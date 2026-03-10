Youna confiesa que teme no volver a ver a Samahara Lobatón y a su hija: “No quiero que sea la última vez”

Durante una emotiva conversación en Magaly TV La Firme, el barbero habló de su salud y de lo difícil que será despedirse de Samahara Lobatón. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente aparición de Samahara Lobatón y Youna en el programa Magaly TV La Firme dejó uno de los momentos más emotivos de la semana en la televisión de espectáculos. Lo que comenzó como una conversación sobre su cercanía actual terminó convirtiéndose en un diálogo marcado por la incertidumbre, debido al proceso de salud que atraviesa el barbero.

Durante la entrevista conducida por Magaly Medina, ambos hablaron con franqueza sobre la situación que viven actualmente. La influencer explicó que, aunque existe cariño y apoyo mutuo, debe regresar a sus responsabilidades laborales y familiares, lo que implica una nueva separación temporal.

El momento se tornó especialmente sensible cuando la conductora hizo referencia a la despedida entre ambos. “Te va a extrañar Youna”, comentó la periodista durante la conversación. Ante esas palabras, la influencer respondió con una mezcla de humor y sinceridad, recordando el tono bromista que suele caracterizar su relación con el barbero.

Samahara Lobatón se quiebra por situación de Youna: “Soy la cabeza de mi familia”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí, ahí le he dicho, Youna es así, todo coqueto. Así que ahí es el final de la novela turca, ya le he dicho”, expresó entre risas. La conductora, fiel a su estilo, añadió un comentario que generó más bromas en el set. “Sí, ya lo conoces. Ya sabes de qué pie cojea”, dijo.

La joven no dudó en seguir el juego y respondió con picardía: “Ya lo conozco. Ya lo tengo así volteado”. Las risas en el estudio no se hicieron esperar, mientras el propio barbero reaccionaba de inmediato a la broma.

“Nada que ver”, respondió, intentando desmentir el comentario. Sin embargo, más allá del tono ligero del inicio de la conversación, el ambiente cambió cuando él habló con mayor profundidad sobre lo que siente frente a la partida de la influencer.

Youna revela sentirse afectado por la partida de Samahara Lobatón y su hija

“Pero sí, la voy a extrañar mucho a Samahara. Espero que pueda venir pronto”, confesó. El momento fue observado atentamente por la psicóloga Laura Borlini, quien participaba en el programa como invitada para analizar la situación emocional de ambos.

Al notar la expresión del barbero, la especialista comentó: “Y se le ve triste”. La conductora coincidió con esa apreciación, mientras la psicóloga insistía en su observación. “Se te ve triste. Se te nota en los ojitos”, añadió. Fue entonces cuando el barbero decidió explicar con mayor detalle la razón de su estado emocional. Sus palabras dejaron entrever la incertidumbre que siente frente al proceso de salud que enfrenta.

“Es que muy aparte, porque Samahara se va, es muy triste para mí encontrarme en esta situación cuando no sé qué va a pasar mañana”, relató.

A continuación, continuó con una reflexión que generó un silencio en el set y que evidenció el difícil momento que atraviesa.

“Entonces... igual Samahara la otra vez habíamos salido y estábamos conversando y también se puso sentimental porque como les digo, ¿no? O sea, quizás los doctores me dan muchas esperanzas de vida o las cosas no sean tan fuerte como parecen, pero no sé”.

El barbero continuó hablando con honestidad sobre los temores que le genera su situación médica. “O sea, no quiero decirlo de una manera que suene tan mala o tan trágica, pero no quiero que sea la última vez de verla o ver a mi hija, ¿me entiendes? Entonces creo que todo eso se complica mucho y es lo que me pone triste”.

La especialista continuó desarrollando el tema, subrayando la relevancia de vivir experiencias positivas durante este tipo de procesos. La conductora también aportó su punto de vista sobre el impacto de las emociones en la salud.

“Porque la depresión es muy, muy mala en la época en que uno está atravesando una enfermedad como la tuya. La depresión te baja todas las defensas”, explicó.

La psicóloga asintió con la cabeza mientras la periodista continuaba.“Cualquier otro virus, otra bacteria, te puede atacar. No necesariamente la enfermedad que tienes”, añadió. Frente a ese escenario, la influencer también tomó la palabra para explicar por qué, a pesar del difícil momento que vive su expareja, debe continuar trabajando.

Samahara Lobatón descarta retomar relación con Youna pese a su cercanía: “No sería lo más sano para mí”. Captura: Magaly TV La Firme.

Samahara Lobatón le pidió a Youna ser fuerte

“Sí, él tiene que ser fuerte, aguantar estos meses, porque yo también necesito seguir trabajando. Tengo a mi cargo mis tres hijos”, explicó. La joven también detalló la situación económica que enfrenta actualmente y la responsabilidad que tiene como madre.

“Si bien es cierto recibo una pensión de Brian, pero Jonathan aún está pasando por un proceso donde no tiene trabajo y está con toda su enfermedad. Entonces yo soy la cabeza de mi casa, yo soy la cabeza de mi familia”.

Samahara Lobatón aclara si Bryan Torres se molestó por sus besos con Youna. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.

Sus palabras reflejaron la presión que siente al tener que sostener su hogar. “Hoy en día me encargo al cien por ciento casi de todo”, añadió. La influencer también reveló que el trabajo que debe realizar en los próximos meses es clave para mantener la estabilidad económica de su familia.

“Entonces, este trabajo que se ha presentado debo de cumplirlo para poder solventar al menos un par de meses en mi casa”.

Además, dejó claro que su decisión también está relacionada con la intención de volver a reunirse con su familia más adelante. “Jonathan sabe por qué lo estoy haciendo. Básicamente es por mi familia, por él también, porque quisiera venir al menos un mes en julio y pasar con todos mis hijos ese mes aquí”.

Samahara Lobatón aclara si Bryan Torres se molestó por sus besos con Youna. Captura TV - ATV/ Magaly TV La Firme.