos para participar en las elecciones, conforme a la ley. Exigimos a los medios de comunicación informar con veracidad, objetividad y responsabilidad, evitando confundir a la ciudadanía”, se lee en la misiva.