Aeropuertos: una región de Perú vivió el mayor boom de vuelos en 2025 y superó en 50% su número de pasajeros recibidos

Los vuelos nacionales dominaron el tráfico aéreo en Perú en 2025, representando el 56,7% de todas las operaciones reportadas por CORPAC. - Crédito Migraciones

El tráfico de pasajeros en los aeropuertos de Perú alcanzó un nuevo máximo en 2025, con 44,5 millones de viajeros movilizados a lo largo del año, lo que representó un crecimiento del 5% respecto a 2024, según datos de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac) difundidos por ComexPerú.

El mayor incremento porcentual se observó en el departamento de Madre de Dios, que experimentó un aumento del 51,9% en la cantidad de pasajeros transportados, de acuerdo con los registros.

El Jorge Chávez de Lima se mantiene como el principal aeropuerto: ¿Quién le sigue?

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima continuó siendo el principal punto de entrada y salida del país, con 27,4 millones de pasajeros durante 2025 y un incremento del 5% frente al año anterior. Solo en diciembre, este aeropuerto registró 3,8 millones de viajes, un 4,9% más que en el mismo mes de 2024.

Más allá de Lima, Cusco se ubicó como el departamento con mayor movimiento de pasajeros, sumando 4,8 millones y un crecimiento interanual del 13,8%.

Arequipa reportó 2,4 millones de usuarios, un alza del 1,8%, mientras que Piura alcanzó 1,3 millones, con una baja del 1,1%. San Martín movilizó 1,2 millones de pasajeros, con un aumento del 2,6%, y Loreto contabilizó 1,1 millones, con un crecimiento del 2,8%.

Aeropuerto Jorge Chávez. El sector aéreo peruano muestra perspectivas favorables para 2026, impulsado por la reactivación, la descentralización y la diversificación del turismo regional.

Madre de Dios registra el mayor crecimiento del país y Amazonas muestra la mayor caída

Madre de Dios fue el departamento con la mayor variación positiva anual, registrando un incremento del 51,9% y 572.668 movilizaciones durante el año, un dinamismo destacable respecto a su registro previo.

En diciembre, también lideró el crecimiento mensual, con un alza del 52,7% y 55.962 pasajeros transportados. Este comportamiento destaca el impulso de las rutas en esa región, posiblemente por la recuperación del turismo y la mayor conectividad aérea.

En contraste, Amazonas exhibió la mayor disminución durante el periodo analizado, con una caída del 10,9% en el total anual y solo 2.968 pasajeros movilizados en diciembre.

La mayoría de viajes corresponde a domésticos, con fuerte presencia interna

El análisis por tipo de vuelo muestra que el 56,7% de los viajes correspondió a rutas nacionales, mientras que el 43,3% fue internacional.

Esta distribución muestra la importancia del tráfico doméstico en la red aeroportuaria peruana, con una fuerte presencia de conexiones internas entre las principales ciudades y destinos turísticos.

Algunas regiones como La Libertad, Ucayali y Huánuco experimentaron caídas en sus niveles de tráfico aéreo por problemas de infraestructura y conectividad.

Lambayeque, La Libertad y Ucayali presentan resultados dispares

El ranking departamental revela que Lambayeque movilizó 985.694 pasajeros en el año y creció un 7,1%. La Libertad, en cambio, registró una baja del 7,9% y contabilizó 942.495 viajeros. Ucayali sumó 715.916 pasajeros, con una disminución del 0,6% respecto a 2024.

En cuanto a variaciones mensuales, San Martín y Lambayeque mostraron importantes subas en diciembre, con alzas del 10,6% y 18,9%, respectivamente.

Cajamarca, finalmente, se destacó con un crecimiento del 28,3% ese mes, mientras que Áncash exhibió un aumento anual del 121% en el tránsito de pasajeros, de acuerdo con ComexPerú.

La demanda turística a Machu Picchu y otros atractivos de Cusco consolidó a la ciudad como el principal destino aéreo nacional fuera de Lima. Difusión

Desafíos regionales y perspectivas para 2026

Los datos del reporte presentado esta semana corresponden a aeropuertos y terminales aéreos con vuelos comerciales regulares y consideran tanto llegadas como salidas en rutas nacionales e internacionales en Perú.

Para el gremio empresarial, el desempeño general del sector refleja una recuperación sostenida del movimiento aéreo en el país, con particular dinamismo en regiones amazónicas y en los principales polos turísticos del territorio.