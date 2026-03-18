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BTS concierto en vivo por Netflix: ¿Cómo y a qué hora ver en Perú el primer show de su comeback con Arirang?

El concierto será transmitido el 21 de marzo y servirá como adelanto de la gira mundial ARIRANG World Tour, mostrando coreografías, efectos visuales y la puesta en escena que BTS ha preparado

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Un atisbo de un viaje lleno de esperanza bajo el sol. El avance oficial del próximo estreno, 'Swim', la canción central del álbum Arirang de BTS | Video: Big Hit

Después de varios años de pausa debido al servicio militar obligatorio de todos sus integrantes, Bangtan Sonyeondan (BTS), la agrupación surcoreana que redefinió el K‑pop a nivel mundial, está en pleno regreso con una serie de proyectos que han puesto a todo el ARMY en máxima expectativa. Esta etapa incluye no solo un nuevo álbum, sino también un concierto especial transmitido en vivo por Netflix, que será una antesala monumental a su próxima gira mundial, el ARIRANG World Tour (2026–2027).

BTS concretará su regreso con tres iniciativas principales antes del inicio de la gira en abril, cuyos adelantos ya circulan en medios oficiales y redes sociales. El primer proyecto es el lanzamiento del álbum Arirang, previsto para el 20 de marzo, cuyas canciones integrarán el repertorio del próximo tour. El segundo es un concierto especial en Seúl, titulado BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, que será transmitido en directo por Netflix el 21 de marzo. Finalmente, la plataforma estrenará el documental exclusivo BTS: The Return el 27 de marzo de 2026.

El concierto antesala será en Corea del Sur

El Gwanghwamun Square en Seúl
El Gwanghwamun Square en Seúl muestra la infraestructura de un gran escenario y pantallas, preparando el terreno para el anticipado evento del grupo BTS frente a Gwanghwamun Gate. (News1)

El concierto especial del 21 de marzo se realizará en Gwanghwamun Square, frente al Palacio Gyeongbokgung, un escenario icónico en la ciudad de Seúl. Está diseñado tanto para los asistentes presenciales como para millones de fans en todo el mundo que lo seguirán por la plataforma de streaming.

Netflix confirmó que transmitirá en vivo y de forma exclusiva el concierto, lo que permitirá que fanáticos de más de 190 países lo sigan de manera simultánea. La función está programada para las 20:00 (hora local) en Corea del Sur.

Una pantalla gigante promociona un
Una pantalla gigante promociona un evento de BTS y Arirang en Netflix en una concurrida plaza urbana de Seoul, con una estatua monumental y carpas blancas de un posible concierto. (NEWS1)

Tanto la plataforma como los organizadores del evento esperan una audiencia global masiva y una asistencia presencial significativa. De hecho, en las calles de Seúl ya se percibe el entusiasmo por el regreso de los siete integrantes, reconocidos como figuras clave en la historia del K-pop con un álbum que integra la historia de su país natal.

¿Dónde, cómo y a qué hora verlo en Perú?

La icónica banda de K-pop
La icónica banda de K-pop BTS se presenta en una producción oficial en vivo, ahora disponible para streaming exclusivamente en Netflix. (Infobae)

Para los seguidores peruanos, la única forma oficial de ver el concierto en vivo es a través de Netflix. Es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma que permita el acceso a contenido en vivo, ya que este evento no se transmitirá por YouTube, televisión ni otras plataformas de streaming. Los dispositivos compatibles incluyen:

  • Smart TV con la app de Netflix instalada.
  • Computadoras y laptops con acceso al sitio web de Netflix.
  • Tablets y smartphones con la app de Netflix.
  • Consolas de videojuegos que soporten la aplicación de Netflix.

Se recomienda asegurarse de tener la aplicación actualizada y una conexión a internet estable para evitar interrupciones durante la transmisión.

Horario para Perú

El concierto comenzará en Seúl a las 20:00 horas (KST) del 21 de marzo de 2026. En Perú, esto corresponde a 06:00 horas del 21 de marzo de 2026 (hora local, PET). Por lo tanto, los fanáticos deben conectarse a Netflix temprano en la mañana para poder ver el evento en vivo sin perderse ningún detalle. La transmisión incluirá la interpretación de las canciones de su nuevo álbum Arirang, así como clásicos del grupo, lo que permitirá a los fans anticipar la experiencia que se vivirá en la gira mundial.

Cabe mencionar que, Perú es uno de los países confirmados dentro de este tour mundial, y los conciertos en Lima formarán parte de la promoción de Arirang, por lo que los fans podrán escuchar estas nuevas canciones en vivo. La presentación transmitida desde Seúl servirá como una primera mirada a las coreografías, efectos visuales y el concepto de escenario que se implementará en las fechas de la gira en todo el mundo, incluyendo los dos conciertos que se realizarán en Lima.

¿Cuándo y a qué hora será publicado el álbum Arirang?

El álbum Arirang de BTS será publicado el 20 de marzo de 2026 a la 1:00 p.m. (hora de Corea del Sur), lo que equivale a las 11:00 p.m. del 19 de marzo en Perú.

Los seguidores podrán escuchar el nuevo álbum a través de plataformas de streaming como SpotifyApple Music, y Amazon Music. Además, los videos oficiales y el lanzamiento digital estarán disponibles en el canal oficial de Big Hit Music en YouTube, permitiendo el acceso global e inmediato para los fans, incluidos los de Perú.

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