Perú

Nuevo gabinete de José María Balcázar: ¿qué pasará con la citación del Congreso para pedir el voto de confianza este miércoles 18 de marzo?

El equipo ministerial fue renovado a solo horas de la cita en el Congreso. Con el ingreso del general (r) Luis Arroyo y cambios en carteras clave, el Gobierno busca mayor respaldo de las bancadas para asegurar su permanencia

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El presidente José María Balcázar
El presidente José María Balcázar tomó juramento del segundo gabinete ministerial en lo que va de su gobierno. | Presidencia

La Presidencia de la República formalizó este martes 17 de marzo la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial liderado por Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la renuncia de Denisse Miralles a la Presidencia del Consejo de Ministros. La ceremonia, encabezada por el presidente José María Balcázar en Palacio de Gobierno, se produce en un escenario de alta tensión institucional, marcado por el cambio en la jefatura del gabinete apenas un día antes de la fecha programada para que el Ejecutivo solicitara el voto de confianza ante el Congreso.

La salida de Miralles, quien asumió el cargo el pasado 25 de febrero y permaneció solo 21 días al frente del Consejo de Ministros, fue impulsada por una solicitud directa del mandatario, según consta en la carta de renuncia difundida por la Secretaría General del Despacho Presidencial. La Presidencia agradeció públicamente a la exjefa de gabinete por su gestión, resaltando su “compromiso y liderazgo” en la conducción de políticas públicas durante el breve periodo de transición.

El reemplazo de Miralles por Arroyo, exministro de Defensa y general de división en retiro, ocurre apenas horas antes de la cita parlamentaria prevista para este miércoles 18 de marzo, en la que el Ejecutivo debía presentar la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza, como lo establece el artículo 130° de la Constitución Política del Perú.

Luis Arroyo es el nuevo
Luis Arroyo es el nuevo premier tras al renuncia de Denisse Miralles. | Presidencia

¿Qué sucederá con la citación del Congreso para el voto de confianza?

Si bien la expremier Denisse Miralles había anunciado su presentación para este miércoles 18 de marzo, no quiere decir que la fecha se mantenga para el nuevo gabinete. De acuerdo con la carta magna, el nuevo presidente del Consejo de Ministros cuenta con un plazo de hasta treinta días desde su juramentación para acudir al Parlamento, acompañado de todos los ministros, a exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas de su gestión.

Por lo tanto, la instalación del gabinete encabezado por Arroyo habilita la posibilidad de solicitar una reprogramación de la sesión, posponiendo el pedido de confianza hasta por un mes adicional. Esta prerrogativa busca garantizar que el equipo ministerial tenga tiempo suficiente para definir sus lineamientos y preparar la exposición ante el Legislativo.

En los próximos días, se espera que la Presidencia del Consejo de Ministros comunique oficialmente la decisión sobre la fecha en que presentará la cuestión de confianza, en función de la estrategia política del gobierno y el estado de las negociaciones con las bancadas legislativas.

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Luis Arroyo juró a la PCM en reemplazo de Denisse Miralles. | Presidencia

¿Quiénes son los integrantes del nuevo gabinete?

El nuevo gabinete mantiene a varias figuras ratificadas en carteras estratégicas, al tiempo que incorpora a nuevos titulares en sectores clave. El equipo ministerial que acompañará a Luis Arroyo es el siguiente:

  • Presidencia del Consejo de Ministros: Luis Arroyo (nuevo titular)
  • Relaciones Exteriores: Hugo de Zela Martínez (ratificado)
  • Economía y Finanzas: Rodolfo Acuña Namihas (nuevo titular)
  • Defensa: Carlos Díaz Dañino (nuevo titular)
  • Interior: José Mercedes Zapata Morante (nuevo titular)
  • Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra (ratificado)
  • Educación: María Esther Cuadros Espinoza (nueva titular)
  • Salud: Juan Carlos Velasco Guerrero (ratificado)
  • Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán (ratificado)
  • Trabajo y Promoción del Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres (ratificado)
  • Producción: César Manuel Quispe Luján (ratificado)
  • Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos (ratificado)
  • Energía y Minas: Ángelo Victorino Alfaro Lombardi (ratificado)
  • Transportes y Comunicaciones: Aldo Prieto Barreda (ratificado)
  • Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Sifuentes (ratificado)
  • Mujer y Poblaciones Vulnerables: Edith Pariona Valer (nueva titular)
  • Ambiente: Nelly Paredes (ratificada)
  • Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt (ratificada)
  • Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vasquez Davila (ratificada)

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