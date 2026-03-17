Óscar Fernández se queda en el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: perfil y hoja de vida

Óscar Fernández se mantiene al frente del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo.

Este martes 17 de marzo, Óscar Fernández volvió a jurar como titular dle Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Esta es la tercera vez que asume el cargo desde octubre del 2025.

Por ese entonces, el expresidente José Jerí lo eligió para reemplazar a Daniel Maurate como jefe de la cartera. Ahora, el mandatario José María Balcázar decidió ratificarlo en el segundo gabinete de su corta gestión.

Este será ahora presidido por Luis Enrique Arroyo, quien reemplazará a la economista Denisse Miralles tras su sorpresiva renuncia.

Perfil y hoja de vida

La carrera de Óscar Fernández Cáceres destaca por su paso por distintos ámbitos de la administración y el deporte peruano.

El actual ministro cuenta con el título de abogado por la Universidad de San Martín de Porres y una especialización en Gestión Municipal por ESAN. Su experiencia supera los 25 años, con posiciones directivas en gobiernos locales y regionales, así como en el sector privado.

Hasta su reciente designación, Fernández Cáceres lideraba la Dirección Nacional de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, donde impulsó la organización de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA), que en 2025 sumaron más de 856.000 participantes en la etapa UGEL.

Según información obtenida por Infobae, este espacio permitió fortalecer la práctica deportiva y vincularla con iniciativas pedagógicas en arte y cultura. Entre los proyectos gestionados se encuentran WIÑAQ, Orquestando, Expresarte y los Juegos Florales Escolares.

El Ministro de Trabajo de Jerí se llamada Oscar Fernández. El MTPE destaca los logros de su gestión relacionados a la promoción del trabajo formal y la capacitación de jóvenes. -

Deporte de alto nivel y liderazgo institucional

La relación de Fernández Cáceres con el deporte peruano inició en su juventud, cuando integró la selección nacional de atletismo entre 1986 y 1994. Representó a Perú en competencias como el Mundial de Atletismo Roma 1987 y el Mundial Universitario Alemania 1989, presencia que marcó el inicio de su recorrido como referente en disciplinas de pista y campo.

Tras su retiro de la alta competencia, asumió la presidencia de la Federación Peruana de Atletismo, donde lideró procesos de reorganización y acompañó a deportistas en logros internacionales.

Más adelante, entre 2016 y 2018, ocupó la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD), promoviendo la masificación del deporte y la búsqueda de nuevos talentos. Bajo su gestión, se implementaron iniciativas como el programa Top Perú Lima 2019.

En el ámbito educativo privado, Fernández Cáceres estuvo al frente de la institución La Molina Christian Schools, con una matrícula de 400 estudiantes en los niveles de primaria y secundaria. Además, desarrolló funciones de representación política en el distrito de La Molina como regidor y participó en procesos electorales.

Antes de asumir el ministerio, Fernández Cáceres dirigió programas orientados al desarrollo integral de jóvenes, promoviendo concursos y olimpiadas académicas. Su hoja de vida reúne experiencia en gestión pública, liderazgo deportivo y formación educativa, con un enfoque en la ampliación de oportunidades para niños y adolescentes en el país.

Lista completa

Presidencia del Consejo de Ministros : Luis Enrique Arroyo Sánchez

Relaciones Exteriores : Hugo de Zela

Defensa : Alberto Díaz

Economía y Finanzas : Rodolfo Acuña

Salud : Juan Carlos Velasco

Interior : José Mercedes Zapata

Justicia y Derechos Humanos : Luis Jiménez Porras

Educación : María Cuadros Espinoza

Desarrollo Agrario y Riego : Felipe César Meza Millán

Trabajo y Promoción del Empleo : Óscar Fausto Fernández Cáceres

Producción : César Quispe Luján

Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

MTC : Aldo Prieto Barrera

Vivienda, Construcción y Saneamiento : Wilder Sifuentes Quilcate

Energía y Minas : Angelo Victorino Alfaro Lombardi

Mujer y Poblaciones Vulnerables : Edith Pariona Valer

Ambiente : Nelly Paredes Castillo

Cultura : Fátima Soraya Altabás Kajatt

Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila