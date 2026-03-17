Luis Arroyo defiende a integrantes de su gabinete y pide al Congreso otorgar voto de confianza: “El Perú necesita estabilidad”

Primer discurso público de Luis Arroyo como presidente del Consejo de Ministros. | Canal N

Tras asumir oficialmente la presidencia del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez ofreció un breve pronunciamiento en el que defendió la idoneidad de su equipo e invocó a las fuerzas políticas responsabilidad y unidad. Sin lugar a las preguntas por parte de la prensa, el flamante premier insistió en la necesidad de estabilidad, un mensaje claro al Congreso de la República ofreció un breve pronunciamiento en el quee invocó a las fuerzas políticas responsabilidad y unidad. Sin lugar a las preguntas por parte de la prensa, el flamante premier insistió en la necesidad de estabilidad, un mensaje claro al Congreso de la República previo a la solicitud del voto de confianza.

“Hoy asumimos la presidencia del Consejo de Ministros con un profundo sentido de responsabilidad frente al país, en un momento que exige serenidad, firmeza y compromiso con el Perú. Este es un tiempo decisivo. A pocas semanas de las elecciones generales, nuestro deber es garantizar la estabilidad económica, política y social del país, así como una transición democrática ordenada y segura. El Perú necesita estabilidad. Necesita también unidad de sus representantes políticos. Ese es el llamado que hacemos hoy: actuar con responsabilidad, pensando en el país y en sus ciudadanos”, mencionó.

Insistió que el gabinete está conformado por profesionales idóneos, pese a los cuestionamientos e investigaciones que pesan contra algunos de los ratificados: “Este gabinete está conformado por profesionales con experiencia, vocación de servicio y un profundo compromiso con el Perú. Más allá de los cambios propios de una renovación, nos guía una visión compartida del país basada en el desarrollo, la equidad y el respeto al Estado de derecho. La reciente juramentación marca el inicio de una etapa de trabajo firme, articulado y responsable”.

Anunció que la labor del equipo ministerial estará enfocada en los sectores más necesitados y que se reforzarán las acciones frente al fenómeno de El Niño, disponiendo recursos operativos, logísticos y económicos para proteger a la población y sus medios de vida. “Dejaremos encaminados proyectos claves para la seguridad energética del país, en línea con el compromiso y liderazgo del presidente José María Balcázar, de asegurar el desarrollo sostenible y la continuidad de nuestras actividades productivas. Nuestro compromiso es con el país, con su estabilidad y con su futuro. Somos un equipo sólido, de unidad y comprometido con el país”, sentenció.

Luis Arroyo asumió la PCM en reemplazo de Denisse Miralles. | PCM

Nuevo gabinete a un día del voto de confianza

La juramentación del nuevo gabinete encabezado por Arroyo se produjo tras la renuncia de Denisse Miralles, quien dejó el cargo de presidenta del Consejo de Ministros después de solo 21 días y a un día de solicitar el voto de confianza. Su salida fue confirmada por la Secretaría General del Despacho Presidencial y precedida por el anuncio de varias bancadas de que no otorgarían el voto de confianza a su equipo.

Con la designación de nuevos titulares en sectores clave y la ratificación de ministros en carteras estratégicas, el gabinete de Arroyo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Arroyo

Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez (ratificado)

Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas

Defensa: Carlos Díaz Dañino

Interior: José Mercedes Zapata Morante

Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra (ratificado)

Educación: María Esther Cuadros Espinoza

Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero (ratificado)

Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán (ratificado)

Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres (ratificado)

Producción: César Manuel Quispe Luján (ratificado)

Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos (ratificado)

Energía y Minas: Ángelo Victorino Alfaro Lombardi (ratificado)

Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto Barreda (ratificado)

Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes (ratificado)

Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Pariona Valer

Ambiente: Nelly Paredes (ratificada)

Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt (ratificada)

Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vasquez Davila (ratificada)

De acuerdo con el artículo 130° de la Constitución Política del Perú, tras la instalación de un nuevo gabinete, el premier dispone de hasta treinta días para presentarse ante el Congreso, exponer la política general del gobierno y solicitar el voto de confianza.

Esta prerrogativa permitirá a Arroyo y su equipo reorganizar la agenda y buscar consensos antes de acudir al Parlamento, en un periodo decisivo para la gobernabilidad y la transición democrática, a menos de dos meses de las próximas elecciones generales.