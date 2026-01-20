Perú

Perú como hub aéreo regional: MTC impulsa proceso de liberalización del transporte internacional

La apertura de los cielos propuesta por la autoridad busca mejorar la conectividad internacional, fomentar la competencia entre aerolíneas y ampliar las oportunidades de acceso para el turismo y el comercio en diferentes regiones

Guardar
La propuesta de liberalización prevé
La propuesta de liberalización prevé eliminar restricciones bilaterales y permitir mayor flexibilidad a aerolíneas extranjeras en el transporte aéreo de Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú pueso en marcha un proceso de liberalización del transporte aéreo internacional, una apuesta que busca posicionar al país como un centro neurálgico para la conectividad regional y potenciar su competitividad dentro del continente.

Según información oficial del MTC, la iniciativa tiene como eje central la apertura de los cielos peruanos, con la finalidad de mejorar la conectividad, ampliar las oportunidades de viaje y fortalecer el desarrollo económico a través de sectores clave como el turismo y el comercio.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), organismo técnico del MTC, lidera el diseño de una nueva visión para la aviación civil peruana. Esta estrategia contempla un marco de cooperación con instituciones estatales y actores privados, articulando esfuerzos para alinear el sistema de transporte aéreo con los estándares internacionales.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa la liberalización del transporte aéreo internacional para posicionar a Perú como centro de conectividad regional.

El proceso se ha nutrido de reuniones en las que participaron representantes de aerolíneas, operadores aeroportuarios, gremios del sector, organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y entidades estatales como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Aldo Prieto Barrera, titular del MTC, destacó: “Estos espacios de diálogo han permitido recoger aportes y fortalecer una propuesta que busca avanzar de manera gradual y responsable hacia una mayor apertura del mercado aéreo, promoviendo la competencia entre aerolíneas y generando más alternativas de conectividad para los ciudadanos”.

Cambios regulatorios

El proyecto presentado por la DGAC bajo el nombre “Lineamientos para la Liberalización del Transporte Aéreo Internacional en el Perú” apunta a modernizar el marco regulatorio vigente. La iniciativa busca eliminar restricciones que actualmente dependen de negociaciones bilaterales, permitiendo que aerolíneas extranjeras operen en el país con mayor flexibilidad.

La apertura de los cielos
La apertura de los cielos peruanos se traduce en mayor competencia, mejores precios y más alternativas de conectividad para los usuarios del transporte aéreo. (Andina)

El análisis de ComexPerú advierte que el transporte aéreo en Perú se rige por acuerdos limitantes, donde las conocidas “Libertades del Aire” solo se aplican en función de los permisos negociados entre Estados.

Las limitaciones sobre la sexta y séptima libertad del aire han reducido la competencia, encarecido los costos para los usuarios y dificultado el objetivo de convertir al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en un hub regional, según análisis de algunos expertos.

Con la nueva propuesta, las aerolíneas extranjeras podrían transportar pasajeros y carga entre dos países distintos, haciendo escala en Perú, lo que habilitaría rutas más diversas y una mayor eficiencia para el transporte de mercancías.

Impacto en usuarios

El efecto de la liberalización del espacio aéreo podría traducirse en una mayor oferta para los usuarios. Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de ComexPerú, explicó que la entrada de nuevos competidores al mercado interno generaría precios más bajos para los boletos aéreos.

“La competencia lo que genera es un incremento en la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios y también fomenta una reducción en los precios”, detalló a Gestión.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
LATAM - aeropuerto jorge chavez

Un estudio realizado por la Universidad de Oregon y la Universidad de Purdue sostiene que en mercados más pequeños, la liberalización podría reducir los precios aproximadamente en un 4,6%, y en aquellos con nuevas rutas directas, los boletos podrían costar hasta un 15,3% menos.

En el caso de Estados Unidos, la apertura del espacio aéreo impulsó un crecimiento del 73,8% en el número de pasajeros en rutas liberalizadas y un aumento superior al 23% para ciudades que recibieron nuevas conexiones directas.

Demandas de mayor apertura

Los operadores aeroportuarios Lima Airport Partners (LAP), Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú han expresado su respaldo a la iniciativa, reconociendo el potencial impacto en la conectividad y la competencia del sistema aeroportuario nacional.

No obstante, consideran que la propuesta de la DGAC es aún limitada para consolidar una política de cielos abiertos robusta, ya que no incorpora la octava y novena libertad del aire, herramientas que permitirían a aerolíneas extranjeras operar vuelos interregionales dentro de Perú.

