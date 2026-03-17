Lluvias elevan riesgo en río La Leche y activan medidas urgentes en Bosque de Pómac para proteger cultivos y patrimonio

Las lluvias intensas afectan a diversas regiones del Perú, generando daños en infraestructura, vías y viviendas. Gob

Las lluvias intensas que afectan distintas regiones del Perú colocaron en alerta a autoridades nacionales, gobiernos regionales y comunidades locales. Los reportes oficiales muestran daños en infraestructura, interrupciones de vías y afectación directa a familias en diversas zonas del país. Frente a este escenario, distintas instituciones del Estado coordinan acciones de respuesta y prevención.

Uno de los focos de preocupación se ubica en la región Lambayeque, donde el aumento del caudal del río La Leche genera riesgos en sectores cercanos al Santuario Histórico Bosque de Pómac. En este territorio se desarrolló una jornada de inspección y coordinación técnica para evaluar medidas urgentes que permitan proteger tanto las actividades agrícolas como el patrimonio cultural presente en la zona.

Las autoridades también evalúan el impacto nacional de la emergencia climática. Durante la presentación de un balance oficial, representantes del Ejecutivo informaron sobre el alcance de la situación y las acciones desplegadas para atender a la población afectada por lluvias, desbordes de ríos y huaicos.

Coordinación técnica en el Bosque de Pómac

En Lambayeque, el aumento del caudal del río La Leche representa un riesgo para el Santuario Histórico Bosque de Pómac. Gob

El Ministerio de Cultura del Perú participó, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Lambayeque, en los espacios de diálogo de la mesa técnica multisectorial destinada a la rehabilitación de la infraestructura hidráulica de la bocatoma Huaca de la Cruz. Este punto se ubica dentro del Santuario Histórico Bosque de Pómac, área que concentra vestigios arqueológicos y actividad agrícola vinculada al valle La Leche.

La reunión se desarrolló en el contexto de la declaratoria de estado de emergencia en Lambayeque por peligro inminente ante lluvias intensas. Las precipitaciones elevaron el caudal del río La Leche, situación que motivó una visita técnica al sector de la excompuerta Sutton. En ese lugar, especialistas y autoridades detectaron riesgo de colapso y posible desborde.

Posteriormente, el equipo realizó una inspección en la zona de la compuerta de Huaca de la Cruz. Agricultores del valle habilitaron un pequeño canal que permite irrigar terrenos ubicados en la parte baja del valle La Leche, medida adoptada para mantener el suministro de agua para los cultivos.

Durante la jornada participaron el subdirector de la DDC Lambayeque, el arqueólogo Martín Gómez Acosta; el director del Museo Nacional de Sicán, Carlos Elera Arévalo; el alcalde distrital de Íllimo, Juan Pablo Santamaría; y la jefa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), la ingeniera Shirley Bernabé. También asistieron representantes de la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque, de la Autoridad Nacional del Agua y dirigentes de la Junta de Usuarios del Valle La Leche.

Medidas para evitar daños en infraestructura y patrimonio

Autoridades realizaron inspecciones técnicas en sectores críticos como la bocatoma Huaca de la Cruz y la compuerta Sutton. Gob

Tras el recorrido técnico, las instituciones participantes acordaron una serie de acciones inmediatas. Entre ellas figura el reforzamiento con roca de la margen izquierda del río La Leche en el sector Sutton, intervención que busca reducir el riesgo de erosión y contener el incremento del caudal.

Otra de las medidas incluye la limpieza permanente en zonas críticas mediante maquinaria proporcionada por la Autoridad Nacional del Agua y el Gobierno Regional de Lambayeque. Estas labores permitirán retirar sedimentos y facilitar el flujo del agua en los puntos más vulnerables identificados durante la inspección.

Las entidades participantes también acordaron mantener coordinación interinstitucional para acelerar las actividades de emergencia. El objetivo consiste en garantizar el abastecimiento de agua para la actividad agrícola del valle y, al mismo tiempo, resguardar los bienes culturales ubicados en el Santuario Histórico Bosque de Pómac.

Emergencia climática en más de la mitad del país

El panorama nacional también refleja la amplitud del fenómeno climático. Durante una exposición oficial, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, presentó el balance actualizado de las zonas afectadas.

“Son 52 % de los distritos de todo el país que están declarados en emergencia climática. Es un número bastante alto”, señaló la funcionaria.

Según la información difundida por el Ejecutivo, las regiones con mayor incidencia de emergencias incluyen Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho y Madre de Dios. En estos territorios se reportan daños en infraestructura, interrupciones de carreteras y afectación directa a poblaciones locales.

Uno de los episodios recientes ocurrió en el distrito de Ayna, en Ayacucho. En ese lugar, el desborde del río Sankirhuato provocó inundaciones y daños en viviendas. Efectivos del Ejército del Perú y de la Policía Nacional trabajan junto a la municipalidad distrital en la limpieza de calles y viviendas afectadas.

El Instituto Nacional de Defensa Civil entregó más de nueve toneladas de ayuda humanitaria para familias damnificadas. Además, se instalaron 20 carpas temporales en el mercado de Kimbiri y en el gras Margarita para brindar atención a personas que perdieron sus viviendas o resultaron afectadas por el desborde.

El Ministerio de Salud desplegó 28 brigadistas, ambulancias, infraestructura médica móvil y medicamentos con el fin de atender a la población y prevenir brotes de enfermedades en las zonas impactadas por las lluvias.

De forma paralela, el Ministerio de Defensa movilizó 233 efectivos, 13 maquinarias y 21 vehículos para realizar trabajos de limpieza y retiro de escombros en regiones como Ayacucho y Arequipa. En otras zonas del país se ejecutan labores de descolmatación de quebradas y rehabilitación de carreteras, intervenciones que se extienden a Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas.