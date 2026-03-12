Perú

Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar: “Todo está en el comunicado”

La actriz protagonizó un tenso momento ante la prensa tras ser interrogada por los motivos de su separación. La pareja anunció recientemente el fin de su relación tras 30 años juntos.

La actriz Katia Condos no pudo ocultar su molestia y reaccionó de forma explosiva al ser abordada por reporteros que le preguntaron insistentemente sobre su supuesta separación del periodista Federico Salazar. TikTok: 'Amor y Fuego'

La noticia de la separación entre Katia Condos y Federico Salazar sigue generando impacto en el ámbito del espectáculo nacional y entre sus seguidores. Tras el anuncio oficial de su ruptura, la actriz vivió un incómodo episodio al ser abordada por reporteros que buscaban declaraciones sobre los motivos del fin de su relación.

Durante una salida a un centro de estética en Lima la mañana del 12 de marzo, Condos fue interceptada por miembros de la prensa, quienes insistieron en conocer detalles sobre la decisión de terminar con el periodista tras tres décadas juntos.

La insistencia de los reporteros provocó una fuerte reacción por parte de la actriz, que respondió con contundencia y visiblemente molesta ante la especulación mediática.

Katia Condos y su fuerte
Katia Condos y su fuerte reacción al ser consultada sobre su separación de Federico Salazar.Captura: 'Amor y Fuego'.

Un tenso cruce con la prensa: “No por favor, la p**a ma**e”

El momento más tenso se produjo cuando un reportero del programa 'Amor y Fuego’ le preguntó directamente a Katia Condos si su separación con Salazar se debía a la presencia de una tercera persona.

La actriz, evidentemente incómoda, exclamó: “No por favor, la p*t* madre”, y de inmediato solicitó al personal de seguridad del centro de estética que no permitiera el ingreso de la prensa al establecimiento.

Lejos de obtener respuestas sobre los motivos de la ruptura, los periodistas recibieron una indicación clara de Condos de mantener distancia en este momento sensible. Al retirarse del lugar y abordar su camioneta, la actriz fue nuevamente consultada por la prensa sobre su situación personal.

Katia Condos tuvo una fuerte
Katia Condos tuvo una fuerte reacción al ser consultada sobre su separación por la prensa a las afueras de un centro de estética. Captura: 'Amor y Fuego'.

“Todo está en el comunicado”: la postura de Katia Condos

Pese a la insistencia de los medios, Katia Condos mantuvo su determinación de no brindar más detalles y limitó su respuesta a una breve declaración: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, dijo antes de retirarse del lugar.

La actriz optó por no profundizar sobre los hechos detrás de la separación y reiteró la importancia de respetar el contenido del mensaje que compartió junto a Federico Salazar.

El comunicado, difundido días antes, fue la única explicación pública que la pareja ofreció sobre el fin de su matrimonio. Ambos pidieron comprensión y privacidad para ellos y sus hijos mientras atraviesan esta etapa de cambios.

El anuncio de su separación

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su separación tras 30 años de relación a través de un comunicado conjunto, sorprendiendo a colegas, amigos y al público.

En el mensaje, la pareja enfatizó el profundo cariño y respeto que se mantienen mutuamente, así como la prioridad que representa el bienestar de sus tres hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad. Katia y Fede”, señalaron en el comunicado.
Katia Condos y Federico Salazar
Katia Condos y Federico Salazar publican un comunicado en Instagram confirmando su separación tras tres décadas juntos.

Usuarios ruegan a Federico regresar con Katia

La separación de Katia Condos y Federico Salazar generó una ola de reacciones en redes sociales y en el ámbito artístico. Figuras del espectáculo y seguidores manifestaron solidaridad y respeto hacia la pareja, valorando la madurez y el tono del mensaje oficial. Especialistas y analistas en temas de familia han resaltado la importancia del ejemplo de comunicación y discreción que ofrecieron ambos.

Numerosos usuarios en redes sociales destacaron la cordialidad y el respeto con el que la pareja ha manejado el proceso. “Les deseo lo mejor en este proceso. Gracias por el ejemplo de amor y respeto”, fue uno de los tantos comentarios que inundaron sus perfiles.

En respuesta al revuelo mediático, Katia Condos optó por limitar los comentarios en sus redes sociales, buscando proteger su espacio personal y el de sus hijos durante este periodo.

Katia Condos cerró los comentarios
Katia Condos cerró los comentarios en sus redes sociales. IG

Por su parte, Federico Salazar mantuvo abiertos los comentarios en sus publicaciones por algunas horas, lo que dio lugar a una avalancha de mensajes de seguidores que pedían una reconciliación.

“Federico no, por favor, vuelvan. Hacen una hermosa pareja. Siempre creí en el amor verdadero y duradero, y el de ustedes lo era, es y será”, “¡No se pueden separar!”, “¿Cómo es posible?”, expresaron decenas de usuarios.

El contraste entre ambas posturas en redes refleja las distintas formas en las que ambos afrontan la exposición mediática y el deseo de mantener el proceso de separación fuera del escrutinio público.

Seguidores inundaron las redes sociales
Seguidores inundaron las redes sociales de Federico Salazar con mensajes pidiéndole que recapacite y regrese con Katia Condos. IG

