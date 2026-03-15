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Katia Condos comparte emotivo mensaje tras ruptura con Federico Salazar y polémica reacción ante la prensa

Luego de anunciar el fin de su matrimonio, la actriz publicó un video emocional desde la playa donde agradece los pequeños momentos junto a su hija menor.

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Katia Condos comparte emotivo mensaje
Katia Condos comparte emotivo mensaje tras ruptura con Federico Salazar y polémica reacción ante la prensa. IG

Katia Condos vuelve a captar la atención del público tras su reciente separación con Federico Salazar y una fuerte reacción ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. La actriz sorprendió al reaparecer en su cuenta de Instagram, donde compartió un emotivo video disfrutando del atardecer en la playa, abrazada a su hija Siena, y reflexionó sobre la importancia de valorar los momentos simples en medio de la tormenta mediática.

La publicación llega en un contexto marcado por la presión de la prensa y la exposición pública que siguió al anuncio del fin de su matrimonio de 30 años con el periodista. El mensaje de Condos, sencillo pero profundo, fue interpretado como una búsqueda de calma y gratitud tras semanas de tensión.

Katia Condos reaparece: “Celebro los pequeños placeres”

En su nuevo post, Katia dejó ver cómo atraviesa estos días difíciles. En el video se le observa en la playa, contemplando la puesta de sol junto a su hija Siena. “Qué agradezco hoy... ver la puesta de sol abrazada a Siena”, escribió, acompañando la imagen con una melodía que dice: “Celebro la vida tal como es, collage de momentos simples que hacen que cada día sea un regalo; celebro los pequeños placeres”.

La publicación fue recibida con mensajes de apoyo, resaltando la fortaleza de la actriz para sobrellevar el momento apoyada en su familia y en los detalles más cotidianos de la vida.

Katia Condos compartió un emotivo
Katia Condos compartió un emotivo video en la playa junto a su hija Siena, agradeciendo los pequeños momentos tras su separación. IG

Katia Condos y su fuerte reacción ante la prensa

El regreso de Katia a redes sociales ocurre después de protagonizar un tenso episodio ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’. La actriz fue abordada por reporteros que buscaban declaraciones sobre su separación. La insistencia de los medios la llevó a responder con molestia: “No por favor, la pt madre”, exclamó, pidiendo luego a la seguridad que impidiera el paso de la prensa.

Al retirarse, Condos optó por no profundizar y limitó su respuesta: “Todo está en el comunicado. Gracias por el interés”, reafirmando la importancia de respetar el mensaje que compartió junto a Salazar y la privacidad que ambos solicitaron para atravesar la etapa.

La actriz Katia Condos no pudo ocultar su molestia y reaccionó de forma explosiva al ser abordada por reporteros que le preguntaron insistentemente sobre su supuesta separación del periodista Federico Salazar. TikTok: 'Amor y Fuego'

El anuncio de la separación de Katia Condos y Federico Salazar

El pasado 11 de marzo, Katia Condos y Federico Salazar sorprendieron al país anunciando el fin de su relación mediante un comunicado conjunto. Ambos enfatizaron el amor y respeto que los unen, así como la prioridad absoluta que representa el bienestar de sus hijos: Vasco, Siena y Tilsa.

“Después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, indicaron en la misiva.

Katia Condos y Federico Salazar
Katia Condos y Federico Salazar publican un comunicado en Instagram confirmando su separación tras tres décadas juntos.

En respuesta al revuelo mediático, Katia Condos decidió limitar los comentarios en sus publicaciones, buscando proteger su espacio personal y el de sus hijos. Federico Salazar, en cambio, dejó abiertos los comentarios durante algunas horas, lo que permitió que decenas de seguidores solicitaran una reconciliación y manifestaran su incredulidad ante el final de la pareja.

“Federico no, por favor, vuelvan. Hacen una hermosa pareja. Siempre creí en el amor verdadero y duradero, y el de ustedes lo era, es y será”, “¡No se pueden separar!”, “¿Cómo es posible?”, fueron algunos de los mensajes que inundaron sus redes.

Seguidores inundaron las redes sociales
Seguidores inundaron las redes sociales de Federico Salazar con mensajes pidiéndole que recapacite y regrese con Katia Condos. IG

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