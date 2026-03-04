Aeropuertos: una región de Perú vivió el mayor boom de vuelos en 2025 y superó en 50% su número de pasajeros recibidos

El tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Perú alcanzó un nuevo máximo en 2025, con 44,5 millones de viajeros movilizados a lo largo del año, lo que representó un crecimiento del 5% respecto a 2024, según datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) difundidos por ComexPerú.
El mayor incremento porcentual se observó en el departamento de Madre de Dios, que experimentó un aumento del 51,9% en la cantidad de pasajeros transportados, de acuerdo con los registros.
El Jorge Chávez de Lima se mantiene como el principal aeropuerto: ¿Quién le sigue?
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima continuó siendo el principal punto de entrada y salida del país, con 27,4 millones de pasajeros durante 2025 y un incremento del 5% frente al año anterior. Solo en diciembre, este aeropuerto registró 3,8 millones de viajes, un 4,9% más que en el mismo mes de 2024.
Más allá de Lima, Cusco se ubicó como el departamento con mayor movimiento de pasajeros, sumando 4,8 millones y un crecimiento interanual del 13,8%.
Arequipa reportó 2,4 millones de usuarios, un alza del 1,8%, mientras que Piura alcanzó 1,3 millones, con una baja del 1,1%. San Martín movilizó 1,2 millones de pasajeros, con un aumento del 2,6%, y Loreto contabilizó 1,1 millones, con un crecimiento del 2,8%.
Madre de Dios registra el mayor crecimiento del país y Amazonas muestra la mayor caída
Madre de Dios fue el departamento con la mayor variación positiva anual, registrando un incremento del 51,9% y 572.668 movilizaciones durante el año, un dinamismo destacable respecto a su registro previo.
En diciembre, también lideró el crecimiento mensual, con un alza del 52,7% y 55.962 pasajeros transportados. Este comportamiento destaca el impulso de las rutas en esa región, posiblemente por la recuperación del turismo y la mayor conectividad aérea.
En contraste, Amazonas exhibió la mayor disminución durante el periodo analizado, con una caída del 10,9% en el total anual y solo 2.968 pasajeros movilizados en diciembre.
La mayoría de viajes corresponde a domésticos, con fuerte presencia interna
El análisis por tipo de vuelo muestra que el 56,7% de los viajes correspondió a rutas nacionales, mientras que el 43,3% fue internacional.
Esta distribución muestra la importancia del tráfico doméstico en la red aeroportuaria peruana, con una fuerte presencia de conexiones internas entre las principales ciudades y destinos turísticos.
Lambayeque, La Libertad y Ucayali presentan resultados dispares
El ranking departamental revela que Lambayeque movilizó 985.694 pasajeros en el año y creció un 7,1%. La Libertad, en cambio, registró una baja del 7,9% y contabilizó 942.495 viajeros. Ucayali sumó 715.916 pasajeros, con una disminución del 0,6% respecto a 2024.
En cuanto a variaciones mensuales, San Martín y Lambayeque mostraron importantes subas en diciembre, con alzas del 10,6% y 18,9%, respectivamente.
Cajamarca, finalmente, se destacó con un crecimiento del 28,3% ese mes, mientras que Áncash exhibió un aumento anual del 121% en el tránsito de pasajeros, de acuerdo con ComexPerú.
Desafíos regionales y perspectivas para 2026
Los datos del reporte presentado esta semana corresponden a aeropuertos y terminales aéreos con vuelos comerciales regulares y consideran tanto llegadas como salidas en rutas nacionales e internacionales en Perú.
Para el gremio empresarial, el desempeño general del sector refleja una recuperación sostenida del movimiento aéreo en el país, con particular dinamismo en regiones amazónicas y en los principales polos turísticos del territorio.