Denisse Miralles deja la PCM luego de 21 días, un día antes del voto de confianza y a menos de un mes de las Elecciones

Denisse Miralles deja el cargo de premier a un día del pedido de confianza del gabinete ante el Congreso. RPP

El gobierno del presidente José María Balcázar se queda sin titular del Consejo de Ministros luego de que la ministra Denisse Miralles dejó su cargo a solo un día de solicitar el voto de confianza del Congreso y 22 días después de que asumiera como jefa de Gabinete en un gobierno de transición que durará poco más de cinco meses.

La noticia surge luego de que la ahora ex titular de la PCM recibiera una carta firmada por el secretario general del despacho presidencia, Alonso Tenorio, en la que se agradecía por sus “servicios prestados a la nación”.

“Denise Azucena Miralles Miralles, expresidencia del Consejo de Ministros, de mi especial consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted por especial encargo del señor presidente de la República para expresarle su más profundo y sincero agradecimiento por la destacada labor que desempeñó al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Durante su gestión, el señor presidente de la República ha valorado su compromiso, liderazgo y la firme determinación con la que impulsó las políticas públicas orientadas al bienestar de todos los ciudadanos. Al concluir sus funciones, el jefe de Estado desea dejar constancia de su alta estima personal y del reconocimiento institucional por su incansable servicio a la patria”, se lee en el documento enviado al despacho de la extitular de la PCM.

Denisse Miralles deja la PCM luego de 22 días, un día antes del voto de confianza y a menos de un mes de las Elecciones. (Foto: PCM)

La salida de Denisse Miralles se produce un día antes de que se presente ante el Congreso para ser ratificada como presidenta del Consejo de Ministros. Días antes, la exministra había anunciado que solicitaría el voto de confianza el miércoles 18 de marzo.

Miralles se enfrentaba a un contexto adverso para su nombramiento, pues diversas bancadas en el Parlamento, como Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y el Bloque Democrático, habían anunciado su decisión de no otorgarle la confianza.

Presidencia despide a Denisse Miralles

Aunque la carta enviada a Miralles hace oficial su salida de la PCM, el gobierno de Balcázar decidió comunicar el hecho con un breve mensaje en su cuenta oficial en la red social X.

Presidencia del Perú confirma la salida de Denisse Miralles como jefa del gabinete ministerial. X.com

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”, se lee en el texto.

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