Operadores como Lima Airport Partners
Operadores como Lima Airport Partners apoyan la liberalización, pero consideran necesario incorporar la octava y novena libertad del aire para vuelos interregionales dentro de Perú. (LAP)

“Al incorporar la octava y novena libertad, permitimos que aerolíneas extranjeras operen rutas interregionales —por ejemplo Chiclayo-Cusco o Tarapoto-Cusco— sin pasar obligatoriamente por Lima, democratizando el transporte aéreo para todos los ciudadanos”, afirmó Juan José Salmon, CEO de LAP, a través de LinkedIn. Esta visión apunta a desconcentrar el tráfico aéreo de la capital y abrir posibilidades para que otras regiones del país se integren directamente a las redes internacionales.

Hacia un nuevo horizonte

La Política Nacional Multisectorial de Aeronáutica Civil, actualmente en proceso de elaboración por el MTC, establecerá los lineamientos para un desarrollo ordenado, seguro y sostenible del sector, con el objetivo estratégico de impulsar los cielos abiertos.

El Estado peruano, al priorizar una conectividad aérea moderna y accesible, busca alinear su sistema con las mejores prácticas internacionales, integrando al país con nuevos mercados y fortaleciendo su crecimiento económico.

Temas Relacionados

Transporte aéreoMinisterio de Transportes y ComunicacionesMTCAeropuerto Jorge Chávezperu-noticias

Más Noticias

Más de 24 horas de silencio en Palacio de Gobierno: José Jerí deja de aparecer en público y se reúne con funcionarios por el Chifagate

El mandatario no volvió a dar declaraciones públicas. Desde el Congreso, los parlamentarios comenzaron a reunir firmas para censurarlo

Más de 24 horas de

Artesanos de Huanchaco llevan el tejido ancestral en totora a nuevos espacios

La totora, planta acuática emblemática de la región, ha sido la materia prima de innumerables creaciones, desde embarcaciones hasta utensilios cotidianos

Artesanos de Huanchaco llevan el

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

El actor reveló que su expareja y la familia de la actriz lo acogieron durante la crisis emocional y económica que enfrentó luego de ser denunciado por violencia sexual, ayudándolo a salir adelante tras perder trabajo y amistades.

Santiago Suárez llora al confesar

Vía Expresa Norte alcanza casi el 50 % de avance: así luce la obra del nuevo corredor del Metropolitano

El proyecto considera la habilitación de 15 nuevas estaciones del Metropolitano en los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo

Vía Expresa Norte alcanza casi

Precio del dólar: ¿A cuánto cerró el tipo de cambio hoy 20 de enero en Perú?

Consulta el precio del dólar, el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia, segúnd datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Sunat y Bloomberg

Precio del dólar: ¿A cuánto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Más de 24 horas de

Más de 24 horas de silencio en Palacio de Gobierno: José Jerí deja de aparecer en público y se reúne con funcionarios por el Chifagate

Candidatos a la alcaldía de Lima: así se perfila la contienda electoral 2026

Los partidos y políticos que piden la salida de José Jerí por reuniones clandestinas con Zhihua Yang

Zhihua Yang no dejó que José Jerí pagara la cuenta en el chifa: Premier califica las imágenes como un “escándalo político”

Willy Ramírez Chávarry busca la reelección como magistrado del JNE

ENTRETENIMIENTO

Santiago Suárez llora al confesar

Santiago Suárez llora al confesar que su expareja Raysa Ortiz lo apoyó tras denuncia en su contra

Entradas para BTS en Perú 2026: ¿se podrá comprar los boletos sin la ARMY Global Membership y cómo funcionará la preventa?

¿Cuánto costarán las entradas para los conciertos de BTS en Lima del 8 y 9 de octubre? Zonas y locación oficial

‘Esto es Guerra’ vuelve a América TV sin Renzo Schuller ni Peter Fajardo: Fecha de estreno y más detalles

Pamela López denuncia a Christian Cueva por maltrato psicológico tras llamada en Navidad: “¿Pensaron que no iba a actuar?”

DEPORTES

Cenaida Uribe confirmó primera renovación

Cenaida Uribe confirmó primera renovación de Alianza Lima para la próxima Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Partidos de hoy, martes 20 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Melgar 3-2: goles y resumen del triunfo ‘crema’ en amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026

Universitario inscribirá a nuevos extranjeros en lugar de Williams Riveros y Matías Di Benedetto: la cláusula que los obliga a nacionalizarse

Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026