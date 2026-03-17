Federico Salazar no descarta reconciliación con Katia Condos tras 30 años juntos: “Quién sabe, no se descarta nada”

Tras anunciar el fin de su relación, Federico Salazar se muestra calmado y no le cierra las puertas a una posible reconciliación con Katia Condos. Por otro lado, la actriz reaccionó de manera explosiva ante las cámaras de 'Amor y Fuego'. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El periodista Federico Salazar ha sorprendido al público al declarar que, tras anunciar su separación de la actriz Katia Condos, aún mantiene la esperanza de una posible reconciliación en el futuro. En una entrevista concedida al programa ‘Amor y Fuego’, el conductor de América Noticias se mostró sereno y abierto al responder sobre el final de su relación, aclarando que, si bien la pareja ha decidido tomar caminos separados, no han iniciado un proceso de divorcio y que, en su opinión, “no se descarta nada” cuando se trata de una historia de amor de casi tres décadas.

La noticia de la separación de Federico Salazar y Katia Condos conmocionó a la farándula y al público que los consideraba uno de los matrimonios más sólidos y entrañables de la televisión peruana. Sin embargo, el periodista fue claro al precisar que la decisión no se debió a la presencia de una tercera persona y que, por respeto a sus hijos y a la privacidad de la familia, los motivos del distanciamiento se mantendrán en la esfera privada.

“Quién sabe. No se descarta nada”, afirmó Salazar ante la pregunta de si considera que la ruptura puede ser definitiva o existe la posibilidad de volver a estar juntos más adelante. El comunicador insistió en que “todo está explicado en el comunicado que hemos quedado en suscribir los dos” y que sería impropio dar más detalles, honrando el acuerdo de confidencialidad pactado con Condos.

Federico Salazar no descarta una reconciliación con Katia Condos tras 30 años de relación sentimental en la televisión peruana.

Una separación serena y sin terceros en discordia

A diferencia de otras rupturas mediáticas, la de Federico Salazar y Katia Condos ha estado marcada por la cordialidad y la madurez. En sus declaraciones a la prensa, Salazar enfatizó que el proceso no ha sido abrupto ni inesperado para quienes conocen de cerca su vida personal. “Fue inesperada para los que no conocen la vida personal diaria, pero, como dice el comunicado, con todo amor y cariño por nuestros hijos, simplemente estamos haciendo esta parte que es dolorosa y que queremos mantener en lo personal”, explicó el periodista.

Salazar también fue consultado sobre la posibilidad de que la separación haya sido motivada por una infidelidad o la aparición de una tercera persona, a lo que respondió categóricamente: “Se descarta (que haya una tercera persona) y las razones en realidad son muy personales”. El conductor de noticias aclaró que, hasta el momento, no existe un divorcio legal y que ambos están en una etapa de separación, con la intención de mantener una relación cordial y priorizar el bienestar de sus hijos.

En contraste con la actitud calmada de Federico, Katia Condos se mostró más afectada y distante al ser abordada por la prensa, limitándose a indicar que “todo está en el comunicado”. La actriz, de 57 años, recurrió a sus redes sociales para compartir un breve mensaje sobre la importancia de la familia y el apoyo en momentos difíciles, pero evitó dar más detalles sobre el proceso de separación.

En declaraciones exclusivas para 'Amor y Fuego', el periodista Federico Salazar se pronuncia sobre el fin de su relación con la actriz Katia Condos. Salazar asegura que la ruptura no fue inesperada y pide mantener el proceso en privado por el bienestar de su familia. Video: Willax TV / Amor y Fuego

El periodista también habló sobre el proceso de terapia de pareja que ambos llevaron en el pasado. “Esa terapia fue hace algún tiempo atrás, no es de ahorita, pero bueno, simplemente la separación, lamentable pero la estamos llevando con mucho cariño y mucho amor porque las cosas no se acaban así tan rápido”, comentó Salazar, dando a entender que ambos intentaron resolver sus diferencias antes de tomar la decisión de separarse.

Un ejemplo de respeto y madurez en el medio televisivo

La reacción de Federico Salazar ante el fin de su relación con Katia Condos ha sido interpretada por muchos como un ejemplo de respeto, madurez y amor propio. Frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’, el periodista se mostró dispuesto a responder todas las preguntas, sin perder la calma ni el respeto hacia su expareja.

“No nos hemos divorciado, nos hemos separado y bueno, todo está explicado en el comunicado”, reiteró en varias ocasiones, dejando claro que el bienestar de sus hijos y la privacidad de la familia están por encima de cualquier especulación pública. La pareja, que durante años fue admirada por su complicidad y estabilidad, afronta ahora uno de los momentos más delicados de su vida personal.

Rodrigo González y Gigi Mitre analizan las imágenes exclusivas de Federico Salazar con maletas, especulando si está abandonando el hogar que compartía con Katia Condos tras el anuncio de su separación. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Sin embargo, el hecho de no descartar una reconciliación a futuro ha sido visto por seguidores y colegas como una señal de esperanza y de que las historias de amor, especialmente aquellas que han resistido el paso del tiempo, aún pueden tener capítulos inesperados.

Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores de ‘Amor y Fuego’, destacaron la actitud de Federico Salazar y la forma respetuosa en que ha manejado la situación. “Has sido bastante amable, has tenido bastante paciencia y no le han sacado más de la información de la que quería que le saquen”, comentó ‘Peluchín’, mientras Gigi señaló que la posibilidad de volver está abierta y que no hay terceros de por medio, algo que muchos seguidores de la pareja consideran positivo.

Por ahora, Federico Salazar y Katia Condos han dejado claro que seguirán compartiendo la crianza de sus hijos y manteniendo una relación cordial, aunque la vida sentimental de ambos transite por caminos diferentes.